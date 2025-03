Ostereiermarkt, Sternenzauber oder Musical - das sind unsere Tipps fürs Frühlings-Wochenende im Allgäu

Ein Wochenende im Allgäu lockt mit nahezu unendlichen Möglichkeiten. Die Region besticht an diesen sonnigen Frühlingstagen mit sportlichen und kulturellen Highlights. Aber auch Thrill-Fans kommen bei spannenden Live-Veranstaltungen auf ihre Kosten. Das sind unsere sieben regionalen Veranstaltungstipps vom 21. bis 23. März:

21. März: „Unser Sonnensystem“ - Eine spannende Reise ins All in der Ottobeurer Sternwarte

21. und 22. März: Wangener Ostereiermarkt 2025 - Internationale Künstler präsentieren ihre einzigartigen Raritäten

21. bis 23. März: „Tiere im Museum“ - Sonderausstellung im Hutmuseum in Lindenberg

21. bis 23. März: „Ludwig II.“ - Füssener Festspielhaus Neuschwanstein feiert 25-jähriges Jubiläum

22. März: Fußball-Allgäu Derby - FC Memmingen empfängt TSV Kottern

22. März: Kindergruselführung - Mit dem Nachtwächter durch die Memminger Altstadt

22. März: „Tödliche Liebe“ - Bayern 3 True Crime Live in der Big Box in Kempten

„Unser Sonnensystem“ - Eine spannende Reise zu unseren Nachbarn im All in der Ottobeurer Sternwarte

Allen Hobby-Astronauten bietet sich am Freitag die Möglichkeit, in der Ottobeurer Sternwarte auf Entdeckungsreise zu den Planeten, Monden und Asteroiden unseres Sonnensystems zu gehen. Natürlich steuern sie dabei kein eigenes Shuttle. Jedoch vermitteln die Experten des Observatoriums zahlreiche Fakten, die helfen, die Entstehung und Entwicklung unseres Sonnensystems besser zu verstehen.

Der Astro-Abend startet um 19.30 Uhr und dauert zwei Stunden. Bei gutem Wetter besteht im Anschluss die Möglichkeit, ausgewählte Objekte durch die Teleskope der Sternwarte zu beobachten.

Die Führung kostet acht Euro pro Person, Kinder bis zehn Jahre zahlen vier Euro. Die Bezahlung erfolgt in bar vor Ort. Der Vortrag richtet sich an Kinder ab dem Grundschulalter. Eine Teilnahme ist nur per Online-Reservierung möglich.

Die Ottobeurer Sternwarte bietet eine gute Möglichkeit für einen spannenden Familienausflug. Foto: Timm Kasper/Volkssternwarte (Archiv)

Wangener Ostereiermarkt 2025 - Künstler präsentieren ihre einzigartigen Raritäten

Wer auf der Suche nach Tradition und Historie ist, sollte dem Wangener Ostereiermarkt 2025 einen Besuch abstatten. Die fein verzierten Eier kommen jedoch nicht vom Osterhasen, ganz im Gegenteil. Der Markt ist eine Zusammenkunft internationaler Künstler, die im Rathaus von Wangen im Allgäu neben ihren ovalen Kunstwerken auch Keramik und Schmuck verkaufen.

Die Künstler stellen ihre Waren am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr zur Schau. Für Erwachsene betragen die Kosten zwei Euro, Kinder und Jugendliche erhalten freien Eintritt.

Während der 41. Auflage des Traditionsevents präsentiert sich die gesamte Wangener Altstadt österlich. Außerdem öffnet das Ostereiermuseum am Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr seine Pforten. Wer den Markt besucht, erhält freien Eintritt.

Ganze Heiligenlegenden finden auf prächtig schimmernden Eiern Platz. Foto: Susi Donner (Archiv)

„Tiere im Museum“ - Sonderausstellung im Hutmuseum in Lindenberg

Im Hutmuseum in Lindenberg geht es „tierisch wild“ zu. Seit dem 2. März hüpfen, springen und tummeln sich Tiere in der Dauerausstellung und das, obwohl sie in Museen eigentlich unerwünscht sind. Doch keine Sorge, sie sind sehr zahm.

Hierbei handelt es sich um Dekorationsobjekte aus Bast von Else Stadler-Jacobs, die zahlreiche dieser Werke herstellte und weltweit verkaufte.

Die Ausstellungsstücke schlummerten über ein halbes Jahrhundert auf einem Dachboden - sie hielten sozusagen Winterschlaf. Gut verstaut in zahlreichen Kartons, lagerten dort über 600 solcher Kunsthandwerke.

