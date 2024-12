Diese sieben Veranstaltungen im Allgäu warten am zweiten Advents-Wochenende auf Sie

Veranstaltungen im Allgäu am Freitag (6.12.2024) und am Wochenende: Weihnachten naht und insbesondere die Adventswochenenden sind geprägt von vorweihnachtlichem Trubel. Erste Vorbereitungen fürs Fest, Planungen oder Plätzchenbacken mit selbstgemachtem Glühwein? Oder doch raus zum Weihnachtsmarktbummel, auf ein Konzert oder eine Motto-Stadtführung? Wo ist am kommenden Wochenende etwas los im Allgäu? In diesem Artikel finden Sie sieben Veranstaltungstipps aus der Redaktion.

Mit dem Ranger am Riedberger Horn unterwegs

Wer es etwas aktiver mag, ist bei dieser Veranstaltung im Allgäu am Samstag, 7. Dezember, richtig: Eine (Schneeschuh-)Wanderung mit den Naturpark-Rangern des Naturparks Nagelfluhkette. Dabei sollen die Besonderheiten der kalten Jahreszeit ins Visier genommen werden. Los geht es um 10 Uhr, die Veranstalter haben für die Route, die 4,6 Kilometer lang ist, etwa fünf Stunden eingeplant. Überwunden werden 340 Höhenmeter. Der Eintritt ist frei.

Wangen isst gut

Wer es sich vor dem Festmahl an Heiligabend noch mal richtig schmecken lassen will, könnte Gefallen an „Wangen isst gut“ finden. Am Samstag, ab 18 Uhr, ist in Wangen eine Stadtführung der anderen und leckeren Art geplant. Stadtführer nehmen die Teilnehemden „mit auf einen kulinarischen Streifzug“, wie es heißt. Versprochen wird eine besondere Mischung aus Kultur und Geschichte sowie Genuss und Gastlichkeit. Tickets gibt es ab 69 Euro. Beginn der kulinarischen Erlebnisführung ist jeweils um 18 Uhr am Gästeamt Wangen, Bindstraße 10. Weitere Termine sind der 14. und 21. Dezember.

Isny erkundet Mittelalter

Ein Trilogie-Rundgang um das mittelalterliche Oval in Isny steht am Sonntag ab 11 Uhr an. Er führt gemäß Veranstalterangaben zurück in die Zeit der Türmer und Wächter. Mit dabei: Das Schauen in einstige Verliese und Steigen in luftige Höhen. Besondere Einblicke in die Stadtgeschichte sollen die Trilogieplätze an der Kirche St. Georg und Jakobus, der Nikolaikirche und am Diebsturm geben. Tickets kosten ermäßigt 5 und normal 7 Euro.

Cro in der Big Box

Der Mann mit der Maske gibt sich die Ehre: Cro tritt am Sonntagabend in der Big Box Allgäu in Kempten auf. Los geht es um 19.30 Uhr. Der Veranstalter teilt mit: Das Konzert ist bereits jetzt ausverkauft. Nach eigenen Angaben will Cro auch mit der „Chronicles“-Tour wieder neue Maßstäbe setzen.

Einblicke ins Improvisationstheater

Mal auf der ganz großen Bühne stehen und ins Scheinwerferlicht schauen? Wen das reizt, der ist bei einem Einsteigerwochenende in die Welt des Improvisationstheaters richtig. Im Künstlerhaus Kempten wird am Samstag ab elf Uhr ein entsprechender Kurs angeboten. Die Macher versprechen: „Wir holen spielerisch alles aus dir raus. Neben den Werkzeugen des Improvisationstheaters bieten wir eine große Portion an Spaß, Spiel und Momente der Wahrhaftigkeit“. Die Teilnahmegebühr beträgt 199 Euro.

Ein südafrikanischer Abend

Die bekannte und vielfach ausgezeichnete Sommelière, Paula Bosch, bietet am Samstag ab 18 Uhr eine kulinarische Reise nach Südafrika an. Zu genießen gibt es ein 5-Gang-Genussmenü mit korrespondierenden Weinen aus Südafrika im Hotel Prinz-Luitpold-Bad in Bad Hindelang. Die Teilnahme kostet 149 Euro pro Person.

Zahlreiche Weihnachtsmärkte

Weihnachtsmärkte gibt es derzeit natürlich viele in der Region - und vor allem sehr unterschiedliche. Kleine, große, Weihnächtsmärkte mit besonderem Programm. Auf dieser Seite halten wir Sie informiert.