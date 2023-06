Gewitter mit Starkregen sorgt für Unfälle und Stromausfall

Aufgrund des plötzlich einsetzenden Starkregens sind auf der A7 zwei Autofahrer verunglückt. In Irsee sorgte ein Blitzeinschlag für Stromausfall im ganzen Ort.

08.06.2023 | Stand: 22:06 Uhr

Starke Gewitter, die am Donnerstagabend über das Allgäu zogen, haben für Unfälle und Stromausfall gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich auf der A7 in Fahrtrichtung Füssen auf Höhe der Ausfahrt Altenstadt unabhängig voneinander zwei Verkehrsunfälle.

Aufgrund des plötzlich einsetzenden Starkregens geriet zunächst ein 69-jähriger Autofahrer ins Schleudern und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei rammte er einige Verkehrszeichen, durchbrach einen Wildschutzzaun und kam schließlich auf einem Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Unfall auf der A7 bei Altenstadt: Fahrerin verliert aufgrund von Aquaplaning die Kontrolle

Nur wenige Minuten später verlor eine 32-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Auch sie schleuderte aufgrund von Aquaplaning nach rechts. Die Fahrerin überfuhr eine Leitplanke, wodurch sich ihr Auto mehrmals überschlug. Der Wagen kam hinter einem Wildschutzzaun zum Stehen. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und wurde von einem Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Memmingen gebracht.

Insgesamt entstanden erhebliche Sachschäden an den Fahrzeugen und entlang der Autobahn. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 20.000 Euro.

Blitzeinschlag in Irsee: Ganzer Ort ohne Strom

In Irsee sorgte ein Blitzeinschlag in der Straße "Am Gebath Hang“ für Strom- und Internetausfall im gesamten Ort. Das teilten mehrere Einwohner auf der Plattform störungsaufkunft.de mit. Nach Angaben des Netzbetreibers LEW Verteilnetz GmbH wird es noch bis nach Mitternacht dauern, bis die Störung behoben ist.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte in Bayern vor örtlichen Unwettern mit Hagel, Sturmböen und Starkregen. In der Nacht zu Freitag sollten die Schauer und Gewitter dann wieder nachlassen.

