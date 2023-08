Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Zwei Musikfestivals, ein Käsefest und ein Feuerwerk am Festspielhaus in Füssen: Das Wochenende im Allgäu hat viel zu bieten. Sechs Tipps aus der Redaktion.

24.08.2023 | Stand: 10:50 Uhr

An diesem Wochenende geht es im Allgäu besonders musikalisch zu: Mit dem Heroes und dem Allgäus Finest finden gleich zwei große Festivals statt. Außerdem stehen drei Konzerte beim Sommer-Festival in Altusried an. Doch auch abseits der Musikbühnen gibt es viele Ausflugsmöglichkeiten, wie ein Besuch im Zirkus, auf dem Kunsthandwerkermarkt oder beim Käsefest. Sieben Tipps zum Wochenende aus der Redaktion im Überblick:

Heroes Festival in Buchenberg

Circus Krone in Memmingen

Allgäus Finest Festival in Wangen

Internationales Käse- und Gourmetfest in Lindenberg

Drei Konzerte beim Sommer-Festival in Altusried

Kunsthandwerkermarkt und Feuerwerk am Festspielhaus Füssen

Heroes Festival in Buchenberg

Zwei der aktuell wohl erfolgreichsten Rapper Deutschlands treten an diesem Wochenende im Allgäu auf: Luciano und Apache 207. Sie sind die Headliner des Heroes Festivals, das von Freitag, 25. August, bis Samstag, 26. August, in Buchenberg stattfindet. Bei dem Deutschrap-Festival treten neben etablierten Künstlern auch Newcomer auf. Der Oberallgäuer Ort erwartet bis zu 12.000 Hip Hop Fans. Campingtickets sind zwar bereits ausverkauft, doch es gibt noch ein Restkontingent an Tages- und Festivaltickets (Stand: 22. August).

Die Rapper Apache 207 und Luciano kommen unter anderem zum Heroes Festival ins Allgäu. Bild: Sven Mandel via Wiki Commons / Markus Köller via Imago, Montage: AZ

Circus Krone Memmingen

Bereits am Dienstag, 22. August, feiert der Circus Krone in Memmingen Premiere mit seinem Programm „Mandana – Circuskunst neu geträumt“. Der Zirkus bliebt bis Sonntag, 27. August, in der Stadt. Am Wochenende sind zwischen Freitag und Sonntag insgesamt sechs Vorstellungen geplant.

Am Freitag, 25. August, und Samstag, 26. August, jeweils um 15.30 Uhr und 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. August, um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr. Tickets gibt es ab 20 Euro. Neben den Akrobaten sind auch Tiere wie Pferde, Löwen und Tiger Teil des Programms.

Dre Circus Krone gastriert zwischen dem 22. und 27. August in Memmingen am Adenauerring. Bild: Judith Schneider

Allgäus Finest Festival in Wangen

Neben dem Heroes Festival ist das Allgäu an diesem Wochenende Schauplatz für ein weiteres Festival: Das Allgäus Finest Festival in Karsee bei Wangen. Hier treten Newcomer aus der Region und bekannte Künstler unterschiedlicher Genres auf zwei Bühnen auf.

Mit dabei sind zum Beispiel Kaffkiez, Ok Kid und Grossstadtgeflüster. Neben dem musikalischen Programm werden Workshops angeboten und es gibt eine Schlemmermeile mit Foodtrucks, Marktständen und Ausstellungen. Auch hier sind die Tickets für den Campingplatz bereits ausverkauft, ein Wochenendticket kostet 69 Euro.

Internationales Käse- und Gourmetfest in Lindenberg

Wer an diesem Wochenende lieber kulinarische statt musikalische Eindrücke sammeln möchte, ist auf dem 21. Internationalen Käse- und Gourmetfest in Lindenberg richtig. Das Fest findet am Freitag, 25. August, und Samstag, 26. August, rund um den Lindenberger Stadtplatz statt.

Produzenten und Anbieter feinster Käse- und Gourmetwaren aus insgesamt neun Nationen bieten dort ihre Waren an. Neben verschiedenen Gourmet- und Kombinationsverkostungen erwartet Besucherinnen und Besucher außerdem viel Livemusik auf zwei Bühnen und ein Kinderprogramm, unter anderem mit Rundfahrten im Ziegengespann. Los geht es am Freitag um 14.30 Uhr, am Samstag öffnet die Gourmetmeile von 10 bis 20 Uhr.

Am 25. und 26. August findet in Lindenberg zum 21. Mal das Käse- und Gourmetfest statt. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Drei Konzerte beim Sommer-Festival in Altusried

Im Rahmen des Sommerfestivals finden an diesem Wochenende drei Konzerte auf der Freilichtbühne in Altusried statt. Den Anfang macht der österreichische Liedermacher Hubert von Goisern am Freitag, 25. August, um 19.30 Uhr. Weiter geht es am Samstag, 26. August, um 17 Uhr mit Ernst Hutter und den Egerländer Musikanten. Am Sonntagabend um 19.30 Uhr gibt es schließlich ein Konzert der bekannten deutschen Pop-Rock-Band Revolverheld. Aktuell gibt es für alle Konzerte noch (letzte) Karten zu kaufen (Stand: 22. August).

Das Sommerfestival der Allgäuer Freilichtbühne in Altusried läuft noch bis Sonntag, 3. September, und holt in dieser Zeit weitere bekannte Musiker und Bands wie Santiano oder Howard Carpendale ins Oberallgäu. (Lesen Sie auch: Gabalier, Cro & Co: Die (neue) Lust an der Freiluft-Kultur im Allgäu)

Beim Sommerfestival treten an diesem Wochenende gleich drei Musiker und Bands auf der Freilichtbühne in Altusried auf. Bild: Ralf Lienert

Kunsthandwerkermarkt und Feuerwerk am Festspielhaus Füssen

Rund um den Geburtstag von König Ludwig am 25. August ist an diesem Wochenende am Festspielhaus in Füssen ein buntes Festprogramm mit verschiedenen Höhepunkten geplant. Dazu gehören Bühnenführungen, Live-Auftritte und ein Kinderprogramm. Von Freitag, 25. August, bis Sonntag, 27. August, findet im Barockgarten außerdem ein Kunsthandwerkermarkt mit folgenden Öffnungszeiten statt:

Freitag, 25. August: 13 bis 19 Uhr

Samstag, 26. August: 11 bis 19 Uhr

Sonntag, 27. August: 10 bis 17 Uhr

Ein Feuerwerk erhellt am Freitagabend um 22.45 Uhr den Himmel über Füssen. Gezündet wird es auf dem Außengelände des Festspielhauses im Anschluss an die Musical-Vorstellung. Der Eintritt ist frei.

Am Festspielhaus in Füssen wird anlässlich des Geburtstages von König Ludwig am Freitag, 25. August, ein Feuerwerk entzündet. Bild: Peter Samer (Archiv)

Lesen Sie auch unsere Veranstaltungshighlights im August im Allgäu.