Ehepaar erzählt von schwerem Unfall: „Sie saßen in dem Auto? Kann nicht sein“

„Sie saßen in dem Auto? Das kann nicht sein“: Diese Sätze haben Heike und Dieter Hummel öfter gehört. Damals, in den Tagen nach ihrem schweren Unfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Es war der 15. August, Mariä Himmelfahrt. Ihr Auto, ein altes Golf-Cabrio, war nach zwei Überschlägen zerstört. Dass darin jemand überlebt haben soll, glaubten viele nicht. Das erzählen die Hummels jetzt, etwa vier Monate nach dem Unfall. Mit dem zeitlichen Abstand möchten sie über das Ereignis sprechen. Für das, was sie zu sagen haben, sei die Weihnachtszeit genau richtig.

Unfall auf der B308 im Oberallgäu: Ein Wagen kommt auf die Gegenfahrbahn

Es ist 15.27 Uhr an diesem Himmelfahrtstag. Heike (55) und Dieter Hummel (57) sind auf der B308 unterwegs. Sie kommen aus Bad Windsheim, Mittelfranken, und machen im Allgäu Urlaub. Auf Höhe der Alpsee-Bergwelt zieht - nach bisherigem Kenntnisstand - ein Wagen aus dem Gegenverkehr auf ihre Fahrbahn. Warum, das ist offiziell noch nicht bekannt. Das Verfahren läuft noch, heißt es bei der Staatsanwaltschaft Kempten.

Icon Vergrößern Heike und Dieter Hummel hatten im August 2024 einen schweren Verkehrsunfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Beide kamen recht glimpflich davon. Das Bild zeigt sie kurz vor ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus Immenstadt. Foto: Dieter Hummel Icon Schließen Schließen Heike und Dieter Hummel hatten im August 2024 einen schweren Verkehrsunfall auf der B308 zwischen Immenstadt und Oberstaufen. Beide kamen recht glimpflich davon. Das Bild zeigt sie kurz vor ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus Immenstadt. Foto: Dieter Hummel

Die Autos krachen ineinander. Der 33 Jahre alte Golf schleudert auf den Seitenstreifen, überschlägt sich zweimal und bleibt auf dem Dach liegen. „Ich war 27 Jahre bei der Feuerwehr“, sagt Dieter Hummel. „Hätte ich nur Bilder von dem zerstörten Auto gesehen, hätte ich nicht gedacht, dass da jemand lebend raus kommt.“

Sie hängt kopfüber im Autowrack

Doch es kommt anders. Dieter Hummel wird von Ersthelfern aus dem Wrack gezogen. Ein Mittelfußknochen ist gebrochen, er hat Prellungen. Heike Hummel ist eingesperrt. Die Tür lässt sich nicht öffnen. Mit Rippenbrüchen und Prellungen des Brustkorbs hängt sie kopfüber fest. Sie erinnert sich, wie sie in dieser Situation den Überrollbügel des Cabrios streichelt. Eine Konstruktion, die bei einem Überschlag die Insassen schützt. Sie hat den beiden vielleicht das Leben gerettet.

Ein Notarzt, der privat in der Alpsee-Bergwelt ist, eilt zu ihnen und leistet Erste Hilfe. Auch den vier Verletzten aus dem anderen Wagen. So lange, bis der Rettungsdienst übernimmt. Die Einsatzkräfte müssen die Seite des Autos gewaltsam öffnen, um die Frau befreien zu können. Bis es so weit ist, bleiben einige Feuerwehrleute und Rettungsdienstler bei ihr, versorgen sie, lenken sie ab. Und zwar in einer Art, die Heike Hummel wohl nicht mehr vergessen wird: „Nicht so verbittert ernst, sondern locker.“ Das habe ihr sehr geholfen. Teilweise ist die Situation sogar ein wenig witzig, findet sie: Ihr Mann wird im Rettungswagen behandelt, will aber wissen, wie es seiner Frau geht. Sie hängt noch im Autowrack - und will wissen, wie es ihrem Mann geht. Sie bittet einen Feuerwehrmann, ihn zu fragen. Der kommt wenig später mit einer Nachricht und einer Frage ihres Mannes zurück. Sie antwortet, der Feuerwehrmann läuft wieder los. „So ist ein regelrechter Pendelverkehr zwischen uns entstanden“, sagt sie und lacht.

