In diesen Restaurants und Cafés im Allgäu kann man vegan essen gehen

Wo im Allgäu kann man vegan essen gehen? Hier finden Sie eine Auswahl mit Restarants in Kempten, Immenstadt oder am Bodensee, die vegane Gerichte anbieten.

31.10.2022 | Stand: 09:30 Uhr

Wer sich vegan ernährt, verzichtet gänzlich auf tierische Produkte wie Fleisch, Milch, Eier oder Honig. Beim Essen gehen ist es aber manchmal gar nicht so einfach, ein veganes Gericht zu finden. Wenn es gar keine vegane Option auf der Speisekarte gibt, greifen Veganerinnen und Veganer meist zu Pommes mit grünem Salat. Das muss aber nicht sein, denn im Allgäu gibt es zahlreiche Restaurants mit veganen Gerichten auf der Speisekarte. Hier finden Sie eine Übersicht.

Vegan essen in Kempten

In Kempten gibt es keine rein veganen Restaurants, dafür aber verschiedene Betriebe, die zumindest vegane Optionen auf der Speisekarte führen. Eine Auswahl an Burgern gibt es unter anderem im Daintree, dem Neopol oder Gaumengold. Regionale Küche gibt es im Gasthaus Zum Stift.

Vegan essen gehen in Kaufbeuren

Das Restaurant Barfood in Kaufbeuren ist ein rein veganes Restaurant. In dem Lokal gibt es Burger, Wraps, Gyros, Salate sowie verschiedene Suppen und Eintöpfe. Jeden Samstag gibt es dort von 9 bis 12 Uhr Frühstück. Zudem findet jeden dritten Donnerstag im Monat um 19 Uhr ein Veggie-Stammtisch statt.

In Kaufbeuren gibt es außerdem das Geigers in der Kaiser-Max-Straße, das vegane Optionen anbietet. Im Döner-Imbiss "My Arena" im Forettle-Center gibt es neben Fleischgerichten veganen Döner und Dürüm.

Vegan essen im südlichen Oberallgäu

Im südlichen Oberallgäu gibt es auch eine Auswahl an Restaurants und Gasthäusern, in denen man vegan essen kann. Das S'Handwerk in Sonthofen serviert zum Beispiel veganes Grillgemüse oder Salate. Im Mandala Café und Yoga in Oberstdorf gibt es einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch mit veganen Gerichten. Vor oder nach dem Essen kann man bei einer Yoga-Stunde ausspannen.

In zahlreichen Restaurants im Allgäu gibt es mittlerweile vegane Gerichte auf der Speisekarte. Bild: Anna Bogush, Imago Images (Symbolbild)

Vegane Restaurants und Cafés in Lindau am Bodensee

In Lindau am Bodensee gibt es verschiedene Cafés und Restaurants, die vegane Optionen auf ihrer Speisekarte führen. Zum Beispiel die Restaurants Großstadt oder Heimat. Auch in Isny im baden-württembergischen Allgäu gibt es vegane Restaurants und Cafés wie das Meo oder Gabrieles Küchenzauber.

Vegan essen gehen in Memmingen

In Memmingen kann man im Rosagrün vegan essen gehen. In dem Imbiss werden nur vegane und vegetarische Gerichte angeboten und die Speisekarte wechselt wöchentlich. Im Burgermeister Terminal 23 am Allgäu Airport gibt es vegane Burger. Im Beauty and Bowls gibt es Frühstück, thailändische Gerichte oder Bowls, bei denen man sich die Toppings selbst zusammenstellen kann. Auch das Urban Flair Café und Hotel bietet vegane Optionen an.

Hütten mit veganen Optionen im Allgäu

Die Hündeleskopfhütte bei Pfronten ist die erste rein vegetarische Hütte in den Alpen. Dort stehen aber nicht nur Gerichte für Vegetarier auf der Speisekarte, auch für Veganer gibt es eine Auswahl. Bei Vorbestellung werden auf der Hündeleskopfhütte vegane Kässpatzen serviert.

Auch im Staufner Haus bei Oberstaufen und auf der Alpe Dornach in Oberstdorf gibt es vegane Optionen. Auf der Abenteuer Alpe bei der Alpsee Bergwelt in Immenstadt bekommen Veganerinnen und Veganer pflanzliche Gerichte serviert, wenn sie die Gerichte explizit ohne Käse oder Mayonnaise bestellen.

In der Hündeleskopfhütte in Pfronten gibt es auf Bestellung vegane Kässpatzen serviert. Bild: Benedikt Siegert (Symbolbild)

Wie findet man vegane Restaurants in der Umgebung?

Veganer und Vegetarier können weitere Restaurants mit veganen und vegetarischen Gerichten in der Umgebung beispielsweise mit der App "Happy Cow" finden. Viele Restaurants und Cafés haben mittlerweile ihre Speisekarte auf ihrer Website veröffentlicht. Vor dem Restaurantbesuch lohnt sich ein Blick auf die Online-Speisekarte, um herauszufinden, ob man dort als Veganer oder Vegetarier fündig wird. Oder man fragt bei der Tischreservierung am Telefon nach.

Kein Anspruch auf Vollständigkeit. Fehlende Restaurants, Cafés und Hütten können Sie gerne per Mail an digitalteam@azv.de melden.

