Steinschlag trifft Wanderer am Aggenstein am Kopf

Am Aggenstein kam es am Mittwoch zu einem Bergunfall: Ein Wanderer wurde von einem Steinschlag getroffen. Die Bergrettung rückte per Hubschrauber an.

07.09.2023 | Stand: 13:22 Uhr

Ein Wanderer ist am Mittwoch am Aggenstein von einem rollenden Stein am Kopf getroffen worden. Das berichtet die Polizei am Donnerstag.

Der 62-Jährige wanderte demnach auf den Allgäuer Berg, als sich über ihm ein etwa fußballgroßer Stein löste. Der traf den Mann am Kopf. Auslöser für den Steinschlag war ein 37-Jähriger, der weiter oben wanderte und den Stein löste.

Herunterrollender Stein trifft Wanderer am Kopf - Helikopter-Einsatz am Aggenstein

Der Verletzte musste mit einem Hubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat die Alpine Einsatzgruppe der Polizei übernommen.

Mehrere Bergwacht-Einsätze am Aggenstein im Sommer

Bereits mehrfach musste die Bergwacht im Sommer 2023 am Aggenstein ausrücken und Menschen aus Bergnot retten. So steckten etwas Ende Juli zwei Wanderer am Aggenstein während eines schweren Gewitters fest. Die Bergwacht musste mit dem Hubschrauber ausrücken. Im Mai wäre eine Frau am Aggenstein beinahe abgerutscht - die Bergwacht konnte noch rechtzeitig zu Hilfe eilen. Zuletzt ereigneten sich allerdings vermehrt - teils tödliche - Bergunfälle in den Berchtesgadener Alpen.

Der Aggenstein - ein markanter Berg in den Allgäuer Alpen

Der Aggenstein ist ein markanter und sehr beliebter Gipfel in den Allgäuer Alpen. Er ist Teil der Tannheimer Berge und vor allem in den Sommermonaten ist der Aggenstein ein hoch frequentierter Aussichtsberg.

Auch im Frühling und Herbst wird er noch häufig begangen, denn der Anstieg ist südseitig. Somit ist der Berg schon früh oder spät im Jahr zugänglich, während auf den umliegenden Gipfeln noch Schnee liegt.

Wandern in den Allgäuer Alpen: So wandern sie sicher

Immer wieder kommt es in den Allgäuer Alpen zu teils schweren Unfällen beim Wandern. Nicht selten werden die Wanderer in den höheren Lagen vom Schnee überrascht. Viele Menschen wandern auch gern allein - auf was man dabei achten muss, wird hier erklärt. Wie man sich außerdem beim Wandern und auch in Notlagen am Berg verhält, erklärt ein Experte hier.

Die neuesten Nachrichten aus dem Ostallgäu lesen Sie immer hier.