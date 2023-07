Das können Sie am ersten Ferien-Wochenende im Allgäu unternehmen

Bei nicht gerade sommerlichen Wetterbedingungen beginnen am Wochenende die Sommerferien in Bayern. Und es ist einiges los. Unsere Tipps.

26.07.2023 | Stand: 16:49 Uhr

Die Sommerferien in Bayern beginnen an diesem Wochenende vom 28. bis 30. Juli. Pünktlich zum Ferienstart gibt es einige Veranstaltungen für Familien mit Kindern aber auch für Erwachsene. Unter freiem Himmel gibt es am Wochenende Musik, Kino und Theater. Ob das Wetter auch mitmacht, lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau. Die Veranstaltungstipps im Allgäu im Überblick:

Königswinkel Open Airs in Füssen: Simply Red

Römerfest CAMBODVNVM in Kempten

Festspiele Wangen: "Der Räuber Hotzenplotz" und "Die Wahrheit"

Mondlicht Open Air in Mindelheim

Kemptener Filmnächte

ARTige Samstage in Kaufbeuren

Königswinkel Open Airs in Füssen: Simply Red

Die britische Band "Simply Red" kommt am Freitag, 28. Juli, nach Füssen. Das Konzert im Barockgarten des Festspielhauses Füssen bildet den Abschluss der diesjährigen Königswinkel Open Airs. Es beginnt um 20 Uhr. Tickets sind noch verfügbar bei Allgäu Ticket.

Der erste Act für die Königswinkel Open Airs 2024 in Füssen steht bereits fest: Im Juli nächsten Jahres spielt die deutsche Pop-Band PUR am Forggensee.

Römerfest CAMBODVNVM in Kempten

"Auf den Spuren des Imperiums" wandern die Besucherinnen und Besucher am Samstag, 29. Juli, und Sonntag, 30. Juli, jeweils von 10 bis 18 Uhr beim Römerfest CAMBODVNVM im Archäologischen Park Cambobunum (APC).

100 Darstellerinnen und Darsteller schlagen am Wochenende ihre Zelte auf dem Kemptener Lindenberg auf und zeigen ihr Können bei Reiterspielen und Gladiatorenkämpfen. Daneben gibt es Mitmachprogramme für die Besucherinnen und Besucher des Römermuseums. Es gibt kostenlose Shuttlebusse und einen Park+Ride-Service. Alle Infos und Preise finden Sie hier.

Beim vierten Römerfest im APC in Kempten werden unter anderem Gladiatorenkämpfe aufgeführt. Bild: Heinz Singer, Kulturamt Kempten

Festspiele Wangen: "Der Räuber Hotzenplotz"

Im baden-württembergischen Teil des Allgäus finden derzeit die Festspiele Wangen 2023 statt. Am Samstag, 29. Juli, um 15 Uhr feiert das Familienstück "Der Räuber Hotzenplotz" nach der Buchvorlage von Ottfried Preußler Premiere.

Am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr wird das Stück nochmal aufgeführt. Es ist dann bis zum 20. August immer von Donnerstag bis Samstag jeweils um 15 Uhr und sonntags um 11 Uhr zu sehen. Tickets gibt es eine Stunde vor Vorstellungsbeginn an der Abendkasse (Erwachsene 17 Euro, ermäßigt/Kinder 7 Euro)

Die Veranstalter entscheiden wetterbedingt kurzfristig, ob das Theater im Zunftwinkel oder in der Stadthalle stattfindet. Informationen dazu gibt es ein paar Stunden vor der Aufführung hier.

"Die Wahrheit" bei den Wangener Festspielen

Für Erwachsene wird bei den Wangener Festspielen das Stück "Die Wahrheit" von Florian Zeller aufgeführt. Die Premiere ist bereits am Mittwoch, 26. Juli, um 19.45 Uhr. Weitere Spieltermine diese Woche sind am Donnerstag, Freitag und Samstag jeweils um 19.45 Uhr.

Das Stück ist ein "Spiel von Lüge und Wahrheit": Protagonist Michel ist verheiratet und hat seit sechs Monaten ein Verhältnis mit der Frau seines besten Freundes. Durch das Versteckspiel und die immer neuen Lügen bekommt sie Gewissensbisse und möchte reinen Tisch machen. Schnell wird Michel von seinen eigenen Lügen eingeholt und weiß nicht mehr, wo ihm der Kopf steht.

Das Abendstück wird bis zum 19. August immer von Mittwoch bis Samstag jeweils um 19.45 Uhr aufgeführt. Wegen der Kulturnacht gibt es am Freitag, 4. August, keine Aufführung.

Mondlicht Open Air in Mindelheim

Am Samstag, 29. Juli, findet das 13. Mondlicht Open Air in Mindelheim unterhalb der Mindelburg statt. Das Picknick beginnt ab 19 Uhr. Ab 20.30 Uhr spielt das Streichorchester "Frisch gestrichen" unter der Leitung von Nils Schad Klassik-Melodien und Filmmusik. Zum Abschluss des Abends wird es wieder ein Feuerwerk geben. Der Eintritt kostet 4 Euro, Kinder bis 15 Jahre dürfen kostenlos rein.

Kemptener Filmnächte

Am Wochenende beginnen die Kemptener Filmnächte auf der Burghalde in Kempten. Die Open-Air-Kinoreihe geht bis zum 6. August. Das ist das Kino-Programm am ersten Wochenende:

Freitag, 28. Juli: Avatar 2: The Way of Water

Samstag, 29. Juli: Top Gun Maverick

Sonntag, 30. Juli: Der Super Mario Bros. Film

Die Filme beginnen jeweils um 21 Uhr. Karten gibt es beim Colosseum Center Kempten. Das komplette Programm der diesjährigen Kemptener Filmnächte finden Sie hier.

Auf der Burghalde in Kempten beginnen am Wochenende die Filmnächte. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

ARTige Samstage in Kaufbeuren

Zwischen Mitte Juli und Mitte August finden in Kaufbeuren die ARTigen Samstage statt. So auch an diesem Wochenende. Am 29. Juli von 11 bis 15 Uhr treten Künstler aus der Region und Gastinterpreten in der Innenstadt auf. (Lesen Sie auch: Mehr Veranstaltungen in der Kaufbeurer Altstadt: Bringt das etwas für den Einzelhandel?)

