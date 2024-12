Das können Sie am Wochenende und an Silvester im Allgäu unternehmen

Am letzten Wochenende und zum Jahreswechsel können Sie im Allgäu noch ein paar besinnliche, sportliche und spannende Veranstaltungen erleben. Das sind unsere Veranstaltungstipps für das Wochenende und Silvester:

Winterzauber in Oberstaufen

Lichterweg in Friesenried

Rutschparty in Füssen

Skispringen in Oberstdorf

Silvester-Fackellauf in Fischen

Silvesterlauf in Kempten

Neujahrsfackelschwimmen in Füssen

Winterzauber in Oberstaufen

Nach den Weihnachtsfeiertagen beginnt am Freitag, 27. Dezember, der Oberstaufener Winterzauber. Die Veranstaltungsreihe dauert bis zum 6. Januar. Von Freitag, 27. Dezember, bis Montag, 30. Dezember, öffnet der Wintermarkt am Marienplatz, täglich von 16 bis 21 Uhr. Am Freitag präsentieren sich ab 16 Uhr außerdem Eisskulpturen-Künstlerinnen und -Künstler im Oberstaufen Park. Am Marienplatz gibt es ab 16 Uhr eine Seifenblasen-Show. Ab 18 Uhr spielt Paul Clayton am Marienplatz.

Am Samstag, 28. Dezember, laufen Artistinnen und Artisten in fantasievollen Kostümen über den Marienplatz und durch den Oberstaufen Park. Ab 19 Uhr spielt die Guten A-Band am Marienplatz. Am Sonntag singt der Kinderchor „Notenhüpfer“ um 16 Uhr am Marienplatz. Am Montag, 30. Dezember, gibt es um 16 Uhr eine Winter-Zauber-Show am Marienplatz und um 18 Uhr spielt Ralf Felle am Marienplatz. Das komplette Programm und weitere Informationen finden Sie hier.

Icon Vergrößern Feuershows, Artisten, Konzerte und verschiedene Märkte sind für die Besucherinnen und Besucher des Oberstaufener Winterzaubers geboten. Foto: Luisa Rimmel (Archivbild) Icon Schließen Schließen Feuershows, Artisten, Konzerte und verschiedene Märkte sind für die Besucherinnen und Besucher des Oberstaufener Winterzaubers geboten. Foto: Luisa Rimmel (Archivbild)

Lichterweg in Friesenried

Der Lichterweg in Friesenried bei Kaufbeuren im Ostallgäu kann noch bis zum 5. Januar 2025 kostenlos besucht werden. Die 650 Meter lange Strecke am Salachweg in Friesenried in Richtung Salenwang ist mit zahlreichen leuchtenden Glückslichtern geschmückt. Freiwillige und Kinder haben die Lichter zusammengebaut und gestaltet. Der Weg ist barrierefrei. Es gibt zwei Spendenkassen, in denen Geld für die Aktion „Sternstunden“, mit der der BR Kindern hilft, und den Förderkreis krebskranker Kinder im Allgäu gesammelt wird.

Icon Vergrößern Glückslichter sind am Lichterweg in Friesenried angebracht. Foto: Klaus Kiesel Icon Schließen Schließen Glückslichter sind am Lichterweg in Friesenried angebracht. Foto: Klaus Kiesel

Rutschparty in Füssen

Bereits einen Tag vor Silvester am Montag, 30. Dezember, wird in Füssen getanzt und gefeiert. Die Rutschparty ist wie jedes Jahr umsonst und draußen auf dem Kaiser-Maximilian-Platz. Von 18 Uhr bis Mitternacht spielen dort DJs rund um den Siebensteinbrunnen. Es gibt eine Winterbar mit Getränken und Essensstände.

Icon Vergrößern Am Abend vor Silvester feiern die Füssenerinnen und Füssener auf der Rutschparty. Foto: Werner Hacker (Archivbild) Icon Schließen Schließen Am Abend vor Silvester feiern die Füssenerinnen und Füssener auf der Rutschparty. Foto: Werner Hacker (Archivbild)

Skispringen in Oberstdorf

Die Vierschanzentournee findet wie jedes Jahr zwischen Weihnachten und Heilig-Drei-König in vier Skisprung-Arenen in Deutschland und Österreich statt. Das Auftaktspringen ist in der Skisprung-Arena Oberstdorf am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Dezember. Die Tickets für die Wettkampf-Durchgänge am Sonntag sind bereits ausverkauft. Für die Qualifikation am Samstag (Einlass ab 12 Uhr) gibt es allerdings noch Karten.

