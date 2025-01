Mit diesen Veranstaltungs-Höhepunkten startet das neue Jahr im Allgäu

Zu Beginn Jahres 2025 gibt es im Allgäu gleich zwei große Veranstaltungen, um das neue Jahr zu begrüßen. In den nächsten Wochen folgen weitere Veranstaltungshighlights für Familien, Wintersportfreunde und Disney-Fans. Die Übersicht über unsere Veranstaltungstipps im Januar 2025:

1. Januar: Neujahrs-Fackelschwimmen in Füssen

1. Januar: Two-Nights-Tour in Oberstdorf

Ganzer Monat: Sonderausstellung in Sonthofen „101 Jahre Bergwacht“

Bis 6. Januar: Winterzauber in Leutkirch

Bis 6. Januar: Winterzauber in Oberstaufen

Ab 12. Januar: Ballonfestival im Tannheimer Tal

15. Januar: „Der König der Löwen“ - The Music Live in Concert

24. bis 26. Januar: Weltcup im Skifliegen in Oberstdorf

25. Januar: Winterfest in Lindenberg

Neujahrsfackelschwimmen in Füssen

Das neue Jahr startet in Füssen traditionell mit dem Neujahrsfackelschwimmen. Am Mittwoch, 1. Januar, wagen sich rund 100 Schwimmerinnen und Schwimmer der Wasserwachten bei Einbruch der Dämmerung in den eiskalten Lech. Sie tragen Fackeln und lassen sich im Wasser flussabwärts treiben.

Gute Plätze für Zuschauer gibt es am Lechufer oder auf der Theresienbrücke unterhalb des Klosters St. Mang. Dort gibt es ab 16 Uhr einen Glühweinverkauf, Punsch und Essen. Die ersten Fackelschwimmer werden dort gegen 17.30 Uhr erwartet. An der Theresienbrücke begrüßen die Böllerschützen das neue Jahr mit Kanonenschüssen oder Handfeuerwaffen. Anschließend gibt es ein Feuerwerk.

Mit dem Fackelschwimmen begrüßen die Füssener das neue Jahr. Foto: Benedikt Siegert (Archivbild)

Two-Nights-Tour in Oberstdorf

Die Skispringerinnen kämpfen seit Jahren für mehr Chancengleichheit im Sport. Denn: An der Vierschanzentournee, die noch bis 6. Januar läuft, dürfen keine Frauen teilnehmen. Stattdessen gibt es seit dem letzten Jahr die Two-Nights-Tour. Der zweitägige Weltcup findet in Garmisch-Partenkirchen (31. Dezember 2024) und in Oberstdorf am Mittwoch, 1. Januar 2025, statt. Dabei springen die besten Skispringerinnen der Welt von der Großschanze.

Noch sind Karten für Zuschauerinnen und Zuschauer verfügbar (Stand: 30.12.2024, 13.15 Uhr). Der Zeitplan der Two-Nights-Tour in Oberstdorf:

13 Uhr: Stadioneinlass

13.30 Uhr: Offizielles Training

14.45 Uhr: Qualifikation

16.15 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend Finaldurchgang

Anschließend: Tagessiegerehrung im Stadion

Anschließend: Gesamtsiegerehrung im Stadion

Am 1. Januar macht die Two-Nights-Tour der Skispringerinnen Halt in Oberstdorf. Foto: Ralf Lienert (Archivbild)

Sonderausstellung in Sonthofen „101 Jahre Bergwacht“

Der Winter eignet sich für einen Museumsbesuch. Im Alpenstadtmuseum in Sonthofen hat die Sonderausstellung „Immer im Einsatz - 101 Jahre Bergwacht Sonthofen“ geöffnet. In der Sonderschau sind historische und moderne Ausrüstungsgegenstände ausgestellt. Es gibt Fotos und Infotafeln, die Einblicke in Rettungstechniken und Höhepunkte der über 100-jährigen Geschichte der Bergwacht geben. Außerdem werden Themen wie Naturschutz, Luftrettung und Medizin in der Ausstellung behandelt. Die Ausstellung kann noch bis zum Herbst 2025 besucht werden.

Das Museum ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre zahlen keinen Eintritt, Tickets für Erwachsene kosten 4 Euro. Familien zahlen pro Erwachsenem 3 Euro (bis zu zwei Erwachsene mit Kindern). An jedem ersten Sonntag im Monat ist der Eintritt frei.

Winterzauber in Leutkirch

Der Winterzauber in Leutkirch im baden-württembergischen Allgäu läuft noch bis Montag, 6. Januar. Während des Festivals kann man auf der künstlich angelegten Eislaufbahn am Marktplatz Schlittschuhlaufen. Vor Ort gibt es einen Schlittschuhverleih. Außerdem gibt es Punsch, Glühwein, Waffeln und Bratwurst in der Hütte des „Blauen Affen“. An den Wochenenden hat zusätzlich die Vereinshütte geöffnet. Am Mittwoch, 1. Januar, ist von 15 bis 17 Uhr Kinder-Discolauf.

