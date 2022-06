Hagel, Murenabgänge und Überflutungen: Erneut zieht ein schweres Unwetter über das Allgäu

Am Donnerstag hat es teils heftige Unwetter mit Hagel im Allgäu gegeben, die die Region in Atem hielten. Aktuelle News und Bilder vom Gewitter finden Sie hier.

30.06.2022 | Stand: 21:36 Uhr

Heute am Donnerstag (30.06.2022) hat es teils heftige Unwetter mit Hagel im Allgäu gegeben. Besonders stark hat es das südliche Ostallgäu, das südliche Oberallgäu und die Stadt Kempten getroffen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte bereits am Nachmittag in diesen Bereichen vor "extremen" Gewittern der Stufe 4 von 4 gewarnt. Es hat gebietsweise Überflutungen, Hagel und Blitzschlag gegeben.

Murenabgänge, vollgelaufene Keller, gesperrte Straßen: Unwetter wütet über dem südlichem Allgäu. Besonders Oberstdorf

Auch in Kempten sind Unterführungen vollgelaufen.

Große Hagelkörner und Starkregen sorgten für Schäden in Kempten sowie dem südlichen Ober- und Ostallgäu

Aktuelle Unwetterwarnungen für das Allgäu finden Sie hier.

Aktualisiert um 21.30 Uhr: Bilder vom Unwetter aus Oberstdorf, Kempten und Füssen

Die Unwetterlage über der Region hat sich aktuell beruhigt. In den betroffenen Orten laufen Aufräumarbeiten, Keller werden leer gepumpt und Straßen von Schlamm und Geröll befreit.

Bilderstrecke

Unwetter im südlichen Oberallgäu: Starker Hagel und Regen, Überflutungen und Murenabgänge in Oberstdorf

1 von 50 2 von 50 3 von 50 4 von 50 5 von 50 6 von 50 7 von 50 8 von 50 9 von 50 10 von 50 11 von 50 12 von 50 13 von 50 14 von 50 15 von 50 16 von 50 17 von 50 18 von 50 19 von 50 20 von 50 21 von 50 22 von 50 23 von 50 24 von 50 25 von 50 26 von 50 27 von 50 28 von 50 29 von 50 30 von 50 31 von 50 32 von 50 33 von 50 34 von 50 35 von 50 36 von 50 37 von 50 38 von 50 39 von 50 40 von 50 41 von 50 42 von 50 43 von 50 44 von 50 45 von 50 46 von 50 47 von 50 48 von 50 49 von 50 50 von 50 Fotos von den Unwetter-Einsätzen im südlichen Oberallgäu am Donnerstag, 30. Juni 2022 Bild: Davor Knappmeyer/Benedikt Liss/Andrea Liss/Lisa Willert/Tobias Beck/Benjamin Liss Fotos von den Unwetter-Einsätzen im südlichen Oberallgäu am Donnerstag, 30. Juni 2022 Bild: Davor Knappmeyer/Benedikt Liss/Andrea Liss/Lisa Willert/Tobias Beck/Benjamin Liss 1 von 50 Bild: Davor Knappmeyer/Benedikt Liss/Andrea Liss/Lisa Willert/Tobias Beck/Benjamin Liss Bild: Davor Knappmeyer/Benedikt Liss/Andrea Liss/Lisa Willert/Tobias Beck/Benjamin Liss

Bilderstrecke

Unwetter in Füssen und Kempten: Starker Hagel, überschwemmte Straßen

1 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert 2 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert 3 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert 4 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert 5 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert 6 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Ralf Lienert 7 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Rainer Paulick Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Rainer Paulick 8 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Markus Röck Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Markus Röck 9 von 9 Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Heike Heel Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es auch überschwemmte Straßen. Ebenso traf es Füssen und Umgebung: Dort fielen Golfball-große Hagelkörner. Bild: Heike Heel 1 von 9 Kempten Hagel - Kempten - Unwetter - Unterführung am Sportplatz Seggersbogen Bild: Ralf Lienert Kempten Hagel - Kempten - Unwetter - Unterführung am Sportplatz Seggersbogen Bild: Ralf Lienert

Aktualisiert um 20.50 Uhr: Kempten und das Oberallgäu besonders betroffen

Das Oberallgäu und der Kemptener Raum waren laut Polizei vom Unwetter besonders stark betroffen, dort gab es Überschwemmungen. Polizei und Feuerwehr mussten zu vielen Einsätzen ausrücken.

Aktualisiert um 20.45 Uhr: Bilanz der Polizei: "Viel Wasser, keine nennenswerten Schäden"

Insgesamt hat es im Allgäu durch das Unwetter "viel Wasser" gegeben, heißt es aus der Einsatzzentrale der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion. Allerdings gab es "generell keine Verletzten, keine nennenwerten Schäden und keine nennenswerten gesperrten Straßen".

