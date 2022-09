Viehscheid, Hutmuseum, Moorpflege: Das sind unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende im Allgäu

Regen, Gewitter und sogar Schnee soll es dieses Wochenende geben. Doch das heißt keineswegs, dass man zuhause bleiben muss. Das sind unsere Veranstaltungstipps.

14.09.2022 | Stand: 15:12 Uhr

Was hat das Allgäu am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 16. bis 18. September, zu bieten? Laut den Wetterprognosen vor allem eines: Regen. Aber das bedeutet keinesfalls, dass das Sofa das einzige Ausflugsziel ist.

Denn die Viehscheid-Saison 2022 erreicht diese Woche ihren Höhepunkt, Naturliebhaber können im Moor im Oberallgäu anpacken und Künstler und Handwerker bieten in Oberstdorf ihre handgemachten Produkte feil. Hier kommen sechs Veranstaltungstipps unserer Redaktion für das Wochenende im Allgäu.

Viehscheid 2022 im Allgäu

Der Viehscheid-Marathon im Allgäu geht weiter. Allein dieses Wochenende stehen 14 Alpabtriebe im Allgäu an. Trotz schlechtem Wetter werden erneut tausende Besucher erwartet. Einer der größten Viehscheide mit fast 1700 Schumpen findet am Samstag in Gunzesried statt. Hier kann man auch über den Krämermarkt schlendern oder die Stimmung im Festzelt genießen.

Hier die gesamte Übersicht für das Wochenende:

Altstadtnacht in Mindelheim

Am Samstag, 16. September, findet in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) die Altstadtnacht statt. Um 18 Uhr geht's los. In der gesamten Altstadt gibt es an dem Abend ein Kulturprogramm mit Jongleur-Shows, Hausflohmarkt, Akrobatik und Feuerspucken, Führungen, Fahnenschwingern, Lesungen, Konzerten und mehr. Auch für Kinder gibt es Attraktionen wie Kinderschminken, Zirkus, Kinderdisko und Zauberei-Shows.

Führungen im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg

Wer lieber drinnen bleiben möchte, ist im Deutschen Hutmuseum in Lindenberg richtig. Jeden Sonntag gibt es eine öffentliche Führung, bei der Besucher 300 Jahre Hutgeschichte entdecken können. Die Führung beginnt am Sonntag um 15 Uhr und dauert etwa 70 Minuten. Der Eintritt pro Person kostet 8,50 Euro.

Geeignet für Groß und Klein: Im deutschen Hutmuseum in Lindenberg können Besucher 300 Jahre Hutmode kennen lernen. Bild: Florian Trykowski

Für den Klimaschutz: Moorpflege in Gunzesried

Wer aber kein Problem damit hat, den Regenponcho auszupacken und der Natur etwas Gutes zu tun, der kann am Sonntag, 18. September, in Gunzesried bei Blaichach (Landkreis Oberallgäu) mit anpacken. Hier können Freiwillige das Birkachmoor im Gunzesriedener Tal zusammen mit Experten pflegen. Die Gruppe soll das Moor unter anderem vor der Verbuschung durch Jungfichten bewahren. Die Ranger bieten außerdem Hintergrundinformationen und eine gemeinsame Brotzeit.

Die Veranstaltung geht von 9.30 bis 17 Uhr und ist für alle Interessierten kostenlos. Es bedarf allerdings einer Anmeldung.

Moore sind ein wichtiger Teil des Ökosystems. Am Sonntag können Sie in Gunzesried bei der Pflege helfen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Symbolbild)

Kunst trifft Handwerk in Oberstdorf

Zwei Mal im Jahr findet in Oberstdorf der "Kunst trifft Handwerk" Markt statt. Am Samstag, 17. September, von 10 bis 18 Uhr und am am Sonntag, 18. September, von 11 bis 17 Uhr bieten Künstler und Handwerker ihre Waren im Kurpark feil. Dieses mal veranstaltet der KIWANIS-Damenclub aus Oberstdorf eine Tombola zu Gunsten von Kindern. Als zusätzliche Preise gibt es jeweils ein Exponat von jedem Künstler, der am Markt teil nimmt.

Mehr Infos zum Markt gibt es hier.

Das Oktoberfest 2022 in München geht los

Nicht zu vergessen: Ab Samstag wird beim Oktoberfest in München wieder das Bier fließen. Der Bieranstich ist um 12 Uhr. Die Wiesn findet dieses Jahr vom 17. September bis zum 3. Oktober statt. Die Polizei hat ihr Sicherheitskonzept bereits vorgestellt und ist vorbereitet.