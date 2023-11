Das können Sie am ersten Adventswochenende im Allgäu unternehmen

Von Ski-Fahren bis Klausenumzug: Am ersten Adventswochenende kann man im Allgäu einiges unternehmen. Hier kommen fünf Veranstaltungstipps aus der Redaktion.

29.11.2023 | Stand: 12:05 Uhr

Pünktlich zum ersten Advent zeigt sich auch das Wetter im Allgäu von seiner winterlichen Seite. Wer deshalb schon Lust auf Skifahren bekommt, kann sich freuen: Einige Bahnen und Lifte eröffnen aufgrund des Wetters schon an diesem Wochenende (1. bis 3. Dezember). Wer (noch) keine Lust auf die Piste hat, kann am ersten Adventswochenende stattdessen auch den Klausenmarkt in Erkheim besuchen oder über einen der vielen Weihnachtsmärkte in der Region schlendern.

Alle Veranstaltungstipps der Redaktion für das Wochenende vom 1. bis 3. Dezember auf einen Blick:

Klausenmarkt und Umzug in Erkheim

Ski-Lifte öffnen im Allgäu

Memmingen

Kostenlos Schnittschuhfahren am World Ice Skating Day

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Klausenmarkt und Umzug in Erkheim

An diesem Wochenende fällt der Startschuss für die diesjährigen Klausen- und Bärbeletreiben im Allgäu. Los geht es am Samstag, 2. Dezember, und Sonntag, 3. Dezember, in Erkheim ( Unterallgäu). Dort findet am Samstag von von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 16 Uhr der Klausenmakt statt. Von 14 bis 16 Uhr geht am Sonntag außerdem der Klausen- oder auch Nikolausumzug durch den Ort. Anschließend ist eine Kinderbescherung geplant. In der nächsten Woche folgen dann viele weitere Klausen- und Bärbeletreiben.

Ski-Lifte öffnen im Allgäu

Endlich wieder auf die Piste: Darauf haben sich schon viele Skifahrer gefreut. Aufgrund des Schneefalls der vergangenen Tage und der Prognosen für das Wochenende haben an diesem Wochenende bereits die ersten Ski-Lifte im Allgäu geöffnet. Dazu gehören unter anderem die Lifte in Grasgehren, Eschach, Oberstaufen und Jungholz. Eine Übersicht über die geplanten Eröffnungstermine der Allgäuer Lifte finden finden Sie hier. Auch in Oberstdorf eröffnet die Söllereckbahn früher als geplant bereits ab Donnerstag, 30. November.

Die Söllereckbahn in Oberstdorf ist eine von mehreren Bahnen im Allgäu, die bereits an diesem Wochenende (1. bis 3. Dezember) den Ski-Betrieb aufnehmen. Bild: Matthias Becker

Memmingen im Lichterglanz mit langer Einkaufsnacht

Extra lange Einkaufen kann man am Freitag, 1. Dezember, in Memmingen. Für die Aktion "Memmingen im Lichterglanz" haben sowohl die Geschäfte als auch der Memminger Christkindlesmarkt bis 22 Uhr geöffnet. In der ganzen Stadt gibt es außerdem ein Rahmenprogramm. Zum Abschluss des Abends ist um 22 Uhr eine Show mit Feuerkunst und musikalisch unterlegtem Feuerwerk auf dem Westertorplatz geplant. Organisiert wird die Aktion vom Stadtmarketing Memmingen.

Dieses Jahr wird es zum Abschluss der Veranstaltung Memmingen im Lichterglanz auf dem Westertorplatz eine Feuershow geben – wie schon in früheren Jahren, wie unser Archivbild zeigt. Bild: Roland Schraut

Kostenlos Schnittschuhfahren am World Ice Skating Day

Anlässlich des internationalen "World Ice Skating Day" können Besucherinnen und Besucher jeden Alters in Oberstdorf am Sonntag, 3. Dezember, kostenlos Schlittschuh fahren. Dafür ist die Eisfläche im Oberstdorfer Eissportzentrum von 10.30 bis 12 Uhr und von 14.30 bis 16.30 Uhr geöffnet. Leihschlittschuhe können zum regulären Preis geliehen werden. Der "World Ice Skating Day" findet 2023 zum zweiten Mal statt und soll Anfänger, Hobbyläuferinnen und -läufern und Interessierte zusammenbringen.

Weihnachtsmärkte im Allgäu

Am ersten Adventswochenende finden eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten im Allgäu statt. Einige davon, wie unter anderem in Leutkirch, Bad Wörishofen oder Legau, finden nur an diesem Wochenende statt. Andere wie die Märkte Kempten und Memmingen starten in dieser Woche und haben dann bis kurz vor Weihnachten geöffnet. Am Freitag, 1. Dezember, startet auch der Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren.