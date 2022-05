Langes Wochenende im Allgäu: Unsere sechs Veranstaltungstipps aus der Region

Welche Events finden unter der Woche und am Wochenende im Allgäu statt? Sechs Veranstaltungstipps aus der Region mit Märkten und Events vom 25. bis 29. Mai.

26.05.2022 | Stand: 10:48 Uhr

Was kann man unter der Woche und am Wochenende (25. bis 29. Mai 2022) im Allgäu unternehmen? In der Region finden wieder einige Märkte und Events statt. In diesem Artikel stellen wir ausgewählte Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Mittwoch, 25. Mai: Auftakt Blasmusikfestival in Seeg mit Festzelt

Nach zwei Jahren Corona-Pause ist es wieder soweit: In Seeg kann das Blasmusikfestival von Ende Mai bis Anfang Juni stattfinden. Der Auftakt ist am Mittwoch im Festzelt, in das nach Angaben der Veranstalter rund 4000 Personen Platz haben sollen. Die "Lederrebellen" sorgen derweil mit ihren Party-Krachern für Stimmung. Der Einlass ist ab 16 Jahren und beginnt um 20 Uhr. Der Auftritt der Musiker folgt um 21 Uhr. Tickets gibt es nur an der Abendkasse.

Donnerstag, 26. Mai, bis Freitag, 27. Mai: Händlermarkt in Kempten

Neben dem Himmelfahrtsmarkt in Kempten, der noch bis Sonntag, 29. Mai, stattfindet, können Besucher ab Donnerstag der Händlermarkt genießen. Dieser findet erstmals am neuen Standort auf dem Hildegardplatz und entlang der Residenz statt. Rund 55 Händler bieten zahlreiche Waren von handgemachten Filz-, Leder- und Holzprodukten bis hin zu Trachten, Kleidung, Haushaltswaren, Schmuck und mehr an. Geöffnet hat der Händlermarkt von 9 bis 19 Uhr.

Donnerstag, 26. Mai, bis Sonntag, 29. Mai: Memminger Streetfood Meile über den Vatertag

In ein Schlemmerparadies will Boa Vista Events als Veranstalter des Streetfood-Markts den Hallhof in der Memminger Innenstadt von Donnerstag, 26., bis Sonntag, 29. Mai, verwandeln. Mit dabei haben die Food Trucker Spezialitäten aus aller Welt. Das Angebot reicht von authentischen veganen Currys aus indischer Hand über ungarische Langos bis hin zu türkischen Spezialitäten wie Gözleme und Cigara Börek und vielem mehr. Auch Süßes wie Baumstriezel und mit Raffaelo und Erdbeeren gefüllte Waffeln sowie Drinks werden angeboten.

Der Eintritt ist frei. Geöffnet hat die Streetfood-Meile von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 12 bis 23 Uhr, und am Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Donnerstag, 26. Mai, bis Sonntag, 29. Mai: 49. Alt-Opel-Treffen in Altusried

Opel-Legenden kommen nach Altusried: Beim Oldtimer-Treffen in Altusried können Besucher Kapitän, Ascona, Manta und mehr bestaunen. Beginn ist am Donnerstag, 26. Mai, ab 9 Uhr. Die Ausstellung der Fahrzeuge findet auf dem Parkplatz der Freilichtbühne statt. Die Veranstalter rechnen mit 300 bis 350 Autos aus der Opel-Historie, chauffiert von Besitzern aus mehreren Nationen.

Beim Oldtimer-Treffen in Altusried lassen sich unter anderem diese beiden Autos (Opel GT und Opel Ascona) bestaunen. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Freitag bis Sonntag sind die Autos auf dem Gelände zu sehen, sofern die Besitzer nicht mit ihren Schnauferln zu Ausflügen in die Region aufbrechen.

Samstag ist von 9 bis 18 Uhr eine große Teile-Börse angekündigt mit Zubehör und Ersatzteilen, speziell für Opel-Modelle.

Sonntag, 29. Mai, endet der offizielle Teil des Treffens um 13 Uhr.

Freitag, 27. Mai, bis Samstag, 28. Mai: Live-Art-Sound-Festival in Kaufbeuren

Zwei Abende voller Musik und weiteren Attraktionen: In Kaufbeuren soll sich die Kaufbeurer Altstadt in eine Party-Meile verwandeln. So wird am Freitag die ABBA-Revival-Band "ABBA 99" beim Live-Art-Sound-Festival für Stimmung sorgen. Als Vorgruppe treten die Kaufbeurer Musiker von "It Hudla" auf, die ihr Können in verschiedenen Genres beweisen. Am Samstag stehen als Hauptact "Die Allgeier" auf der Bühne.

Vor der bekannten Partyband zeigten die acht Musiker von "CNSB", was an Saxofon, Trompete oder Posaune außerhalb der traditionellen Blasmusik alles machbar ist.

Die Revival Band ABBA 99 tritt beim Live-Art-Sound-Festival am Wochenende in der Kaufbeurer Altstadt auf. Bild: Marcella Merk

Einlass ist an beiden Abenden ab 18.30 Uhr, das Musikprogramm beginnt um 19.15 Uhr.

Samstag, 28. Mai: "HEAVEN IN HELL" in der Bigbox Kempten

Die Rockmusiker von "HEAVEN IN HELL" rufen dem Publikum den Sound der 80er in Erinnerung. Neben Hits wie "Don’t Stop Believin’" oder "Shadow On The Wall" stehen auch Akustikversionen und eigene Interpretationen bekannter Rocksongs auf dem Programm. Die Karten kosten 23,40 Euro. Eintritt ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr in der kultBOX.

