Unbekannter Autofahrer löst Unfall auf B19 aus und fährt weiter

Am Mittwoch ist es auf der B 19 bei Sonthofen zu einem Unfall mit anschließender Fahrerflucht gekommen. Gegen 11 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer an der Anschlussstelle Sonthofen-Nord in Richtung Immenstadt auf die B 19 auf, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Dabei nahm er laut Polizei einer anderen Verkehrsteilnehmerin die Vorfahrt.

Unfall B19: Autofahrerin kollidiert bei Ausweichmanöver mit anderem Auto

Die bereits auf der B 19 fahrende Frau konnte nur noch nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem einfahrenden Fahrzeug zu verhindern. Dabei kollidierte sie mit einem anderen Auto, das auf der linken Spur unterwegs war.

Fahndung nach unbekanntem Fahrer bislang erfolglos

Der bislang unbekannte Unfallverursacher setzte seine Fahrt anschließend in nördliche Richtung fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein, die jedoch erfolglos blieb. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrzeug des unbekannten Unfallverursachers.

Beschreibung des Fahrzeugs mit Zeugenaufruf

Das Fahrzeug wurde der Polizei gegenüber als grauer VW-Bus beschrieben. Die Marke steht aber nicht zweifelsfrei fest. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Allerdings entstand an den Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich mit der Polizeiinspektion Sonthofen unter der Telefonnummer 08321 66350 in Verbindung setzen.

