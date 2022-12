Söder will den Süden stärken

Die Ampelregierung „denkt total norddeutsch“: Markus Söder kündigt eine eigene Ministerpräsidenten-Konferenz für Bayern, Baden-Württemberg und Hessen an.

03.12.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Ampelregierung „denkt total norddeutsch“: Das sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei „Unsere Köpfe 2022“, dem Jahresrückblick unserer Zeitung. Um den Süden im Bund zu stärken, kündigte er im Memminger Kaminwerk eine eigene Ministerpräsidenten-Konferenz für Bayern, Baden-Württemberg und Hessen an.

Er habe sich bereits mit Winfried Kretschmann (Grüne), seinem Amtskollegen aus Baden-Württemberg, „kurzgeschlossen“. Man wolle gemeinsame Interessen definieren und dafür sorgen, dass der Süden in Berlin „angemessen behandelt“ werde.

Söder kritisierte den Vorstoß von Nord-Bundesländern für einen höheren Strompreis im Süden. Diese argumentierten, dass dort weniger produziert werde. Söder monierte zudem, dass es im Bund keinen Minister aus Bayern gebe: „Entweder man will keinen oder traut es keinem zu“, sagte er im Gespräch mit Helmut Kustermann, dem Leiter der Rundschau-Redaktion.

Schwarz-Grün? Nicht in Bayern

Vor der Bundestagswahl im vergangenen Jahr hatte Söder offen mit einer Koalition aus Union und Grünen geliebäugelt. Von dieser Sympathie ist aber offensichtlich nichts mehr geblieben: Zu einer möglichen Zusammenarbeit mit den Grünen auf Landesebene äußerte sich der bayerische Ministerpräsident sehr kritisch.

Für den Bund hätte das ein Weg sein können, die Landespolitik sei etwas anderes, sagte Söder. Er sei „enttäuscht“, dass die Grünen wieder in alte, ideologische Muster verfielen, anstatt nach vorne zu schauen. Die Koalition mit den Freien Wählern hingegen habe sich bewährt, damit sei er „super zufrieden“, betonte der Ministerpräsident.

Kein Kommentar zu Pschierer

Bei den Allgäuer Landtagsabgeordneten hat es heuer gleich zwei Paukenschläge gegeben. Der CSU-Fraktionsvorsitzende Thomas Kreuzer aus Kempten wird 2023 nicht mehr kandidieren. Ob dieser seinen Posten nach der Wahl erneut bekommen hätte, darüber habe er sich noch keine Gedanken gemacht, sagte Söder. Das sei auch die Entscheidung der Fraktion.

„Ich habe großen Respekt und Hochachtung vor Thomas Kreuzer.“ Franz Pschierer hatte die Seiten gewechselt – von der CSU zur FDP. „Das ist eine Entscheidung, die ich nicht kommentieren, sondern nur respektieren muss.“ Die Parteizentrale habe den Wechsel nicht forciert.

Was ist das für eine Gesellschaft?

Die Gesellschaft habe sich in eine „absurde Richtung“ entwickelt, sagte Söder. Es gebe Debatten darüber, was man essen, trinken oder singen solle. Das halbe Land, kritisierte er, habe über ein Lied und dessen Inhalt debattiert. Die Spitze sei jetzt die Diskussion darüber, ob die Filme über Winnetou rassistisch seien.

Er wolle keinen gesellschaftlichen Zwang für Bayern. Doch die Grünen stünden für eine solche Geisteshaltung. Ihnen warf Söder in diesem Zusammenhang eine „Doppelmoral“ vor. Ebenfalls kritisierte der CSU-Politiker die Debatte zur Legalisierung von Marihuana: „Ich möchte einfach nicht, dass Kinder Drogen bekommen.“

Vom Tanzminister und Warmduschern

Wussten Sie, dass der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) aus Memmingen ein „überragender Tänzer“ ist? Zumindest in den Augen von Markus Söder. Holetschek sei auf dem Parkett so gut, dass er inzwischen sogar zum Tanzminister ernannt wurde.

Natürlich, Markus Söder erntete für diesen Spaß einige Lacher – vor allem die von Holetschek selbst. Dass der Ministerpräsident eine humorvolle Seite hat, bewies er an dem Abend immer wieder. Auch, als es darum ging, ob er denn derzeit kalt dusche. Nein, sagte er, er bekenne sich zum Warmduschen. Und wenn man ehrlich sei, gelte das doch für fast alle Männer.

Die Ampel, Söder und Scholz

Das Verhältnis zwischen CDU und CSU – im Laufe der Jahre war es immer wieder einmal angespannt. Zuletzt in der Debatte um den richtigen Kanzlerkandidaten. Söder selbst war damals im Gespräch. Inzwischen sei das Klima zwischen den Schwesterparteien aber wieder sehr gut, sagte er: „Wir arbeiten super zusammen.“

Nicht zufrieden ist Söder dagegen mit der Arbeit der Ampelkoalition in Berlin. Bürgergeld, Energiepolitik und Länderfinanzausgleich: Bei diesen Themen gehen die Meinungen auseinander. Beim Bürgergeld beispielsweise sei der Grundansatz der Ampelkoalition schwierig. Leistung dürfe nicht so schlecht bewertet werden, sagte Söder. Kritik übte er auch am Länderfinanzausgleich. Jeder Bayer finanziere rechnerisch einen Berliner mit 1000 Euro pro Jahr – dafür könnten die Bayern durchaus mehr Höflichkeit erwarten.

Das Verhältnis zu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bezeichnete Markus Söder mit einem Augenzwinkern als doch recht „ordentlich“. Scholz habe halt kein bayerisches Temperament. In einem bayerischen Bierzelt, witzelte der Ministerpräsident, wäre der Bundeskanzler wohl eher schlecht aufgehoben.

Die Windkraft-Prognose

„Mein Tipp: Am Ende des Jahrzehnts wird Bayern, was die Windkraft angeht, im Onshore-Bereich wahrscheinlich zu den führenden Ländern gehören“, sagte Söder. Gemeint sind damit Windräder an Land. Hier wolle man massiv ausbauen – die 10-H-Regel gebe es praktisch nur noch in Wohngebieten. Zudem sei Staatswald freigegeben worden. Auch Anfragen, um ein Windrad bauen zu dürfen, gebe es viele. Hier seien auch die regionalen Planungsverbände gefragt, entsprechende Flächen auszuweisen. Diesbezüglich sagte Söder: „Je südlicher, desto weniger offensiv wird gehandelt.“

Trotzdem kritisierte er die Bundesregierung, die sich fast ausschließlich auf Windenergie konzentriere. In Bayern gebe es viel Sonne, das müsse berücksichtigt werden. Um weniger abhängig von Russland und „ein bisschen unabhängiger von Norddeutschland“ zu werden, setze Bayern auch auf neue Photovoltaik-Anlagen, Wasserkraft und Erdwärme.

In Sachen Atomkraftwerke sagte Söder, dass diese in Deutschland noch mindestens bis Ende 2024 laufen sollten – wenn nötig auch ein paar Jahre länger. In einer Notsituation auf Kernkraft zu verzichten, sei falsch.

