Diese sieben Veranstaltungen können Sie am Wochenende im Allgäu besuchen

Der erste Schnee - die ersten Weihnachtsmärkte. Nachdem bereits vergangene Woche hier und da im Allgäu ein Christkindlsmarkt eröffnete, geht es dieses Wochenende weiter. Neben dem Weihnachtsmarkt-Besuch sind aber noch viele andere Events in der Region geboten: vom Konzert über Brettspiele bis hin zur Ausstellungseröffnung.

Unsere Redaktion hat wie jede Woche einige Veranstaltungstipps für das Wochenende im Allgäu zusammengetragen - inklusive einer Übersicht über die Weihnachtsmärkte, die kommenden Freitag, Samstag oder Sonntag eröffnen.

Diese sieben Veranstaltungen finden am Wochenende im Allgäu statt

Vanessa Mai Konzert in der Bigbox Kempten

Großer Brettspieltag in der Stadtbücherei Memmingen

Mystische Laternenwanderung durch Marktoberdorf

Zwei historische Ausstellungen zum Staat Israel und der NS-Zeit in Kaufbeuren

Workshop „Die 12 Rauhnächte und ihre Bedeutung“ in Sonthofen

Aufführung „Im Westen nichts Neues“ Junges Landestheater Memmingen

Bereits eröffnete Weihnachtsmärkte im Allgäu

Lesen Sie auch: So holen Sie sich den Weihnachtsmarkt nach Hause: Gebrannte Mandeln

Icon Galerie 29 Bilder Der Weihnachtsmarkt auf Schloss Kronburg ist einer der frühesten Weihnachtsmärkte im Allgäu. Am Wochenende ging es los, Fotos in der Galerie.

Vanessa Mai Konzert in der Bigbox Kempten

Schlagersängerin Vanessa Mai tritt am Samstag, 23. November 2024 in der Bigbox in Kempten auf. Nach ihrer Show „Zuhause“ im vergangenen Mai in Stuttgart folgt nun die Tour „Zuhause bei dir“, mit der sie auch Halt im Allgäu macht.

Die Fans erwarten ihre Lieblingssongs aus den vergangenen zehn Jahren, aber auch vom Album „Hotel Tropicana“, das Vanessa Mai unter dem Musikprojekt „Wolkenfrei“ veröffentlichte, werden Songs zu hören sein.

Je nach Platz kosten die Tickets für die Show am Samstag zwischen 45 und 80 Euro. Sie sind auf der Website der Bigbox sowie auf eventim erhältlich.

Icon Vergrößern Im vergangenen Sommer stand Schlagersängerin Vanessa Mai bei der offiziellen Eröffnung der 540. Cranger Kirmes in Nordrhein-Westfalen auf der Bühne. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Archivbild) Icon Schließen Schließen Im vergangenen Sommer stand Schlagersängerin Vanessa Mai bei der offiziellen Eröffnung der 540. Cranger Kirmes in Nordrhein-Westfalen auf der Bühne. Foto: Christoph Reichwein, dpa (Archivbild)

Lesen Sie auch, was Vanessa Mai im Interview zu sagen hat.

Großer Brettspieltag in der Stadtbücherei Memmingen

Zu zweiten Mal findet am Samstag, 23. November 2024, der Große Brettspieltag „für ALLE“ in der Stadtbibliothek in Memmingen statt. Geboten sind Spiele sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sowie Seniorinnen und Senioren. Es wird XXL-Spiele, Spielevorstellungen, ein offenes Spieleangebot, Lego, Knabbereien und Getränke geben.

Folgendes Programm ist geplant:

ab 14 Uhr: Spielen und Ausprobieren

14.30 Uhr: Wizard Stadtmeisterschaft und Schachturnier

15 bis 18 Uhr: Pokerkurs und Pokerturnier sowie Schafkopfturnier und Pen and Paper Spiele

19 Uhr: Ende der Veranstaltung

Um besser planen zu können, bitten die Veranstalterinnen und Veranstalter um eine Anmeldung zur den verschiedenen Turnieren in Wizard, Schach, Poker und Schafkopf. Die Anmeldung ist auf der Website der Stadt Memmingen möglich.

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Icon Galerie 19 Bilder Die diesjährige Gamesvention in Kempten war ziemlich verregnet - das tat Spiel und Spaß jedoch keinen Abbruch. Die Bilder der Gamesvention 2024.

Lesen Sie auch: Die Welt der Spiele in Kempten - das war die Gamesvention 2024

Mystische Laternenwanderung durch Marktoberdorf

Mit Laternen geht‘s am Freitag, 22. November 2024 durch die Stadt, um „die dunklen Geschehnisse von Marktoberdorf“ zu ergründen, wie die Stadt die Veranstaltung beschreibt. Das Event eignet sich für Kinder von sechs bis zwölf Jahren - natürlich zusammen mit ihren Eltern. Sie werden bei einem Spaziergang durch die Stadt Mythen, Sagen und andere Geschichten über das alte Marktoberdorf zu hören bekommen und - laut Veranstalterinnen und Veranstalter - unheimliche Begegnungen machen.

Für die Laternenwanderung ist eine Anmeldung im Touristikbüro Marktoberdorf unter der Telefonnummer 08342/400845 erforderlich. Anmeldeschluss ist am Donnerstag um 17 Uhr. Die Teilnahme kostet für Kinder vier Euro, für Erwachsene 6,50 Euro. Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben.