Das Museum hat das Wochenende über von 9.30 bis 17.20 Uhr geöffnet. Kinder unter sechs Jahren erhalten freien Eintritt, Kinder bis zu 14 Jahren zahlen drei Euro. Die Kosten für Ermäßigte und Erwachsene betragen 8,50 Euro beziehungsweise 9,50 Euro.

Tiere haben im Museum eigentlich nichts verloren. Foto: Anna Feßler (Archiv)

Fußball: Allgäu Derby - FC Memmingen empfängt TSV Kottern

Für viele Sportfans sind Derbys das Größte. Die Atmosphäre im Stadion, die hitzigen Duelle auf dem Platz - diese Partien bringen stets ihre ganz eigenen Besonderheiten mit sich. Derby-Stimmung kommt am Samstag im e-con ArenaPark auf, wenn der FC Memmingen den TSV Kottern empfängt.

Einen wirklichen Favoriten gibt es nicht. Die Memminger belegen den vierten Platz, Kottern liegt auf Rang sieben. Jedoch entschied der TSV das Hinspiel mit 2:1 für sich. Der FCM hat drei Punkte Vorsprung auf die St. Manger, aber eine Partie mehr bestritten. Das Publikum erwartet ein echter Krimi.

Anpfiff ist um 16 Uhr. Die Kassen öffnen eine Stunde vor Spielbeginn. Der FCM empfiehlt, sich im Vorhinein Tickets zu sichern.

Am Samstag heißt es in Memmingen „Derby". Foto: Ralf Lienert (Archiv)

Kindergruselführung - Mit dem Nachtwächter durch die Memminger Altstadt

Was war der Grund für das vermeintlich ewige Leiden der Schlüsseljungfrau? Wieso brachten die Totengräber einen Pfeifer bei lebendigem Leib unter die Erde? Woher kommt der Name Maustadt? Am Samstagabend führt ein Nachtwächter mutige Kinder spielerisch durch Memmingen und klärt sie über die Mythen und Legenden der Stadt auf.

Thematisch passend, startet die Führung am Hexenturm in der Schlossergasse und dauert von 18 bis 19 Uhr. Die Kosten betragen fünf Euro, Kinder bis vier Jahre sind frei. Die Tour richtet sich an Kinder zwischen sechs und elf Jahren.

Der Hexenturm war Teil der Stadtmauer Memmingens. Foto: Dunja Schütterle (Archiv)

„Tödliche Liebe“ - Bayern 3 True Crime Live in der Big Box in Kempten

Sie sind wortwörtlich „Partner in Crime“: Mit ihrem Podcast „BAYERN 3 True Crime“ begleiten Alexander Stevens & Jacqueline Belle jede Woche tausende Fans mit tragischen, aber oft auch skurrilen Kriminalfällen. Nach der letzten Tour mit über 100 Stationen im deutschsprachigen Raum, berichten sie am Samstag in der Kemptener Big Box erneut über Fälle aus Stevens Kanzlei.

Einlass ist ab 19 Uhr, das Event startet um 20 Uhr. Die Eintrittspreise variieren zwischen 37,40 und 47,40 Euro. Die Live-Show verspricht mit Tatortfotos, Akteneinsicht und der Möglichkeit, live Fragen zu stellen, ein interaktives Erlebnis.

Am Samstag wird die Big Box zum „Tatort". Foto: Ralf Lienert (Archiv)

„Ludwig II.“ - Füssener Festspielhaus Neuschwanstein feiert 25-jähriges Jubiläum

Ludwig II. kehrt zurück. Zwar nicht ins Schloss Neuschwanstein oder seine Residenz in Hohenschwangau, dafür aber ins Füssener Festspielhaus.

Vor über zwei Jahrzehnten entführte das Musical „Sehnsucht nach dem Paradies“ über eine Million Besucher in die Welt des Märchenkönigs. Zur Jubiläumswoche kehrt das Werk für vier Aufführungen zurück, drei davon fallen auf das kommende Wochenende.

Alle drei Shows beginnen um 19.30 Uhr und dauern drei Stunden. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erleben ein Live-Orchester mit über 50 Musikern auf der Bühne. Zudem setzt die Inszenierung auf Video-Projektionen, wodurch die Welt des Märchenkönigs zum Leben erweckt. Die Tickets stehen auf Eventim zum Verkauf.

Das Festspielhaus gibt es seit 2000. Foto: Benedikt Siegert (Archiv)