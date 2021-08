Hotels und Ferienwohnungen im Allgäu sind nach dem Corona-Lockdown voll, doch die Planungssicherheit fehlt. Was Urlauber und Tourismus-Verantwortliche umtreibt.

04.08.2021 | Stand: 09:37 Uhr

In Bayern haben die Sommerferien begonnen, der Tourismus im Allgäu befindet sich mitten in der Hauptsaison – und es läuft ausgesprochen gut: „Wir sind hervorragend ausgelastet, die Belegungsquoten bewegen sich zwischen 80 und 100 Prozent“, sagt Armin Hollweck, Oberallgäuer Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands und Inhaber des Hotels Adler in Oberstaufen.