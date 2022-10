Schlemmen, bummeln und gruseln: Das sind unsere Tipps für das Wochenende im Allgäu

Märkte, Grusliges zu Halloween und ein Konzert: Welche Events finden am Wochenende (28. bis 30. Oktober) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

26.10.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 28. Oktober, bis Sonntag, 30. Oktober, wieder viele verschiedene Veranstaltungen statt. Street Food und Händlermärkte, Grusliges zu Halloween und ein Konzert: In diesem Artikel stellen wir sechs verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion für das kommende Wochenende vor.

Street Food Festival Füssen 2022

Wer am Wochenende schlemmen mag, kommt um das Street Food Festival in Füssen kaum herum. Ab Freitag, 28. Oktober, 16 Uhr gibt es auf dem Füssener Festplatz zahlreiche Food-Trucks mit den unterschiedlichsten Leckereien. Egal, ob Indisch, Langos, Churros oder Hot Dogs - die Auswahl ist riesig - vor allem an vegetarischen, veganen und auch glutenfreien Leckerbissen. Geöffnet hat der Markt am Freitag bis 20 Uhr. Am Samstag geht es von 12 Uhr bis 20 Uhr weiter. Und auch am Sonntag hat der Markt geöffnet (11 Uhr bis 19 Uhr).

In Füssen findet am Wochenende der Street Food Markt statt. Bild: Martina Diemand (Symbolbild)

Happy Halloween im Skyline Park in Rammingen

Gruselig geht es am Wochenende ab Samstag zu im Skyline Park bei Bad Wörishofen. Der Vergnügungspark hat sich zu Halloween gruselig geschmückt. Live-Erschrecker sind auf dem Gelände und in der Geisterbahn unterwegs. Vampire, Hexen, Ritter und andere Gestalten treiben im Park ihr Unwesen. Das Shadow-Camp ist nichts für schwache Nerven.

Aber auch für kleine Halloween-Fans ist einiges geboten. Beispielsweise die Monster-Liga - ein interaktives Grusel-Maze für Kinder ab fünf Jahren. Kinderschminken, Fackelwanderung und ein Feuerwerk stehen ebenso auf dem Programm. Und wer an den Halloween-Aktionstagen (29. Oktober bis 6. November) kostümiert kommt, zahlt weniger Eintritt. Alle Infos dazu gibt es auf der Website des Skyline Parks.

Simon- und Judamarkt in Lindenberg

Der Simon- und Judamarkt in Lindenberg ist der traditionsreichste Markt im Westallgäu und hat am Donnerstag und Freitag, 27. und 28. Oktober, jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Rund um die Aureliuskirche bieten 65 Fieranten und Händler ihre Waren feil. Der Rummel in der Kiesgrube in Lindenberg hat bereits letzte Woche begonnen und ist am Donnerstag und Freitag noch von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Am Donnerstag und Freitag findet in Lindenberg neben dem Rummel der Simon- und Judamarkt statt. Bild: Susi Donner

Martinimarkt 2022 in Marktoberdorf

Vom 29. bis 31. Oktober findet in Marktoberdorf der traditionelle Martinimarkt statt. Los geht es am Samstag, 29. Oktober, mit dem Jahrmarkt ab 14 Uhr. Bis 22 Uhr abends haben die Attraktionen wie Autoscooter und Karussell geöffnet. Am Sonntag und Montag gesellt sich der große Händlermarkt dazu. Dort bieten zahlreiche Marktstände ihre Waren an. Von Schmuck über Textilien bis hin zu Haushaltswaren. Aber auch verschiedene Essensstände sorgen für verschiedene Schmankerl. Der Händlermarkt hat an Sonn- und Montag von 10 Uhr bis 17 Uhr geöffnet, der Jahrmarkt von 10 Uhr bis 22 Uhr.

Ina Müller und Band in der Big Box Kempten

Ina Müller tritt am Sonntag, 30. Oktober, um 19 Uhr mit ihrer Band in der Big Box in Kempten auf. Die Musikkabarettistin und Autorin moderiert die ARD-Sendung "Inas Nacht", wo sie mit verschiedenen Gästen spricht und zusammen mit ihnen live singt. Die Entertainerin hat außerdem im November 2020 ihr drittes Soloalbum "55" veröffentlicht. Für ihr Konzert in der Big Box sind noch Karten im Internet verfügbar.

Ina Müller und ihre Band treten am Sonntag in der Big Box in Kempten auf. Bild: Swen Pförtner, dpa (Archivbild)

Gruselführungen zu Halloween

Am Wochenende vor Halloween gibt es in der Region zahlreiche mystische und gruslige Führungen. Die Führung "Mystisches Kempten" (ab 12 Jahren) startet am Freitag, 28. Oktober, um 18.30 Uhr an der Erasmuskapelle auf dem St.-Mang-Platz. Kinder ab 10 Jahren zahlen 6 Euro, aber 15 Jahren kostet es 10 Euro. Am Freitag gibt es außerdem um 19 Uhr eine Nachtführung mit Fackeln im Archäologischen Park Cambodunum.

In Memmingen findet am Freitag um 19 Uhr die Abendführung "Hexen, Henker und Hallodri" statt. Ein Nachtwächter führt die Teilnehmer in die grusligsten Ecken der Stadt – darunter auch ein Folterkeller.

Weitere Gruselführungen gibt es am Montag, 31. Oktober, in Marktoberdorf und Mindelheim. In Marktoberdorf startet um 19 Uhr die Führung "Hexen, Huren, Henker, Halunken" (ab 16 Jahren) und in Mindelheim kann man im Rahmen der Führung "Im Dunkeln munkeln" die Altstadt in der Abenddämmerung entdecken, Beginn 19.30 Uhr.

