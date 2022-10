Verkaufsoffener Sonntag, Rummel oder eine Segwaytour: Tipps für das Wochenende im Allgäu

Floh- oder Jahrmarkt, eine Schlossführung, oder lieber doch ein Konzert? Diese Veranstaltungen steigen am Wochenende (21. bis 23. Oktober) im Allgäu.

Auch kommendes Wochenende, 21. bis 23. Oktober, ist im Allgäu wieder einiges geboten: Achterbahn oder Segway fahren, auf dem Flohmarkt günstig shoppen, ein Schloss von Innen bewundern. Unsere Redaktion stellt in diesem Artikel sechs verschiedene Veranstaltungen vor, die einen Wochenendtrip wert sind.

Kathreinemarkt in Kempten

Der Kathreinenmarkt in Kempten startet wieder. Ab Freitag, 21. Oktober, um 15 Uhr kann der Jahrmarkt auf dem Königsplatz besucht werden. An den anderen Tagen bis Sonntag, 30. Oktober, öffnen die Imbissstände, zahlreiche Fahrgeschäfte, unter anderem Autoscooter und Karussell, sowie Schießbuden von 11 bis 22 Uhr ihre Türen für die Besucher. (Lesen Sie dazu auch: Kathreinemarkt Kempten 2022: Alle Infos für Besucher auf einen Blick)

Der Jahrmarkt ist von Memmingen nach Kempten gezogen. Auf dem Königsplatz stehen Fahrgeschäfte, Schießbuden und Imbissstände bereit. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Verkaufsoffener Sonntag in Kempten

Im Zuge des Kathreinemarkts haben am Sonntag, 23. Oktober, die Geschäfte in Kempten von 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet. Fast alle Läden in der Innenstadt sind beim verkaufsoffenen Sonntag dabei - so auch das Forum Allgäu. Auch einige Geschäfte, die außerhalb der Innenstadt liegen, öffnen an diesem Sonntag. Bei vielen von ihnen gibt es neue Sonderangebote.

Beim verkaufsoffenen Sonntag in Kempten haben fast alle Geschäfte in der Innenstadt geöffnet. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Konzert in Memmingen: Gil Ofarim

Am Freitag, 21. Oktober, tritt Gil Ofarim mit seinem aktuellen Album „Alles auf Hoffnung“ im Kaminwerk in Memmingen. Beginn ist um 20 Uhr. Eine Karte für das Konzert kostet um die 30,20 Euro. Mit seinem ersten komplett deutschsprachigen Pop-Rock Album tourt er seit 2020 durch die Deutschen Clubs und Diskotheken. Tickets gibt es auf eventim.de.

Gil Ofarim tritt am Freitag im Kaminwerk in Memmingen auf. Bild: Willi Weber, dpa (Archiv)

Segway-Tour in Bad Hindelang

Für abenteuerlustige Entdecker bietet sich die Segway Erlebnistour in Bad Hindelang an. Die Tour dauert 90 Minuten und beginnt um 10 Uhr wahlweise an der Touristeninformation Oberjoch. Die Teilnehmenden müssen mindestens 15 Jahre alt sein und brauchen einen Mofa-Führerschein, um an der Tour teilzunehmen. Die Touren finden auch bei leichtem Regen statt, die Veranstalter weisen daraufhin, sich dem Wetter entsprechend zu kleiden. Eine Buchung ist über die Website der Touristeninformation Bad Hindelang möglich. Es kann auch bar vor Ort bezahlt werden.

Mit dem Segway durch das Allgäu: In Bad Hindelang gibt es diese Möglichkeit. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Zwei-Tages-Flohmarkt in Marktoberdorf

Gleich zwei Tage, nämlich Samstag und Sonntag, 22. und 23. Oktober, findet in Marktoberdorf auf dem Festplatz vor dem Modeon ein Flohmarkt statt. Von 7 bis 14 Uhr können Kauflustige über den Markt schlendern und stöbern. Wer selbst verkaufen möchte, kann seinen Stand ab 6 Uhr auf- und um spätestens 14 Uhr abbauen. Eine Anmeldung dafür ist nicht notwendig und das Auto kann direkt am Stand abgestellt werden. Die Standgebühren betragen bei mehr als 1,20 Meter Standtiefe 8 Euro und bei weniger als 1,20 Meter Standtiefe 6 Euro. Ein Imbissstand steht bereit, wenn während des Einkaufs Hunger aufkommt.

Zwei Tage lang findet am kommenden Wochenende in Marktoberdorf ein Flohmarkt statt. Bild: Huttner Sigi (Archivbild)

Führung durch das Hohe Schloss in Füssen

Am Samstag, 22. Oktober, gibt es eine Führung durch die Galerien und den Rittersaal im Hohen Schloss in Füssen. Besucher bekommen einen Einblick in die Staatsgalerie mit zahlreichen Gemälden aus den Epochen Spätgotik und Renaissance. Auch die Baugeschichte des Schlosses wird erläutert - früher war es die Sommerresidenz der Fürstbischöfe von Augsburg. Die Führung startet um 14 Uhr und dauert ungefähr eine Stunde. Treffpunkt ist der Magnusplatz 10 beim Hohen Schloss. Der Eintrittspreis beträgt 6 Euro, ermäßigt 5 Euro. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. (Weitere Informationen zum Hohen Schloss finden Sie hier.)

Das Hohe Schloss in Füssen von Innen besichtigen: Die Möglichkeit dazu gibt es am Samstagnachmittag. Bild: Benedikt Siegert (Archivbild)