Mit Sonnenbrille und Flatterhemdchen über die Klinikgänge

Eine weitere Szene fällt ihr ein, über die sie lachen muss: Um etwas sehen zu können, benötigt sie ihre Sehhilfe. Nach dem Unfall wird nur ihre Sonnenbrille gefunden, die ebenfalls Sehstärke hat. Doch als die Frau mit einer Trage in den Rettungshubschrauber gebracht wird, ist sie weg. Kurz vor dem Abflug kommt ein Helfer an die offene Tür, zeigt in den hinteren Teil des Hubschraubers und sagt spitzbübisch zu Heike Hummel, sie zitiert: „Der Typ, der da drüben sitzt, ist der Notarzt. Der bewahrt Ihre Brille auf. Wenn sie wegkommen sollte, ist er schuld.“ Im Kemptener Klinikum bekommt sie sie zurück. „So konnte ich drei Tage lang mit Sonnenbrille und Flatterhemdchen über den Krankenhausflur gehen.“

Wie Feuerwehrleute mit Unfallopfern umgehen sollten, hänge von der jeweiligen Situation ab, sagt Christoph Lammel. Er war als Zugführer der Feuerwehr Immenstadt an dem Unfallort. Generell gingen die Einsatzkräfte ruhig und sachlich vor. Wenn sie aber merkten, dass ein lockerer Ton einem Menschen in Not gut tut, könnten sie darauf reagieren. So etwas einzuschätzen, lernten Feuerwehrleute im Laufe ihrer Dienstjahre. Nach vielen Unfalleinsätzen auf der B308 könne er selbst außerdem Schäden einschätzen, sagt Lammel. Dass das Ehepaar bei diesem Unfall vergleichsweise glimpflich davon gekommen ist, wundert ihn. Er hätte mit schwereren Verletzungen gerechnet.

Dankbar für die Fürsorglichkeit von Feuerwehr und Rettungsdienst

Die Hummels sind jedenfalls dankbar dafür, wie fürsorglich Feuerwehrleute und Rettungsdienst mit ihnen umgegangen sind. Und für die Hilfe, die alle geleistet haben - vom Ersthelfer bis zum Klinikpersonal. „Die Zeit jetzt kurz vor Weihnachten bietet sich einfach für ein ganz großes Dankeschön an“, sagt sie. Gleichzeitig möchten die beiden etwas loswerden, damit wollen sie Ersthelfern und jungen Feuerwehrleuten, die nicht viel Erfahrung haben, Mut machen: „Auch in einem derart zerstörten Auto kann man überleben - wir sind ein Beispiel dafür.“

So gehen Ersthelfer vor Diese Vorgehensweise empfehlen Polizei und Rettungsdienste: Wer als Erster zu einem Unfall kommt, muss anhalten und helfen. Unterlassene Hilfeleistung ist strafbar. Sind bereits Helfer da und es ist unklar, ob weitere benötigt werden, sollte man fragen. Das eigene Auto so weit wie möglich rechts parken, Warnblinklicht anschalten. Warnweste anziehen. Ruhe bewahren und an die eigene Sicherheit denken. Unfallstelle absichern: Warndreieck innerhalb von Ortschaften 50 Meter entfernt abstellen, auf Landstraßen 100 Meter und auf Autobahnen 200 Meter. Dabei so weit wie möglich rechts laufen und wenn es möglich ist, hinter der Leitplanke. Notruf wählen: 112. Unter anderem diese Infos sind dabei wichtig: Wo ist der Unfall passiert? Was ist passiert? Wie viele Personen sind beteiligt? Weitere Hilfe holen, wenn nötig. Anderen Fahrern kann durch Handzeichen klar gemacht werden, dass sie anhalten sollen. Erste Hilfe leisten, bis der Rettungsdienst da ist. Es wird empfohlen, das Wissen regelmäßig in Erste-Hilfe-Kursen aufzufrischen.