Outdoorfestival, Ikarus und Flohmärkte: Das ist diese Woche im Allgäu geboten

Auch in dieser Woche gibt es im Allgäu viel zu erleben. Wir stellen fünf Veranstaltungen vor, die Sie in den nächsten Tagen nicht verpassen sollten.

30.05.2022 | Stand: 14:46 Uhr

Im Allgäu gibt es sowohl unter der Woche als auch am Wochenende viel zu erleben. Besucherinnen und Besucher können sich auf Märkte, Wanderungen, Konzerte, Lesungen und vieles mehr freuen. Hier kommen fünf Veranstaltungstipps unserer Redaktion für die Woche vom 30. Mai bis zum 5. Juni.

Geführte Wanderungen im Allgäu

In dieser Woche steht der mereologische Sommerbeginn vor der Tür. Wer das mit einer Wanderung ausnutzen möchte, wird auch in dieser Woche schnell fündig. Hier nur ein paar Beispiele: Im Westallgäu gibt es am Freitag, 3. Juni eine geführte Wanderung mit einer Wildkräuterführerin in Bad Wurzach - Eintürnen. In Ofterschwang wird am Dienstag, 31. Mai eine Sonnenuntergangstour zur Wittelsbacher Höhe angeboten und in Fischen gibt es am Mittwoch, 1. Juni eine meditative Naturwanderung.

Allgäuer Literaturfestival 2022

Das Allgäuer Literaturfestival 2022 geht in seine finale Woche und bietet zum Abschluss noch einmal drei Lesungen. Am Donnerstag, 2. Juni liest Johannes Laubmeier in Weiler aus seinem Debüt-Roman "Das Marterl". Beginn der Lesung ist um 19 Uhr im Kornhaus, der Eintritt kostet zwischen neun und dreizehn Euro.

Ebenfalls am Donnerstag liest in Buchloe der Schriftsteller Lew Marschall aus seinem Fantasy-Roman "Der Sohn des Orkschamanen" in der Aula des Gymnasiums Buchloe. Auch diese Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet zwischen fünf und zehn Euro.

Die letzte Veranstaltung des Festivals findet am Samstag, 4. Juni in der Villa Lindenhof in Lindau statt. Dort liest ab 19.30 Uhr der erfolgreiche Sachbuchautor Bernd Brunner aus seinem aktuellen Buch "Von der Kunst, die Früchte zu zähmen". Der Eintritt kostet zwischen zwölf und achtzehn Euro.

Der Sachbuch-Autor Bernd Brunner liest im Rahmen des Allgäuer Literaturfestivals in Lindau aus seinem neuen Buch "Von der Kunst, die Früchte zu zähmen" vor. Bild: Jens Kalaene, dpa (Archiv)

Outdoorfestival Allgäu in Immenstadt

Am 1. Juni beginnt das Outdoorfestival Allgäu 2022 in Immenstadt-Bühl am Großen Alpsee. Im Rahmen des Festivals werden fast den gesamten Juni über verschiedene Touren und Kurse in den Bereichen Rad, Wasser, Wandern und Balance angeboten. Los geht es in dieser Wochen zum Beispiel mit der Themenwoche Rad. Dazu gehören unter anderem mehrere geführte Mountainbike-Touren sowie ein Fahrrad-Reparatur-Kurs. Letzterer findet am Freitag, 3. Juni um 13.30 Uhr im Fahrrad-Geschäft "Alpsee Bikes" in Immenstadt statt. Die Teilnahmegebühr beträgt 25 Euro. Alle Informationen und Termine des Outdoorfestivals finden Sie hier.

Ikarus-Festival in Memmingen

Ab Donnerstagabend, 3. Juni findet nach zwei Jahren Pause mit dem Ikaurs-Festival wieder das größte Camping-Techno-Festival in Süddeutschland statt. Auf dem Gelände des Memminger Flughafens legen bis einschließlich Montag, 6. Juni insgesamt rund 120 verschiedene DJs aus der ganzen Welt auf. Genaue Infos für Besucherinnen und Besuchern zu Karten, Programm und Camping lesen Sie hier.

Flohmärkte an Pfingstwochenende im Allgäu

Am langen Pfingstwochenende finden gleich mehrere Flohmärkte im Allgäu statt. In der All-Kart Halle Kaufbeuren kommen Flohmarkt-Fans am Samstag, 4. Juni von acht bis vierzehn Uhr auf ihre Kosten. Am Sonntag geht es dann in Immenstadt und Füssen weiter. In Immenstadt findet der Flohmarkt von zehn bis fünfzehn Uhr auf dem Viehmarktplatz statt. Der Markt in Füssen findet auf dem Gelände des V-Markt-Parkplatzes statt und geht auch am Pfingstmontag noch weiter. An beiden Tagen ist er von zehn bis fünfzehn Uhr geöffnet.