Aktualisiert um 20.25 Uhr: Lage in Oberstdorf laut Feuerwehr-Kommandant "katastrophal"

Lesen Sie auch

Unwetter im Allgäu Unwetter im Allgäu: DWD warnt aktuell vor starkem Gewitter im Kreis Lindau - Video aus dem Westallgäu

Einsatzkräfte der Feuerwehr, Polizei und des Technischen Hilfswerks waren am Donnerstagnachmittag und -abend im Dauereinsatz: Ein Unwetter zog über das Oberallgäu. Dabei wurden Keller, Tiefgaragen und Unterführungen überflutet. Vor allem Oberstdorf wurde schwer getroffen: In die Loretto-Kapellen drang Wasser ein, es kam zu Hangrutschen und Verklausungen von Bächen, die über die Straßen und in Gärten liefen. Der örtliche Feuerwehr-Kommandant Peter Vogler sprach gegenüber all-in.de von einer "phasenweise katastrophalen" Lage.

In den Loretto-Kapellen in Oberstdorf stand das Wasser teilweise rund einen Meter hoch. Bild: Knappmeyer, dpa

Aktualisiert um 20.15 Uhr: Unwetterschäden im Gasthof Gaisalpe - Freitag und Samstag geschlossen

Wegen Unwetterschäden hat der Gasthof Gaisalpe in Oberstdorf am Freitag, 1. Juli, und Samstag, 2. Juli, geschlossen.

Aktualisiert um 20 Uhr: Murenabgänge in Oberstdorf

Unter anderem im südlichen Oberallgäu hat das Unwetter gewütet. Wie die Deutsche Presse-Agentur mitteilt, sind in Oberstdorf Muren abgegangen. Mehrere Straßen wurden von Geröll und Wasser blockiert, Keller und Ställe liefen voll Wasser.

In Oberstdorf haben die starken Niederschläge Straßen überflutet. Bild: Knappmeyer, dpa

Aktualisiert um 19 Uhr: Unwetter ist weiter gezogen

Das Schlimmste ist mittlerweile im Allgäu überstanden. Ein Großteil der Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes galt bis 19 Uhr. Im Landkreis Unterallgäu warnt der DWD noch bis 20 Uhr vor starkem Gewitter (Stufe 2 von 4).

Aktualisiert um 18.20 Uhr: Im Video: Mähroboter trotzt dem Unwetter in Kempten

Während des Unwetters haben sich alle nach drinnen verzogen - bis auf einer: Ein einsamer Mähroboter verrichtete trotz Hagel, Sturm und Starkregen in Kempten weiter seine Arbeit.

Aktualisiert um 18.15 Uhr: Überwiegend ruhig in Kaufbeuren und dem nördlichen Ostallgäu

In Kaufbeuren und dem nördlichen Ostallgäu hat sich die Lage in Grenzen gehalten. Dort hat es "nur ein bisschen getröpfelt" berichtet ein Kollege vor Ort.

Aktualisiert um 17.45 Uhr: Überflutete Unterführungen auch in Kempten

Auch in Kempten hat der viele Niederschlag, der innerhalb kürzester Zeit vom Himmel gefallen ist, für überflutete Unterführungen gesorgt. Am Sportplatz Seggersbogen wurde ein Partyzelt in Mitleidenschaft gezogen.

In Immenstadt im Oberallgäu wurden bei dem Unwetter heute mehrere Unterführungen überflutet. Bild: Benjamin Liss

Aktualisiert um 17.24 Uhr: Beeinträchtigungen bei der Deutschen Bahn wegen Blitzschlag

Weil ein Blitz offenbar in Stellwerk der Deutschen Bahn in Kempten eingeschlagen hat, hat es am frühen Abend Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gegeben.

Aktualisiert um 17.22 Uhr: Überflutete Überführungen in Immenstadt - Einsätze der Polizei

In Immenstadt im Oberallgäu wurden mehrere Unterführungen überflutet. Polizei und Feuerwehr sind mit mehreren Einsatzfahrzeugen unterwegs.

Durch den Hagel und den Starkregen heute in Kempten wurde das Partyzelt am Sportplatz Seggersbogen in Mitleidenschaft gezogen. Bild: Ralf Lienert

Aktualisiert um 17 Uhr: Hagelschauer trifft Kempten

Nachdem sich die Lage in Füssen beruhigt hätte, ging ein Schauer mit Starkregen und Hagel über der Stadt Kempten nieder. Auch hier erreichten die Hagelkörner teils eine Größe von mehreren Zentimetern. Über Schäden war zunächst nichts bekannt.

Aktualisiert um 16.40 Uhr: Fotos vom Hagel in Füssen

Am späten Nachmittag ging ein schwerer Hagelschauer unter anderem über Füssen nieder. Die Hagelkörner waren teils mehrere Zentimeter groß. Über Schäden oder größere Unwetter-Einsätze war zunächst nichts bekannt.

Teilweise so groß wie Golfbälle waren die Hagelkörner die heute über Füssen niedergangen sind. Das Foto schickte uns Leser Rainer Paulick. Bild: Rainer Paulick

Mehr Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.

Die wichtigsten Nachrichten aus dem Allgäu, kommentiert von Redaktionsleiter Uli Hagemeier und seinem Team: Mit unserem "Weitblick"-Newsletter werden Sie einmal pro Woche schnell und kostenlos per E-Mail informiert. Abonnieren Sie den "Weitblick"-Newsletter hier.