Uwe Neuhaus: Der Kunst-Zauberer aus Opprechts wird 80

Kunst zum Träumen, Schmunzeln und Nachdenken: Altusrieder Maler Uwe Neuhaus feiert 80. Geburstag. Seit 50 Jahren öffnet er seinen Kunsthof für Ausstellungen.

22.01.2022 | Stand: 08:15 Uhr

Uwe Neuhaus ist 80. Wie bitte, kann das sein? Dieser drahtige, hellwache, geist- und fantasievolle Maler, der mit zauberhafter Leichtigkeit die Menschen zum Staunen, Schmunzeln und Sinnieren bringt, der selbst in diesen lähmenden Zeiten Humor und Freude nicht verloren hat? Ja, genau der.

Die Scheune seines Kunsthofs in Opprechts bei Altusried öffnet Ue Neuhaus regelmäßig für Sommer-Ausstellungen: Im Jahr 2020 feierte er "50 Jahre Kunsthof" mit einer eigenen Ausstellung. Bild: Matthias Becker

Natürlich wollte der Künstler seinen runden Geburtstag gern groß feiern, auf seinem idyllisch gelegenen Kunsthof in Opprechts bei Altusried, den er seit über 50 Jahren für Sommer-Ausstellungen öffnet. Doch die Pandemie hat auch den prämierten Kunst-Zauberer – 2013 erhielt er den Kunstpreis des Landkreises Oberallgäu, 2014 den Magnus-Remy-Kunstpreis – ausgebremst.

Charakterkopf und leidenschaftlicher Künstler: Uwe Neuhaus. Bild: Christine Neuhaus

So wird es an diesem Samstag nur eine kleine Feier am offenen Kamin geben, mit Ehefrau Christine und Tochter Lina und einigen wenigen Lieben. Dann wird der 80-Jährige wohl auch Anekdoten aus seinem ereignisreichen Leben erzählen und sie mit herzhaft-schepperndem Lachen kommentieren.

Der Künstler Uwe Neuhaus auf seiner Insel, dem Kunsthof in Opprechts bei Altusried. Bild: Matthias Becker

Von 1964 bis 1969 studierte er an der Kunst-Akademie in München und betrieb drei Jahre lang eine Galerie. Als Sohn einer Schauspielerin und eines Geigers hatte er viel Zeit in Heimen und bei Pflegeeltern verbracht. So war die Sehnsucht nach einem eigenen Heim groß und führte ihn letztlich ins Allgäu.

Der Altusrieder Künstler Uwe Neuhaus wird am 22. Januar 80 Jahre alt. Bild: Matthias Becker

Der Kunsthof, ein ehemaliges Bauernhaus, dessen Grundmauern von 1463 stammen, ist seine „Insel“. Von hier aus zieht der Maler gern gedanklich mit dem Pinsel in die Ferne: „Wenn ich male, habe ich ein Abenteuer. Und der Betrachter der Bilder hat das vielleicht später auch.“

