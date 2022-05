Starker Hagelschauer Ã¼ber FÃ¼ssen - DWD warnt vor Unwettern im AllgÃ¤u

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schweren Gewittern in den nächsten Stunden im Allgäu. In Füssen und Schwangau laufen bereits die ersten Feuerwehreinsätze.

23.05.2022 | Stand: 16:48 Uhr

Aktualisiert um 16.20 Uhr: Gewitter, Starkregen, schwerer Hagel: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch heute vor Unwetter in der Region. Im Vorfeld einer herannahenden Kaltfront gelangt von Südwesten nochmals feuchtlabile Warmluft nach Bayern.

Einsätze, Hagelschauer, vollgelaufene Keller - Aktuelle Unwetterwarnung und Lage im Allgäu

Die Feuerwehr Füssen ist aktuell damit beschäftigt, Wasser aus dem Luitpoldpark-Hotel zu pumpen. Dort ist die Tiefgarage in Folge des Unwetters mit Wasser vollgelaufen. Auch ein Netto-Markt im Untergeschoss musste evakuiert werden. Auch in Schwangau

Aktuell gibt es eine Unwetterwarnung für das Ostallgäu Oberallgäu . "Von Südwesten ziehen örtlich Gewitter auf. Dabei gibt es Orkanböen mit Geschwindigkeiten bis 120 km/h (33m/s, 64kn, Bft 12) sowie heftigen Starkregen mit Niederschlagsmengen bis 40 l/m² in kurzer Zeit und Hagel mit Korngrößen um 4 cm", heißt es in der Warnung des Wetterdienstes.

Diese Gewitter gehen am Alpenrand in der Nacht in teils schauerartig verstärkten Regen über. Dieser Regen wird dann mit Unterbrechungen bis Mittwochfrüh anhalten, so der DWD.

Unwetter am Montag im Allgäu möglich

Schon in den vergangenen Tagen waren mehrere Unwetter über Deutschland gezogen. Am stärksten betroffen vom Sturmtief "Emmelinde" war am Freitag die Stadt Paderborn, in der nach Angaben der Polizei 43 Menschen verletzt wurden. Sie wurden unter anderem von Dachziegeln getroffen und durch umstürzende Bäume verletzt - davon 13 Personen schwer. Eine Frau schwebte am Samstag zunächst noch in Lebensgefahr.

In Mittelfranken stürzte eine Holzhütte ein, gut ein Dutzend Menschen wurde verletzt. Einer Polizeisprecherin zufolge hatten angesichts des Unwetters offenbar mehrere Urlauber in der rund 105 Quadratmeter großen Hütte Schutz gesucht. Aus ungeklärter Ursache sei diese dann zur Seite gekippt und in sich zusammengefallen.

Orkanartige Böen gab es auch in anderen Teilen Deutschlands. In Leipzig unterbrach die Rockband Rammstein ihr Open-Air-Konzert mit 40.000 Zuschauern. Nach 15 Minuten durften die Fans zurück in den Innenbereich - und verfolgten die Show teils klatschnass weiter.

Mehr zum Wetter in der Region mit dem 7-Tage-Wetter für das Allgäu lesen Sie hier.