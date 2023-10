Das ist an diesem Wochenende im Allgäu geboten

Von Rummel über Cosplay-Nacht bis zum Weltrekordversuch: Am Wochenende vom 27. bis 29. Oktober ist im Allgäu einiges geboten. Sechs Tipps aus der Redaktion.

27.10.2023 | Stand: 08:40 Uhr

Die Veranstaltungen am Wochenende im Überblick:

Kathreinemarkt in Kempten

Waldgeisterparty am Skywalk Allgäu Scheidegg

Streetfood-Festival in Füssen

"One Vision of Queen" in der Bigbox Kempten

Manga-Nacht im Osiander in Memmingen

Weltrekord-Versuch zur Illerstadion-Eröffnung

Kathreinemarkt in Kempten

Der Kathreinemarkt auf dem Königsplatz in Kempten geht am Wochenende in die letzte Runde. Der Rummel in der Kemptener Innenstadt läuft bis Sonntag und hat jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Besonderes Highlight an diesem Wochenende: Der Familientag am Freitag, 27. Oktober. An diesem Tag bieten alle Schausteller Fahrgeschäfte und Co. zu ermäßigten Preisen an. Über diese Märkte können Sie im Herbst im Allgäu noch schlendern.

Streetfood Festival in Füssen

Zum vierten Mal findet von Freitag bis Sonntag das Streetfood Festival in Füssen statt. Am Festplatz in der Kemptener Straße 88 werden am Freitag um 16 Uhr die Tore zum Labyrinth zwischen insgesamt 17 Foodtrucks geöffnet. Dazu gehören unter anderem süße und herzhafte Spezialitäten aus Ungarn, Kanada, Indien, Griechenland, Peru oder den Philippinen. Doch beim Festival ist nicht nur Kulinarisches geboten: Es gibt auch ein Unterhaltungsprogramm. Alle Details dazu und zur gesamten Veranstaltung finden Sie hier.

Vom 27. bis 29. Oktober findet in Füssen das Streetfood Festival statt. Bild: Alexander Kaya (Symbolbild)

Geisterstunde am Skywalk Allgäu in Scheidegg

Kurz vor Halloween feiert der Skywalk Allgäu am Wochenende (28./29. Oktober) eine große Waldgeisterparty: Am Samstag und Sonntag lauern von 19.30 Uhr und 22 Uhr verkleidete Schauspielerinnen und Schauspieler der Jungen Bühne zwischen den Bäumen – und lehren die Gäste das Gruseln. Wer sich das Schauspiel nicht entgehen lassen will, benötigt gutes Schuhwerk und muss auf eigene Verkleidung verzichten. Das Mindestalter für den Besuch beträgt zwölf Jahre. Die Veranstalter empfehlen eine Reservierung, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Der Eintritt kostet für Erwachsene sechs Euro und für Kinder drei Euro. Alle weiteren Infos zur Veranstaltung gibt es hier.

Waldgeisterparty 2021 Waldgeisterparty, Skywalk, Junge Bühne, Halloween, Gruseln, Theater Bild: Florian Wolf (Archivbild)

"One Vision of Queen" - Freddie Mercury-Imitator Marc Martel kommt mit seiner Show nach Kempten

"Marc Martel imitiert Freddie Mercurys Stimme wie kein anderer", schrieb unser Autor bei einem Interview mit dem Sänger vergangene Woche anlässlich des Show-Stops in Kempten. Der Kanadier singt seit 2011 mit großem Erfolg die Songs der legendären britischen Rockband Queen und gilt als stimmliche Reinkarnation des 1991 verstorbenen Queen-Sängers Freddie Mercury . Für treue Queen-Fans also ein gelungener Konzerttipp. Die Show beginnt am Samstag, 28. Oktober, um 20 Uhr und findet in der Bigbox Kempten statt. Tickets gibt es entweder auf der Seite der Veranstalter oder bei unserer Zeitung (Telefon 0831/206 55 55, www.azshop.de).

Marc Martel One Vision of Queen: Marc Martel kommt am 28. Oktober nach Kempten. Bild: Crystal K. Martel (Archivbild)

Manga-Nacht im Osiander in Kaufbeuren

Fans der japanischen Comic-Kultur kommen am Samstagabend in der Osiander-Buchhandlung in Memmingen auf ihre Kosten. Denn der Laden öffnet ab 18 Uhr seine Pforten für die Manga-Nacht. Eingeladen sind alle Fans von Manga, Anime oder J-Pop und alle, die es interessiert. Veranstaltet wird auch ein Cosplay-Wettbewerb. Die Veranstalter beschwichtigen aber: Man kann auch gern im Cosplay-Kostüm kommen, ohne am Wettbewerb teilzunehmen. Zu Gast sind auch mehrere Künstler und Künstlerinnen aus der Szene. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, anmelden kann man sich per Mail an memminger-manga-nacht@gmx.de.

Die Allgäuer Cosplayerin Kathrin Benkel alias Bad Alice oder Killer Alice. Beim Cosplay stellt man eine Figur aus einem Manga, Anime, Film, Videospiel oder anderen Medien durch ein Kostüm und Verhalten möglichst originalgetreu dar. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Neue blaue Tartanbahn: Allgäuer Spitzenläufer starten Weltrekordversuch im Kemptener Illerstadion

Die Allgäuer Laufsport-Elite wagt im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier einen Weltrekordversuch auf der neuen Kunststoffbahn. Knacken wollen die Ausdauersportler, die in insgesamt zehn Mannschaften á jeweils sechs Läufern antreten, die Marke von 2:00:35 Stunden über die klassische Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern. Diese Bestmarke hatte der Kenianer Kelvin Kiptum am 8. Oktober beim Marathon in Chicago aufgestellt. Die fünf Frauen-Teams nehmen sich die Zeit der Äthiopierin Tigst Assefa vor, die den Berlin-Marathon Ende September in 2:11:53 Stunden absolviert hatte. Um 10.45 Uhr fällt der Startschuss für die Sechser-Staffeln auf der neuen blauen Laufbahn. Beim Staffelmodus wechseln sich die Läuferinnen und Läufer ab. Alle weiteren Infos zum Weltrekord-Versuch und wie die Idee zustande kam, lesen Sie hier.

Das Illerstadion Kempten ist fertig - und die Tartanbahn um den Fußballplatz erstrahlt nun in Blau. Bild: Ralf Lienert

Noch mehr Events im Allgäu finden Sie in unserem Veranstaltungskalender.

Alle Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.