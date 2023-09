Das ist am Wochenende im Allgäu geboten

Tattoo Convention, Streetfood Markt oder Rasenmäher Gaudi Rennen. Hier sind die Veranstaltungstipps unserer Redaktion fürs Wochenende.

06.09.2023 | Stand: 15:57 Uhr

Auch am kommenden Wochenende von Freitag, 9. September, bis Sonntag, 11. September, ist wieder einiges geboten. Am vielleicht letzten sommerlich warmen Wochenende des Jahres, finden nochmals viele Veranstaltungen unter freiem Himmel statt. Das sind fünf Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion:

End of Summer Festival Willofs

Tattoo Convention Memmingen

Streetfood Markt Kempten

Weinfest Memmingen

Herbstmarkt mit Rasenmäherrennen in Weitnau

End of Summer Festival Willofs

Das legendäre End of Summer Festival in Willofs findet am Freitag, 8., und Samstag, 9. September, statt. Von Punk Rock bis Disco Musik ist für jeden Geschmack etwas dabei. Einlass ist immer ab 19:30 Uhr. Obwohl der Vorverkauf schon beendet ist, gibt es noch Tickets an der Abendkasse. Der Preis für beide Tage inkl. Camping liegt bei 55 Euro. Die Tageskarte ohne Camping gibt es für 30 Euro.

Infos über das komplette Lineup gibt es hier.

Das End of Summer Festival in Willofs hat für jeden Musikgeschmack etwas zu bieten. Bild: Heidi Sanz

Tattoo Convention Memmingen

Freunde der bemalten Haut, werden am Wochenende, 9., und 10. September, auf der Tattoo Convention in Memmingen auf ihre Kosten kommen. In Hawangen bei Memmingen warten an beiden Tagen ab 11 Uhr (Samstag bis 22 Uhr, Sonntag bis 19 Uhr) zahlreiche Tattookünstler auf die Besucher und zeigen, was heutzutage an Hautkunst möglich ist. Wer möchte, kann sich gleich vor Ort tattowieren lassen, oder für größere Motive einen Termin vereinbaren.

Für Kinder bis einschließlich 13 Jahren ist der Eintritt kostenlos, für alle anderen kostet er zwölf Euro.

Lesen Sie auch: Bei der "Tattoo Convention Memmingen" zeigen 150 Tätowierer ihr Können.

Streetfood Markt in Kempten

Vom 9. bis 11. September findet der End of Summer Streetfood Markt in Kempten auf dem Hildegardplatz statt. Am Samstag öffnet der Markt um 17 Uhr nach dem Wochenmarkt am Sonntag und Montag jeweils ab 11 Uhr (Samstag bis 24 Uhr, Sonntag bis 20 Uhr, Montag bis 19 Uhr).

Von den Allgäuer Kässpatzen bis hin zu indischen Spezialitäten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Der Eintritt ist an allen Tagen kostenlos.

Mehr über das komplette kulinarische Angebot erfahren sie hier.

Weinfest und Bella Italia Memmingen

Wer Fan von erlesenen Weinen ist, der sollte am Samstag, 9. September, dem Weinfest Memmingen einen Besuch abstatten. Von 11 Uhr bis 23 Uhr werden nicht nur Weine aus der ganzen Welt angeboten, sondern auch die dazu passenden Schmankerl. Außerdem sorgt Live Musik auf dem Weinmarkt für die passende Atmosphäre. Parallel zum Weinfest bieten außerdem vom 7. bis zum 9. September italienische Händler auf dem Manghausplatz landestypische Gerichte und Getränke an.

Auf dem Manghausplatz kommt mit alten Fiats und südländischer Küche italienischer Flair auf. Bild: Stadt Memmingen

Herbstmarkt mit Rasenmäherrennen in Weitnau

Das Internationale Treffen der Motormäher und Schlepper mit einer Achse findet im Rahmen des Herbstmarktes am Samstag, 9. September, in Weitnau statt. Beim Gaudi-Rennen ab 11 Uhr werden die Teilnehmer mit ihren knatternden Mähern in einem Parcours ihr Können beweisen. Ansonsten bieten rund 60 Stände in der Hoheneggstraße in Weitnau verschiedenste Artikel an und die örtlichen Vereine versorgen die Besucher mit Essen und Getränken.