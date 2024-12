Von Flohmärkten bis Musicals: 7 Veranstaltungstipps für das Allgäu am Wochenende

Veranstaltungen im Allgäu heute am Sonntag (15.12.2024) und am Wochenende: Auch rund um den dritten Advent ist im Allgäu neben dem Weihnachtsmarktbesuch einiges möglich - egal ob Bummeln, Musik oder Theater. Zusätzlich zu unseren sieben Veranstaltungstipps finden Sie in diesem Artikel eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region, die am Wochenende geöffnet haben oder eröffnen.

Diese Veranstaltungen finden heute und am Wochenende im Allgäu statt

Wer mehr Lust auf Outdoor-Aktivitäten hat, kann sich unsere fünf Vorschläge für wunderschöne Winterwanderungen im Allgäu ansehen.

Dank der großen Hallen kann trotz niedriger Temperaturen auch am kalten, dritten Adventswochenende der Allgäuflohmarkt in Kempten stattfinden. Am Samstag, 14. Dezember 2024, kann dort ab 8 Uhr gestöbert werden.

Wer verkaufen möchte, baut seinen Stand bereits um 6 Uhr auf. Die Veranstaltung endet um 15 Uhr. Das Abbauen der Stände vor 14 Uhr ist daher unerwünscht.

Die Veranstaltung im Überblick:

Name: Allgäu Flohmarkt

Ort: Allgäuhalle Kempten

Termin: Samstag, 14. Dezember 2024, 8 bis 15 Uhr

Eintritt: frei

Die österreichische Punkrock-Band Turbobier tritt am Freitag, 13. Dezember, im Rahmen ihrer „Nobel geht die Welt zugrund Tour II 2024“ im Kaminwerk in Memmingen auf. Turbobier ist der verlängerte musikalische Arm des Mannes, der um ein Haar österreichischer Bundespräsident wurde – Marco Pogo.

Ihre drei bisher veröffentlichten Studioalben erreichten Spitzenpositionen in den Album Charts und zwei Mal hat die Gruppe bereits den Austrian Music Award gewonnen. Konzerte spielten sie auch außerhalb Europas, zum Beispiel in Japan, China und England.

Als Support spielt die Punkband Heckspoiler - ebenfalls aus Österreich. Tickets für die Veranstaltung kosten im Vorverkauf 30 Euro, an der Abendkasse 35 Euro. Sie sind auf eventim erhältlich. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Die Veranstaltung im Überblick:

Name: Turbobier und Heckspoiler

Ort: Kaminwerk Memmigen, große Halle

Termin: Freitag, 13. Dezember 2024,

Eintritt: 35 Euro (Abendkasse), 30 Euro Vorverkauf

Wer sich in der Weihnachtszeit gerne die Sissi-Trilogie im Fernsehen anschaut, kann dieses Wochenende noch einen drauf legen: Elisabeth - Das Musical ist von Donnerstag, 12. bis Sonntag, 15. Dezember, im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen zu sehen.

Das Musical von Michael Kunze und Sylvester Levay hat sich seit seiner Uraufführung 1992 in Wien zum beliebtesten und weltweit erfolgreichsten deutschsprachigen Musical entwickelt. Die Inszenierung des bekannten Regisseurs Gil Mehmert verspricht ein Erlebnis für alle Musical-Liebhaberinnen und -Liebhaber - mit viel Musik, Choreographien und aufwendigen Kostümen.

Die Tickets für das Musical kosten 59,90 Euro und sind unter anderem auf der Website von Semmel Concerts erhältlich. Die Veranstaltung beginnt jeweils um 19 Uhr.

Die Veranstaltung im Überblick:

Name: Elisabeth - Das Musical

Ort: Festspielhaus Neuschwanstein Füssen

Termin: Donnerstag, 12. bis Sonntag, 15. Dezember, jeweils ab 19 Uhr

Eintritt: ab 59,90 Euro

Eine besondere Führung bietet die Stadt Kaufbeuren am Freitag, 13. Dezember, am Abend (17 bis 18 Uhr) in ihrem Stadtmuseum an. Sie ist für Kinder gedacht.

„Wenn es dunkel wird, sind nur noch wenige Personen im Museum. Aber an diesem Freitagabend nehmen wir euch mit auf eine ganz besondere Tour durchs Museum. Im Schein der Taschenlampen zeigen wir euch ganz besondere Gestalten und erzählen euch dazu allerlei seltsame Geschichten“, versprechen die Veranstalter.

Es wird darauf hingewiesen, jüngere Kinder nicht ohne Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen zu lassen. Ältere Kinder können ohne Begleitung kommen. Die Führung kostet drei Euro pro Person, der reguläre Eintritt ins Museum entfällt.

Eine Anmeldung ist erforderlich. Sie erfolgt unter der Telefonnummer 08341/9668390 oder per Mail an stadtmuseum@kaufbeuren.de.

Die Veranstaltung im Überblick:

Name: Nachts im Stadtmuseum

Ort: Stadtmuseum Kaufbeuren

Termin: Freitag, 13. Dezember 2024, 17 bis 18 Uhr

Eintritt: 3 Euro pro Person

Mit Filmexpertin Uli Decker können Personen ab 16 Jahren am Samstag, 14. Dezember, lernen, lebensgeschichtliche Interviews zu führen und filmisch festzuhalten. Der Filmworkshop „Du erzählst und ich filme“ im Rahmen des Projekts „Butter, Vieh, Vernichtung“ findet von 10 bis 15 Uhr im Campus Bahnhof Fellheim statt.