Das sind die Öffnungszeiten des Winterzaubers in Leutkirch:

Montag bis Freitag: 14 bis 19 Uhr

Samstag und Sonntag: 10 bis 19 Uhr.

Winterzauber in Oberstaufen

Der Winterzauber in Oberstaufen dauert noch bis Montag, 6. Januar. Von 3. bis 6. Januar hat der Winter-Streetfood-Markt am Marienplatz geöffnet. Daneben gibt es Vorführungen von Artisten im Ortskern, Konzerte und Aktionen für Kinder. Das komplette Programm des Oberstaufener Winterzaubers finden Sie hier.

Der Winterzauber in Oberstaufen findet während der Weihnachtsferien statt. Foto: Benjamin Liss

Ballonfestival im Tannheimer Tal

Das Internationale Ballonfestival im Tannheimer Tal beginnt am Sonntag, 12. Januar, und dauert bis Samstag, 1. Februar. Ballonfahrer aus unterschiedlichen Ländern reisen an und fahren mit ihren Ballons über die Region. Während des Festivals können die Besucherinnen und Besucher auch eine Ballonfahrt ins Allgäu oder über die Alpen buchen.

Anmelden kann man sich zu den Fahrten in der Tourismusinformation Tannheim. Eine Ballonfahrt kostet 290 Euro pro Person. Informationen zum Ballonfestival erhalten Sie bei Rudi Höfer unter +43 (0) 676/9490250.

Beliebt ist auch das Ballonglühen, das immer am Dienstagabend an anderen Orten stattfindet. Dabei sind die Ballonkörbe fest im Boden verankert, und die Piloten schaffen in der Dunkelheit mit ihren Flammen ein besonderes Lichtspiel. Das sind die Termine und Orte für das Ballonglühen:

14. Januar: Nesselwängle

21. Januar: Jungholz

28. Januar: Schattwald

Das traditionelle Ballon-Glühen ist ein Höhepunkt des Ballon-Festivals im Tannheimer Tal. Foto: Franz-Xaver Schweiger (Archivbild)

„Der König der Löwen“ - The Music Live in Concert

Disney-Fans können am Mittwoch, 15. Januar, die Hits des Zeichentrickfilms „Der König der Löwen“ live in der Big Box in Kempten hören. Ein Orchester, Solisten und der Chor des Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery aus London präsentieren die Lieder von Sir Elton John und Hans Zimmer wie „Hakuna Matata“, „Circle of Life“ und „Can You Feel the Love Tonight“. Auf der Leinwand werden dazu passende Animationen gezeigt.

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr, der Einlass startet um 19 Uhr. Online gibt es noch Karten ab 56,90 Euro zu kaufen.

Weltcup im Skifliegen in Oberstdorf

Der nächste Wintersport-Weltcup in Oberstdorf steigt von Freitag, 24. Januar, bis Sonntag, 26. Januar. Die Skispringer fliegen am Wettkampfwochenende von der Heini-Klopfer-Schanze. Die Skiflugschanzen sind größer bzw. länger als die Schanzen beim Skispringen, weshalb die Sportler eine höhere Geschwindigkeit erreichen können und somit länger in der Luft sind. Dadurch sind die Sprünge länger als beim Skispringen.

Für den Weltcup im Skifliegen in Oberstdorf 2025 gibt es noch Tickets für die einzelnen Tage sowie das gesamte Wochenende. Der Zeitplan des Skiflug-Weltcups:

Freitag, 24. Januar: Qualifikation

13 Uhr: Stadioneinlass

14.30 Uhr: Offizielles Training

17 Uhr: Qualifikation

Samstag, 25. Januar: Einzelwettkampf

12 Uhr: Stadioneinlass

15 Uhr: Probedurchgang

16.30 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finaldurchgang

Anschließend: Siegerpräsentation im Stadion

19.30 Uhr: Offizielle Siegerehrung im Kurpark

Sonntag, 26. Januar: Einzelwettkampf

12 Uhr: Stadioneinlass

14.15 Uhr: Qualifikation

16 Uhr: 1. Wertungsdurchgang

Anschließend: Finaldurchgang

Anschließend: Siegerehrung im Stadion

Winterfest in Lindenberg

Am letzten Samstag im Januar findet in Lindenberg das Winterfest statt. 2025 fällt der Termin auf den 25. Januar. Eiskünstlerinnen und Eiskünstler erschaffen an verschiedenen Orten in der Stadt einzigartige Skulpturen aus Eis. Neben dem Künstlerwettbewerb für „Profis“ gibt es auch einen Schneemannwettbewerb für alle, der allerdings nur bei entsprechender Wetterlage stattfinden kann. Eine Teilnahme ist ohne Voranmeldung möglich.

Zudem gibt es einen kleinen Wintermarkt und Live-Musik. Die Geschäfte in der Innenstadt haben an dem Samstag bis 16 Uhr geöffnet. Um 18 Uhr beginnt die Winterparty mit langer Schneebar.

Beim Winterfest in Lindenberg bauen Künstlerinnen und Künstler an verschiedenen Orten in der Stadt Eisskulpturen. Foto: Susi Donner (Archivbild)

