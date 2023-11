Stehen Fernwärmenetze im Allgäu wegen der Haushaltssperre auf der Kippe?

Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat das Finanzministerium mehrere Haushaltsposten gesperrt. Den Kommunen könnte damit Fördergeld verloren gehen.

22.11.2023 | Stand: 18:35 Uhr

„Wir hängen in der Luft“, sagt Nico Sentner, Bürgermeister der Stadt Immenstadt. Dass der Regierung so ein Fehler passiere, damit habe wohl niemand gerechnet, ergänzt er. Sentner (parteilos) bezieht sich damit auf das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von vergangener Woche. Und das hat es in sich: Weil dem Bundeshaushalt nun 60 Milliarden Euro fehlen, stehen mehrere Finanzposten auf der Kippe. Beispielsweise zur Energiewende: Förderung von Energieeffizienz, Elektromobilität, Ausbau des kommunalen Fernwärme-Netzes (wir berichteten). Für Kommunen bedeutet das eine große Verunsicherung, denn Fördergeld für Fernwärme-Netze steht womöglich auf der Kippe.

