Hagel, Starkregen, Sturm - Schwere Gewitterfront zieht über das Allgäu hinweg

Eine Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen ist am späten Dienstagabend über das Allgäu hinweg gezogen. Der Wetterdienst gab eine Unwetterwarnung heraus.

11.07.2023 | Stand: 23:43 Uhr

Sie war angekündigt - und sie kam: Eine schwere Gewitterfront mit Starkregen und Sturmböen ist am späten Dienstagabend über das Allgäu hinweg gezogen. Meldungen über größere Schäden lagen zunächst - Stand 23.30 Uhr - nicht vor.

Der Deutsche Wetterdienst hatte bereits am späten Nachmittag vor Unwettern und schweren Gewittern in weiten Teilen des Allgäus gewarnt. Am frühen Abend bestätigte der Blick auf das Regenradar, dass eine Gewitter-Front in Richtung Allgäu zog. Gegen 22.30 Uhr gab der DWD dann eine Warnung heraus vor extremen Gewittern der Stufe 4 von 4. Es könnten schwere Sturmböen bis zu 140 Stundenkilometer und heftiger Starkregen von bis zu 35 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit auftreten. Auch bis zu vier Zentimeter große Hagelkörner seien möglich, hieß es in den Warnungen.

Wetter-Warnung vor Sturm, Starkregen und Hagel im Allgäu

Tatsächlich zog dann eine Unwetterfront mit heftigen Sturmböen und schweren Gewittern von Westen her über die Region hinweg. Damit verbunden war starker Regen. In Kempten und in Memmingen rückten wenig später Polizei und Feuerwehr aus.

In Kempten stürzten ersten Meldungen zufolge Bäume um.

"Hier liegt alles kreuz und quer", berichtete ein Nutzer von allgäuer-zeitung.de aus Buchloe.

In Seeg fiel gegen 23.15 Uhr der Strom aus.

In der ersten Nachthälfte sollten die Gewitter dann ostwärts abziehen und an Intensität verlieren. Am Mittwoch rechnet der DWD nach vorübergehender Entspannung in der zweiten Tageshälfte erneut mit auflebender Gewitteraktivität. Größtes Risiko bestehe dann in Südbayern. Dort sei örtlich Starkregen bis 40 l/qm in kurzer Zeit, Sturmböen um 80 km/h und Hagel um 2 Zentimeter wahrscheinlich.

DWD: Vorwarnungen fürs Allgäu nicht so präzise wie Unwetterwarnungen

Ob und mit welcher Intensität die Gewitter mit den genannten Begleiterscheinungen auftreten, kann anhand der Vorwarnung nicht immer präzise vorhergesagt werden. Der DWD weist darauf hin, dass Unwetter typischerweise sehr lokal auftreten und mit voller Intensität meist nur wenige Orte treffen. Genauere Angaben zu Ort, Gebiet und Zeitpunkt des Ereignisses können daher erst mit der Ausgabe der amtlichen Warnungen erfolgen.