Für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen am Mittwoch, 1. Januar, (Einlass ab 13 Uhr) sind auch noch Eintrittskarten erhältlich. An dem Tag findet zuerst die Qualifikation und anschließend die beiden Wertungsspringen statt. Die Two-Nights-Tour gibt es seit dem letzten Jahr und soll für mehr Gleichberechtigung im Skispringen sorgen. Die Frauen springen von zwei Großschanzen: Garmisch-Partenkirchen (31.12.2024) und Oberstdorf.

Icon Vergrößern Für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen in Oberstdorf gibt es noch Karten. Foto: Ralf Lienert Icon Schließen Schließen Für die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen in Oberstdorf gibt es noch Karten. Foto: Ralf Lienert

Silvester-Fackellauf in Fischen

Beim Silvester-Fackellauf in Fischen am Dienstag, 31. Dezember, treffen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu verschiedenen Uhrzeiten an mehreren Treffpunkten im Ort. Mit Fackeln laufen die Gruppen dann gemeinsam zum Anger in Fischen, wo sie gegen 18.45 Uhr sternförmig eintreffen. Dort stimmt man sich gemeinsam bei einem gemütlichen Umtrunk auf die Silvesternacht ein. Die Teilnahme ist kostenlos und Fackeln gibt es an den jeweiligen Treffpunkten:

Langenwang Kindergarten - ab 17.45 Uhr

Unterthalhofen Kapelle - ab 17.50 Uhr

Oberthalhofen Feuerwehrhaus - ab 18.05 Uhr

Weiler Kapelle - ab 18.05 Uhr

Maderhalm - ab 18.15 Uhr

Berg Dorfbrunnen - ab 18.25 Uhr

Au Kapelle - ab 18.30 Uhr

Silvesterlauf in Kempten

In diesem Jahr steigt in Kempten auch wieder der alljährliche Silvesterlauf. Über 2000 Läuferinnen und Läufer starten am Dienstag, 31. Dezember, über fünf oder zehn Kilometer. Der Startschuss für beide Distanzen fällt um 13.30 Uhr im Illerstadion, Zielschluss ist um 15 Uhr. Anschließend findet im Illerstadion die Siegerehrung statt. Bei Kässpatzen, Getränken und Musik kann man den Lauf und das Jahr gemeinsam ausklingen lassen.

Die Startplätze sind schon ausgebucht, aber es gibt eine Warteliste. Wer keinen Platz ergattert, kann die Sportlerinnen und Sportler an der Strecke oder im Stadion anfeuern. Am Streckenrand herrscht auch immer eine gute Stimmung.

Wer sportliche Vorsätze fürs neue Jahr hat, kann sich jetzt schon für den „LST Super Sunday Kempten“ (früher: Laufsporttag Kempten) anmelden. Dieser wird künftig ebenso wie der Silvesterlauf von der Agentur „808project“ aus Burgberg organisiert. Bei dem Wettkampf im Frühjahr gibt es eine fünf und eine zehn Kilometer lange Strecke. Der Termin ist der 4. Mai 2025, die Anmeldung ist seit einigen Tagen geöffnet.

Neujahrsfackelschwimmen in Füssen

Beim Neujahrsfackelschwimmen in Füssen wird traditionell das neue Jahr eingeläutet. Am Mittwoch, 1. Januar, steigen über 100 Schwimmerinnen und Schwimmer bei Einbruch der Dunkelheit ab etwa 16.30 Uhr in den Lech. Mit Fackeln lassen sie sich flussabwärts an der Füssener Altstadt vorbei treiben. Am Lechufer oder auf der Theresienbrücke unterhalb des Klosters St. Mang gibt es heiße Getränke und Essen für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Sobald die Schwimmer die Theresienbrücke passieren, feuern die Böllerschützen ihre Handböller und die Kanone ab. Zum Abschluss gibt es ein Feuerwerk über dem Lech.

Icon Vergrößern Über 100 Schwimmerinnen und Schwimmer begrüßen im Lech in Füssen das neue Jahr. Foto: Martina Diemand (Archivbild) Icon Schließen Schließen Über 100 Schwimmerinnen und Schwimmer begrüßen im Lech in Füssen das neue Jahr. Foto: Martina Diemand (Archivbild)

Unsere Veranstaltungstipps für Januar 2025 lesen Sie hier.