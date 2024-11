Kampf gegen die Pfunde mit verblüffendem Erfolg: Lindauerin nimmt 100 Kilo ab

Der Jahresrückblick unserer Redaktion steht auch heuer auf dem Programm - aber an einem neuen Ort: Fand die Veranstaltung bislang in Memmingen statt, ist jetzt das Allgäuer Medienzentrum in Kempten der Ort des Geschehens. „Unsere Köpfe 2024“ geht am Donnerstag, 12. Dezember, um 19.30 Uhr über die Bühne. Gäste sind zwei Einsatzleiter bei der verheerenden Hausexplosion in Memmingen ebenso wie Landwirte, die auf die Bauernproteste zurückblicken. Und eine Lindauerin erzählt von ihrem erfolgreichen Kampf gegen die Pfunde: Sie hat 100 Kilo abgenommen.

Explosion in Memmingen: 17-Jähriger kommt ums Leben

Die Explosion in Memmingen hat Betroffenheit im ganzen Allgäu ausgelöst. Ein 17-Jähriger ist im Juli in den Trümmern eines Hauses ums Leben gekommen. Für die Rettungskräfte bedeutet eine solche Katastrophe eine besondere Herausforderung. Zunächst war sogar zu befürchten, dass es weitere Opfer gibt. Was es bedeutet, nach einem solchen Unglück an vorderster Front zu wirken, berichten zwei Einsatzleiter: Klaus Liepert und Stephan Zettler vom Technischen Hilfswerk in Memmingen.

Landwirte haben heuer für viele Schlagzeilen gesorgt: Sie protestierten unter anderem gegen die Sparpolitik der Bundesregierung und legten mit Blockaden teilweise den Verkehr lahm. Das hat auch innerhalb der Bauernschaft für kontroverse Reaktionen gesorgt. Wie fällt heute die Bilanz aus: Haben sich die Proteste gelohnt? Planen sie, wieder auf die Straße zu gehen? Darüber spricht Moderator Helmut Kustermann beim Jahresrückblick mit Andreas Hummel, dem Oberallgäuer Vorsitzenden des Bayerischen Bauernverbandes (BBV), und dem Unterallgäuer Andreas Magg von der Vereinigung „Landwirtschaft verbindet Bayern“.

Ein neues Leben: Lindauerin nimmt 100 Kilo ab

Sie konnte kaum noch Treppensteigen und litt an Bluthochdruck: Aline Wiesner wog 183 Kilo - bei einer Körpergröße von 1,71 Metern. Dann erbrachte sie eine bewundernswerte Leistung: Die heute 38-Jährige nahm 100 Kilo ab. „Ich habe ein neues Leben begonnen. Es ist wunderbar“, schwärmt Aline Wiesner. Heute betreibt sie sogar ein Ganzkörper-Training, das ans Kickboxen angelehnt ist. Beim Jahresrückblick am 12. Dezember wird Aline Wiesner erzählen, wie sie das geschafft hat und was für sie der Anlass war, die Pfunde purzeln zu lassen.

Der Jahresrückblick „Unsere Köpfe 2024“ ist eine Veranstaltung für unsere Abonenntinnen und Abonennten, sie bekommen auch freien Eintritt. Wer dabei sein möchte, schreibt bitte eine Mail mit Namen und Wohnort an redaktion.koepfe@azv.de.

Gehen mehr Anmeldungen ein, als Plätze vorhanden sind, entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns benachrichtigt. Über die Veranstaltung berichtet auch der regionale Fernsehsender TV Allgäu.