Memminger Meile, Wanderungen und APC Sommerfestival: Das können Sie diese Woche im Allgäu unternehmen

Diese Woche finden wieder viele Veranstaltungen im Allgäu statt. Vom APC Sommerfestival in Kempten bis zur Memminger Meile: fünf Tipps der Redaktion.

20.06.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Welche Veranstaltungen finden diese Woche im Allgäu statt? Welche Events sollten Besucherinnen und Besucher nicht verpassen? Hier kommen die Veranstaltungstipps unserer Redaktion für die Woche vom 20. bis 26. Juni.

APC Sommerfestival Kempten

Von Donnerstag, 23. Juni bis Sonntag 26. Juni findet im Archäologischen Park Cambodunum in Kempten wieder das APC Sommer Festival statt. Im Ambiente der ehemaligen Römerstadt Cambodunum treten in diesem Zeitraum Musikerinnen und Musiker aus der ganzen Welt und aus verschiedenen Genres auf. Den Anfang macht am Donnerstag um 20 Uhr die Belgisch-Ghanaische Multiinstrumentalistin Esinam Dogbatse, die unter anderem Electronic Afro Jazz macht.

Am Freitag, 24. Juni, tritt um 20 Uhr die siebenköpfige Band „Son del Nene“ mit dem traditionellen Son Cubano, einem Musikstil aus Kuba, auf. Am Samstag spielt dann zur selben Uhrzeit das JMO Trio, das aus drei Musikern aus drei verschiedenen Ländern besteht. Zum Abschluss gibt es am Sonntag zwei Veranstaltungen: Um 11 Uhr gibt es ein Frühshoppen mit der Band Acoustic Beat Roots und um 20 Uhr spielt die Sängerin Moira, die unter anderem Chansons, Folk und Pop singt. Ausführliche Informationen zu den Künstlerinnen und Künstlern sowie zu Programm und Karten finden Sie hier.

Alle drei Abendkonzerte finden bei gutem Wetter Open Air im Gallorömischen Tempelbezirk des Archäologischen Parks statt. Bei schlechtem Wetter werden die Konzerte in eine Halle ("Kleine Thermen") verlegt. Wie die aktuellen Wetterprognosen aussehen, lesen Sie hier.

Memminger Meile 2022: Informationen, Termin, Konzerte

Ebenfalls am Donnerstag, 23. Juni, startet die Memminger Meile. Bis zum 16. Juli finden dann wieder verschiedene Kulturveranstaltungen wie Live-Konzerte, Shows, Straßentheater, Workshops, Ausstellungen und Open-Air-Kinovorstellungen statt. Den Auftakt macht am Donnerstag eine Festivaleröffnung mit offenen Programm ab 18 Uhr am Antonierhaus. Am Freitag, 24. Juni, gibt es dann zum Beispiel einen Workshop zum Thema Street Dance. Das ausführliche Programm zur Memminger Meile finden Sie hier.

Geführte Wanderungen und Stadtführungen im Allgäu

Auch in dieser Woche werden im Allgäu wieder viele geführte Wanderungen angeboten. Am Donnerstag, 23. Juni, gibt es beispielsweise eine Führung zur historischen Rochuskapelle in Wangen. Treffpunkt ist hier um 16 Uhr am Gästeamt in Wangen. In Memmingen gibt es am gleichen Tag die Kostümführung "Verzweifelte Hausfrauen - Desperate Housewives im 17. Jahrhundert", bei der Teilnehmer viel über die Probleme der Memminger im Mittelalter erfahren können. Start ist um 19 Uhr auf dem Marktplatz am Brunnen. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung erforderlich.

(Lesen Sie auch: Barrierefrei unterwegs: Leichte Wanderungen im Allgäu für Rollstuhl und Kinderwagen)

1522 Heimkehr von Bicocca: Historisches Fest in Mindelheim

Als Ersatz für das ausgefallene Frundsbergfest 2022 in Mindelheim, findet an den nächsten beiden Wochenenden ein historisches Fest auf der Schwabenwiese und der Mindelburg statt. Dabei bieten verschiedene mittelalterliche Stände Waren sowie Speisen und Getränke an. Zusätzlich wird es mehrere Lager und ein Programm mit verschiedenen Schauspieleinlagen geben. Start ist am Freitag, 24. Juni ab 20 Uhr. Eintrittpreise und Programmpunkte finden Sie auf der Website des Frundsberg Festrings.

Outdoorfestival Allgäu

In dieser Woche geht das Outdoorfestival Allgäu zu Ende, das sich seit dem 1. Juni in Kursen und Touren mit den Themen Rad, Wasser, Wandern und Balance beschäftigt hat. In dieser Woche findet zum Beispiel am Montag, 20. Juni, noch ein Zumba-Kurs auf der Seebühne am Großen Alpsee in Immenstadt statt. Auch mehrere Yoga-Kurse (zum Beispiel Sonnenuntergangsyoga) werden in dieser Woche noch angeboten. Zum Abschluss findet dann vom 24. bis zum 26. Juni ein Come-Together-Wochenende im Bühler Hafen statt. Genauere Informationen zu den Outdoor-Veranstaltungen lesen Sie hier.

