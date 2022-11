Martinimarkt in Kaufbeuren, Marionetten-Theater oder Eishockey: Das sind unsere Tipps zum Wochenende

Eishockey, ein Musical und der Martinimarkt: Welche Events finden dieses Wochenende (4. bis 6. November) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

02.11.2022 | Stand: 17:33 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? Von Konzerten über verschiedene Märkte bis hin zu spannenden Führungen´: In der Region finden von Freitag, 4. November, bis Sonntag, 6. November, viele spannende Veranstaltungen statt. Unserer Tipps auf einen Blick:

Meret Becker en Concert im Theater in Kempten

Martinimarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kaufbeuren

Marionetten-Theater "Tratsch im Treppenhaus" in Memmingen

Erlebnisführung mit Fütterung der Wildtiere im Alpenwildpark Obermaiselstein

Festspielhaus Neuschwanstein: Hundertwasser - Das Musical

EV Füssen

Theater in Kempten: Meret Becker en Concert

Im Theater in Kempten tritt die deutsche Schauspielerin und Sängerin Meret Becker zusammen mit ihrer Band, "The Tiny Teeth", am Freitag, 4. November, auf. Mit dem Programm "Le Grand Ordinaire" bringt sie, gemeinsam mit ihrer Band musikalische Bilder auf die Bühne, vergleichbar mit einem Soundtrack zu einem inneren Film. Einlass ist ab 19.15 Uhr. Die Karten kosten 32 Euro und können online beim Theater Kempten gekauft werden.

Martinimarkt in Kaufbeuren

Rund 40 Markthändler warten am Samstag, 5. November, und Sonntag, 6. November, wieder auf die Besucher des Martinimarktes in der Altstadt von Kaufbeuren. An den Ständen erwartet die Gäste ein breites Angebot von Werkzeugen und Haushaltswaren über ein Kinderkarussel bis hin zu Leckereien, wie Crêpes oder gebrannten Mandeln. Traditionell findet der Markt immer am zweiten Wochenende im November statt. Der Sonntag während des Martinimarktes ist gleichzeitig ein verkaufsoffener. Die Kaufbeurer Geschäfte haben deshalb von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

Süße Leckereien gibt es etwa bei der „Augsburger Mandelbrennerei“, die schon seit über 70 Jahren nach Kaufbeuren kommt. Bild: Mathias Wild

Marionettentheater in Memmingen: "Tratsch im Treppenhaus"

Das Memminger Marionettentheater gibt am Wochenende eine Komödie zum Besten: Das Stück "Tratsch im Treppenhaus" spielt in einem Memminger Mietshaus in den 80er Jahren mit normalen und skurrilen Charakteren, die über die Zeit eine ganz eigene Dynamik entwickeln. Am Samstag, 5. November, wird das Stück im Memminger Marionettentheater aufgespielt. Der Einlass ist ab 18.45 Uhr, die Aufführung beginnt um 19.30 Uhr. Die Karten kosten 19,70 Euro für Erwachsene, ermäßigt 17,50 Euro. Das Theater empfiehlt das Stück für Zuschauer über 14 Jahre.

Alpenwildpark Obermaiselstein: Erlebnisführung mit Fütterung der Wildtiere

Wer gerne mal Wildtiere oder Greifvögel füttern, streicheln oder aus den Nähe fotografieren möchte, ist bei der Erlebnisführung des Alpenwildpark Obermaiselstein richtig. Die Führungen finden am Freitag und Samstag, 4. und 5. November, statt. Ab 17.45 können Interessierte zwei Stunden lang die Tiere füttern und beobachten während Wildhüter ein bisschen über die Tiere erzählen. Für Erwachsene kostet die Führung acht Euro, für Kinder bis 16 Jahre vier Euro.

"Hundertwasser - Das Musical" im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen

Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen wird am Wochenende das Musical über das Leben des österreichischen Künstlers Friedensreich Hundertwasser aufgeführt. Der Künstler war bekannt dafür, keine geraden Linien zu verwenden und Mensch und Natur in Einklang bringen zu wollen. Das Musical bringt diese Ideale mit Hilfe von Musik in die heutige Zeit. Am Freitag und Samstag, 4. und 5. November, starten die Vorstellungen ab 19.30 Uhr. Am Sonntag, 6. November, beginnt die Aufführungum 15 Uhr. Tickets gibt es ab 59 Euro online auf der Internetseite des Festspielhauses.

Das Musical über Friedensreich Hundertwasser im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen. Bild: Benedikt Siegert

EV Füssen gegen HC Landsberg Riverkings

Am Sonntag, 6. November, findet das Eishockey-Spiel des EV Füssen gegen die HC Landsberg Riverkings statt. Dies ist das sechste Heimspiel der Füssener in der diesjährigen Saison der Oberliga Süd. Das Spiel findet ab 18 Uhr beim Bundesstützpunkt für Eishockey und Curling Füssen statt. Tickets kann man ab 12 Euro online beim EV Füssen Ticketshop bekommen.