Icon Vergrößern Eine unheimliche Wanderung mit Laternen führt am Freitag durch Marktoberdorf. Foto: Henning Kaiser, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Eine unheimliche Wanderung mit Laternen führt am Freitag durch Marktoberdorf. Foto: Henning Kaiser, dpa (Symbolbild)

Lesen Sie auch: Was die blutrote Marie über Marktoberdorf zu erzählen hat

Zwei historische Ausstellungen in Kaufbeuren

Die Ausstellung „1948 - Wie der Staat Israel entstand“ im Rathaus-Neubau in Kaufbeuren hat am 11. November eröffnet und wird noch bis zum 29. November zu sehen sein. 32 Tafeln bieten einen historischen Überblick von biblischen Zeiten, der Einwanderung der Juden in das Mandatsgebiet Palästina bis hin zur Ausrufung des Staates Israel im Jahr 1948 und den Folgen bis in die Gegenwart. Die Ausstellung hat am Freitag, 22. November, von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

Zudem eröffnet am Freitag im Stadtmuseum Kaufbeuren die Ausstellung „Massenverbrechen Zwangsarbeit. Kaufbeuren wagt Erinnerung“, die sich auf die Zeit des Nationalsozialismus spezialisiert und auf Zeitzeugnissen und Archivalien basiert. Das Stadtmuseum hat das ganze Wochenende über von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Samstags ist der Eintritt frei, ansonsten zahlen Erwachsene 6 Euro Eintritt (ermäßigt 5 Euro) und Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre einen Euro (Familientickets 6 bis 12 Euro).

Lesen Sie auch: Fliegerhorst-Soldaten reinigen Stolpersteine in der Kaufbeurer Altstadt

Workshop „Die 12 Rauhnächte und ihre Bedeutung“ in Sonthofen

Im Rahmen des „Kräuterjahrs 2024“, in dem vier Frauen über mehrere Monate hinweg verschiedene Workshops angeboten haben, findet nun am Freitag von 15 bis 16.30 Uhr der Workshop „Die 12 Rauhnächte und ihre Bedeutung“ mit „Kräuterfrau“ Sigrun Strehle statt. In der Stadthausgalerie in Sonthofen wird Strehle alles über die Raunächte erklären.

Die Teilnahme am Workshop kostet zehn Euro (20 Prozent Ermäßigung mit Allgäu-Walser-Card). Für zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist Platz. Die Anmeldung ist bis 16 Uhr am Vortag bei der Tourist-Info Sonthofen unter der Telefonnummer 08321/615291 oder per Mail an tourist-info@sonthofen.de möglich.

Icon Vergrößern Alles über die Rauhnächte können Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer am Wochenende in Sonthofen erfahren. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Alles über die Rauhnächte können Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer am Wochenende in Sonthofen erfahren. Foto: Sina Schuldt, dpa (Symbolbild)

Aufführung „Im Westen nichts Neues“ Junges Landestheater Memmingen

Das Landestheater Schwaben bringt am Samstag, 23. November, im Jungen Landestheater am

Schweizerberg in Memmingen Erich Maria Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ auf die Bühne. Es geht um die traumatischen Erlebnisse, denen Paul Bäumer, der gerade die Schule abgeschlossen hat, im Ersten Weltkrieg ausgesetzt ist. Euphorisch und voll patriotischem Tatendrang meldet er sich, so wie viele seiner Klassenkameraden, freiwillig zum Kriegsdienst. An der Westfront angekommen, lässt die Unmenschlichkeit des Schützengrabens sie bald am Sinn des Lebens zweifeln.

Beginn ist um 19 Uhr. Eine Eintrittskarte kostet 22,50 Euro. Tickets sind im Webshop des Landestheaters Schwaben erhältlich. Die nächste Aufführung des Stücks findet erst wieder Ende März 2025 statt.

Icon Vergrößern Eine Szene aus dem Film „Im Westen nichts Neues“ aus dem Jahr 2022. Foto: Netflix, Reiner Bajo, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Eine Szene aus dem Film „Im Westen nichts Neues“ aus dem Jahr 2022. Foto: Netflix, Reiner Bajo, dpa (Symbolbild)

Lesen Sie auch: Zeitreise in das Memmingen vor 500 Jahren

Bereits eröffnete Weihnachtsmärkte im Allgäu

Es ist zwar noch einen Monat hin, aber wer jetzt schon in Weihnachtsstimmung ist, hat an diesem Wochenende mehrere Möglichkeiten, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen. Die folgenden Weihnachtsmärkte haben schon geöffnet:

Haslacher Adventsmarkt bei Oy-Mittelberg (Oberallgäu) am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November 2024, am Schützenhaus in Haslach

Weihnachtsmarkt am Berggasthof Bergkristall in Oberstdorf am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November 2024

Legauer Weihnachtsmarkt (Unterallgäu) am Samstag, 23. November 2024, auf dem Marktplatz

Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren-Hirschzell am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November 2024, am Auweg (Schneider-Stadel)

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerk und Kinderprogramm in Füssen am Samstag, 23., und Sonntag, 24. November 2024, am Haus Hopfensee

Sterntalermarkt in Bad Grönenbach (Unterallgäu) am Freitag, 22., und Samstag, 23. November 2024, auf dem Marktplatz

In der Adventszeit locken wieder viele Weihnachtsmärkte Besucherinnen und Besucher in die Region. Hier gibt es eine praktische Übersicht über die Advents- und Weihnachtsmärkte im Allgäu 2024.

Icon Vergrößern Den ersten Glühwein des Jahres könnten Sie am Wochenende an mehreren Orten im Allgäu trinken. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild) Icon Schließen Schließen Den ersten Glühwein des Jahres könnten Sie am Wochenende an mehreren Orten im Allgäu trinken. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)