Decker führt in die Grundlagen der dokumentarischen Interviewführung ein. Sie bringt den Teilnehmenden bei, eine oder mehrere Kameras so zu platzieren, dass visuell ansprechendes Material entsteht. Man erfährt, was es bei Tonaufnahmen zu beachten gibt und beschäftigt sich mit Fragemethoden und Gesprächsführung.

Das Gelernte wird dann auch in der Praxis angewendet - in Interviews mit interessanten Zeitzeuginnen und -Zeugen aus der Region. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Veranstaltung ist kostenlos, Tickets müssen aber reserviert werden.

Die Veranstaltung im Überblick:

Name: Filmworkshop „Du erzählst und ich filme“

Ort: Campus Bahnhof Fellheim

Termin: Samstag, 14. Dezember 2024, 10 bis 15 Uhr

Eintritt: frei

„Kindheit in Latzhosen, Jugend in Langhaarfrisuren und Großstadtleben in der Studentenzeit. Flashback Allgäu. Der Beginn eines Band-Projekts.“ Das Theaterstück Räuberleiter erzählt von der langjährigen Freundschaft von Rainer und Michael, die im Allgäu begann, von der Gründung der Band „Rainer von vielen“ (deren neue Lieder das Stück untermalen), von Konzerten, Drogensümpfen, suizidalen Abgründen und vielem mehr.

Das Stück ist am Donnerstag, 12., Freitag, 13., und Samstag 14. Dezember im Stadttheater Kempten zu sehen. Auch in den darauffolgenden Wochen wird das Stück noch einmal dort aufgeführt. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Die Tickets kosten 24 Euro, für Kinder, Jugendliche, Studierende etc. 7,50 Euro.

Die Veranstaltung im Überblick:

Name: Theaterstück „Räuberleiter“

Ort: Theater Kempten

Termin: Donnerstag, 12., Freitag, 13. und Samstag, 14. Dezember 2024, jeweils ab 20 Uhr

Eintritt: je nach Kategorie zwischen 7,50 und 24 Euro

Ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt geht derzeit immer. Die folgenden Weihnachtsmärkte haben kommendes Wochenende geöffnet:

Bühler Seeweihnacht am Großen Alpsee in Immenstadt (Oberallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024

Buxheimer Dorfweihnacht (Unterallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Kirchplatz

Oyer Weihnachtsmarkt in Oy-Mittelberg (Oberallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Kurpark und am Kurhaus Oy

Vorweihnacht im Dorf in Burgberg (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 16 Uhr am Dorfplatz

Christkindlestreff der Lions in Sonthofen (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember 2024, am Oberen Markt

Dorfweihnacht in Oberreute (Landkreis Lindau) am Samstag, 14. Dezember 2024, ab 15 Uhr am Dorfplatz

Waldweihnacht in Scheidegg (Landkreis Lindau) am Samstag, 14. Dezember, von 12 bis 20 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 12 bis 19 Uhr in der Waldwelt Skywalk Allgäu

Waaler Advent (Ostallgäu) am Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 14 bis 20 Uhr am Marktplatz

Weihnachtsmarkt Krugzell bei Altusried (Oberallgäu) am Samstag, 14. Dezember, von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag, 15. Dezember 2024, von 10 bis 17 Uhr am Schützenheim und Feuerwehrhaus

Weihnachtsmarkt in Pfronten (Ostallgäu) am Sonntag, 15. Dezember 2024, am Leonhardsplatz

Christkindlesmarkt in Rettenberg (Oberallgäu) am Sonntag, 15. Dezember 2024, am Kurpark

Weihnachtsmarkt in Marktoberdorf (Ostallgäu) bis Sonntag, 15. Dezember 2024, in der Innenstadt

Romantischer Adventsmarkt in Füssen (Ostallgäu) von Freitag, 13., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Klosterhof St. Mang

Weihnachtsmarkt und Kunsthandwerkermarkt Bad Wörishofen (Unterallgäu) am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Dezember 2024 am Kurhaus

Weihnachtsmarkt in Kempten bis Sonntag, 22. Dezember 2024, am Rathausplatz

Erlebnis-Weihnachtsmarkt Bad Hindelang von Donnerstag, 12., bis Sonntag, 15. Dezember 2024, im Ortskern

Lindauer Hafenweihnacht bis Sonntag, 22. Dezember 2024, an der Promenade der Insel

Memminger Christkindlesmarkt bis Sonntag, 22. Dezember 2024, am Marktplatz

Weihnachtsmarkt Kaufbeuren bis Sonntag, 22. Dezember 2024, auf dem Kirchplatz St. Martin

Advent und Weihnacht Beim Elle in Schwangau (Ostallgäu) bis Samstag, 4. Januar 2025

Weihnachtsmarkt Schongau bis Sonntag, 15. Dezember 2024, am Marienplatz

Lesen Sie auch: Hier befindet sich der höchstgelegene Weihnachtsmarkt im Allgäu