Märkte, Zirkus und Eishockey: Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Märkte, Zirkus und Eishockey: Am Wochenende (7. bis 9. Oktober) finden wieder einige Veranstaltungen im Allgäu statt. Das sind die Tipps unserer Redaktion.

Der Oktober ist Markt-Zeit. Deshalb finden an diesem Wochenende (7. bis 9. Oktober) viele Märkte in der Region statt. Neben Jahrmarkt und Käsemarkt ist aber auch die Eishockey-Saison in vollem Gange - und es gibt kulturelle Veranstaltungen. Was kann man noch am Wochenende im Allgäu machen? Hier kommen sieben Tipps unserer Redaktion.

Jahrmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Memmingen

Am Samstag, 8. Oktober, beginnt der Memminger Jahrmarkt. Er findet dieses Jahr wieder in altbewährter Form statt und geht bis zum 16. Oktober. Am Samstag und Sonntag haben die Fahrgeschäfte auf dem St.-Josefs-Kirchplatz bis zum Schweizerberg jeweils von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Eröffnet wird der Jahrmarkt von der Musikkapelle Amendingen. Am Sonntag, 9. Oktober, ist zudem verkaufsoffener Sonntag in Memmingen. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet.

Bauern- und Käsemarkt in Immenstadt

Am Sonntag, 9. Oktober, findet der traditionelle Bauern- und Käsemarkt in Immenstadt statt. Die Stände auf dem Marienplatz haben von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Bauern und Erzeuger bieten auf dem Markt eine große Auswahl an Käse aus Kuh-, Ziegen- oder reiner Heumilch. Daneben gibt es Molkereiprodukte wie Milch, Quark, Butter oder Joghurt zu kaufen. Aber auch Backwaren, Wurst, Liköre, Obst und Gemüse, Honig oder Kräuter und Gewürze werden an den Ständen angeboten. Die Immenstädter Alphornbläser sorgen für musikalische Unterhaltung.

Rustikalmarkt und verkaufsoffener Sonntag in Kaufbeuren

Beim Rustikalmarkt am Sonntag, 9. Oktober, in der Innenstadt von Kaufbeuren gibt es eine Mischung aus verschiedenem Kunsthandwerk zu entdecken: Skulpturen aus Metall, Blumensträuße, Seifen, Kerzen, Tücher und Kissen. Der Markt geht von 11 Uhr bis 17 Uhr. Zusätzlich haben ab 13 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Am Sonntag ist wieder Rustikalmarkt in Kaufbeuren. Daneben haben die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Eishockey-Saison 2022/23 im Allgäu

Die Eishockey-Saison 2022/23 ist im Allgäu in vollem Gange. Die Heimspiele am Wochenende im Überblick: Am Freitag, 7. Oktober, empfängt Zweitligist ESV Kaufbeuren die Lausitzer Füchse um 19.30 Uhr. Bei Oberligist EV Füssen gastiert am Freitag um 19.30 Uhr der Höchstadter EC. Ebenfalls in der Oberliga ist beim ECDC Memmingen am Freitag um 20 Uhr der EC Peiting zu Gast. Der ESC Kempten empfängt am Freitag um 19.30 Uhr den EV Pegnitz in der Bayernliga.

Am Sonntag, 9. Oktober, um 18 Uhr treffen die EV Lindau Islanders und der EV Füssen in Lindau zusammen. Bayernligist ESV Buchloe trifft am Sonntag, 9. Oktober, um 17 Uhr in der heimischen Arena auf den EHC Waldkraiburg.

Zirkus Charles Knie im Allgäu

Der Zirkus Charles Knie ist aktuell im Allgäu unterwegs. Diese Woche macht er Halt am Tänzelfestplatz in Kaufbeuren. Aufführungen finden von Donnerstag, 6. Oktober, bis Montag, 10. Oktober, täglich (außer Montag und Sonntag) um 16 und 19.30 Uhr statt. Am Sonntag gibt es Vorstellungen um 11 und 15 Uhr, am Montag eine Vorstellung um 16 Uhr. Danach zieht der Zirkus weiter nach Immenstadt, wo er vom 13. Oktober bis 16. Oktober auf dem Viehmarktplatz gastiert.

Die Vorstellung dauert 150 Minuten, inklusive 20 Minuten Pause. In dieser Zeit sind 22 Darbietungen mit 30 Artisten anzuschauen, begleitet von einem achtköpfigen Liveorchester.

Neue Spielzeit im Landestheater Schwaben startet

Am Wochenende startet die neue Spielzeit im Landestheater Schwaben in Memmingen. Johanna Schall inszeniert am Freitag, 7. Oktober, um 20 Uhr die Shakespeare-Komödie „Wie es euch gefällt“. Die Musik kommt von Elias Weber. Am Samstag, 8. Oktober, ist um 19 Uhr die Premiere des Stücks „Das Gesetz der Schwerkraft“ (ab 14 Jahren) von Olivier Sylvestre. Karten gibt es unter der Ticket-Hotline 08331/945916.

Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet Hauser Wiesen im Westallgäu

Am Freitag, 7. Oktober, stellen sich viele Betriebe im interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Lindenberg und Scheidegg (Landkreis Lindau) beim Tag der offenen Tür vor. Zehn Unternehmen im Westpark gewähren dann von 13 bis 17 Uhr Einblicke in ihre Arbeit. Diese Unternehmen machen beim "Open Westpark" mit:

Demmel AG (Das größte Unternehmen, das sich im Westpark angesiedelt hat. Spezialisiert auf Eingabesysteme, Dekorblenden sowie Embleme und Zierteile für die Automobilindustrie)

Dobler (Bauunternehmen)

Erbiwa (Das Unternehmen entwickelt Kunststoffteile, baut dafür Werkzeuge und produziert auch Teile)

Steinhauser (Stahl- und Metallbau)

Scheidegger Käsealpe (Das Unternehmen verarbeitet und veredelt Käse)

Fäßler (Metallbau und Schweißbetrieb)

Vitajuwel (Das Unternehmen fertigt Edelsteinwasserprodukte)

Checkteck (Dienstleister im Bereich der gewerblichen und industriellen System- und Informationstechnik)

ASR (Das Unternehmen ist spezialisiert auf Automatisierungs-, Steuerungs- und Regelungstechnik im Bereich von Versorgungs- und Industrieanlagen)

H.R. Heinicke (Feuerungs- und Anlagenbau)

