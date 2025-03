„Endlich eine gute Nachricht“: So reagiert das Allgäu auf das geplante Milliarden-Paket von Schwarz-Rot

Die Union und SPD wollen Milliarden in die Infrastruktur in Deutschland stecken. Auch die Länder und Kommunen sollen profitieren und mehr Geld erhalten. Das gaben die wohl zukünftigen Koalitionspartner am Dienstagabend bekannt. Zurückhaltung und Kritik kommen aus der Opposition: „Schulden für alles Mögliche zulasten der Menschen in Deutschland sind aus meiner Sicht verantwortungslos“, sagte beispielsweise FDP-Fraktionschef Christian Dürr.

