Die Veranstaltungstipps fürs Allgäu am Wochenende

Von Trachten-Umzug über Bierzelt-Gaudi bis Sternenschau: Das sind die Veranstaltungstipps unserer Redaktion für dieses Wochenende.

16.08.2023 | Stand: 16:25 Uhr

Die Sommerferien sind in vollem Gange und das Wetter zeigt sich von der sonnigen Seite. Was also tun am Wochenende im Allgäu? Für das Wochenende von Freitag 18. August, bis Sonntag 20. August, ist eine Menge geboten: von Straßen-Festivals bis zu Quietsche-Enten-Rennen. In diesem Artikel geben wir Ihnen sieben Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion:

Finales Wochenende der 72. Allgäuer Festwoche

Allgäu Triathlon in Immenstadt

Oberstdorfer Weinfest

Aufführung von "Die kleine Meerjungfrau" auf der Burghalde

Monochrome-Festival Obergünzburg

Kunsthandwerkermarkt Schwangau

Unser Platz im Universum, Ottobeuren

Finales Festwochen-Wochenende in Kempten - samt Trachtenumzug

Die 72. Allgäuer Festwoche geht ins finale Wochenende. Dabei wartet wieder ein volles Programm auf die Besucherinnen und Besucher (Hier geht's zu den Programmen am Freitag, Samstag oder Sonntag). Das Messe-Programm startet ab 10 Uhr, ebenso wie die Gastronomie auf dem Gelände. Auf den Bühnen im Stadtpark und den Festzelten beginnt das Programm mittags um 12 Uhr. Besucher können in 13 verschiedenen Hallen die Produkte von etwa 250 Ausstellern begutachten.

Eines der Highlights, das die Veranstalter von der abgespeckten Version der Festwoche im Jahr 2022 übernommen haben, ist der große Trachten-Umzug am Sonntag. Der Umzug startet um 13.30 Uhr.

Allgäu Triathlon in Immenstadt

Ein Highlight im Allgäuer Sportkalender ist wohl der Allgäu Triathlon, der dieses Jahr am Sonntag, 20. August, in Bühl am Alpsee in Immenstadt über die Bühne geht. Die Startplätze sind bereits seit März ausgebucht. An den Start geht unter anderem der zweifache Ironman-Weltmeister Patrick Lange. Mehr als 2000 Sportlerinnen und Sportler treten in drei Distanzen oder in der Staffel gegeneinander an. Der Triathlon wurde Ende vergangenen Jahres zum Besten Triathlon in ganz Deutschland gewählt.

Oberstdorfer Weinfest

Schon am Donnerstag, 17. August, startet das Oberstdorfer Weinfest. Traditionelle Weingüter aus Rheinhessen präsentieren dort ihre Tropfen und laden im Kurpark zu Weinproben vor Bergpanorama ein. Das Angebot der Winzer reicht von Riesling, Grauen oder Weißen Burgunder über Chardonnay und Rivaner bis zum Spätburgunder, Merlot und Portugieser. Auch auf Spezialitäten aus der Süßweinkategorie sowie Winzersekte und Weindestillate können sich Weinfans freuen. Zu den Weinen gibt es laut Veranstalter "Schmankerl" aus der Region und Live-Musik.

Das Weinfest läuft bis Sonntag. Einlass ist täglich ab 16 Uhr - der Eintritt ist frei.

Die Gäste des Oberstdorfer Weinfests genießen die ausgelassene Stimmung. Ab Donnerstag 17. August, kommen Weinfans im Kurpark in Oberstdorf auf ihre Kosten. Bild: Christoph Specht (Archivbild)

"Die kleine Meerjungfrau" auf der Burghalde

Die Sommerferien laufen und damit auch der Märchensommer auf der Kemptener Burghalde. Am Wochenende (18., 19. und 20. August) wird auf der Open-Air-Bühne dort noch dreimal das Stück "Die kleine Meerjungfrau" aufgeführt. Das interaktive Theaterstück richtet sich hauptsächlich an Familien. Mit dem Stück wollen die Schauspielerinnen und Schauspieler die vielen Kinder und ihre Eltern in eine Welt fantasievoll ausgestatteter Unterwasserwesen entführen. Die Premiere des Stücks fand großen Anklang.

Es sind die letzten drei planmäßigen Aufführungen des Stücks. Die Vorstellung startet jeweils um 17 Uhr. Mehr Informationen und Karten gibt es online auf der Seite des Kemptener Stadttheaters.

Allgäuer Märchensommer 2023: Schon bei der Premiere auf der Burghalde kam das Stück "Die Kleine Meerjungfrau" beim Publikum gut an. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Monochrome-Festival in Obergünzburg

Das Monochrome-Festival im GoIn in Obergünzburg geht am Samstag, 19. August, in eine neue Runde. 22 Künstler und Künstlerinnen geben beim Electronic- und Techno-Festival vor historischer Kulisse eines ehemaligen Burgturms ihre Musik zum Besten. Genaueres zum Line-Up finden Sie hier. Das Festival öffnet ab 17 Uhr seine Tore, Einlass ist ab 18 Jahren. Tickets gibt es ab 18 Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Kunsthandwerkermarkt Schwangau

Am Sonntag, 20. August um 11 Uhr, öffnet der Kunsthandwerkermarkt in Schwangau seine Tore. Der Markt, der seit über 30 Jahren eine feste Institution in Schwangau ist, findet wie gewohnt am Schlossbrauhaus in Schwangau statt. Bis 17 Uhr können Interessierte und Fans von Kunst und Selbstgemachtem in klassischer Kulisse schlendern. Auch Essen und Trinken gibt es auf dem Markt zu kaufen, für Verpflegung ist also gesorgt.

Auf dem großen Areal beim Schlossbrauhaus Schwangau können Interessierte am Sonntag über den alljährlichen Kunsthandwerkermarkt schlendern. Bild: Archivbild

Unser Platz im Universum - Eine Reise ins Weltall in Ottobeuren

Wer das Wochenende etwas ruhiger ausklingen lassen will, der ist in Wolferts 40 in Ottobeuren vielleicht an der richtigen Adresse am Sonntagabend. Bei der zweistündigen Veranstaltung von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr in der Allgäuer Volkssternwarte in Ottobeuren, gehen die Vortragenden der Frage nach, wie wir unsere Stellung im Weltall verstehen können. Wo genau befindet sich unser Sonnensystem in der Milchstraße? Wie können wir unseren Standort im Universum überhaupt bestimmen? All das wollen Astronomen dem Publikum an diesem Abend erklären - und vieles mehr.

Die Veranstalter bitten um Reservierung. Die Veranstaltung kostet fünf Euro Eintritt, Kinder bis zehn Jahre kosten drei Euro. Weitere Informationen finden sie hier.