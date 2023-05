Die besten Tipps fürs Wochenende im Allgäu

Am ersten Wochenende im Juni warten einige Open-Air-Veranstaltungen auf die Menschen im Allgäu. Diese Veranstaltungen finden statt.

31.05.2023 | Stand: 11:39 Uhr

Neuer Monat - neue Veranstaltungen. Der Juni und das gute Wetter bringen einige Aktivitäten mit sich, die man am Wochenende im Allgäu genießen kann: Eine Kanutour auf dem Forggensee, eine Themenstadtführung durch Marktoberdorf, die Lange Nacht der Kultur in Memmingen oder doch einfach nur auf den Flohmarkt. In Kempten lässt sich Letzterer sogar mit dem Tag der Musik verbinden. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Tag der Musik in Kempten

Flohmärkte in Kempten und Memmingen

Lange Nacht der Kultur in Memmingen

Kanutour auf dem Forggensee

Mittelalter-Führung in Marktoberdorf

Live-Konzerte in Kaufbeuren

Tag des offenen Naturparks in Immenstadt

Tag der Musik in Kempten

In der Kemptener Innenstadt ist am Samstag, 3. Juni, so ziemlich überall Live-Musik zu hören. An mehreren Standorten werden am Tag der Musik von 10 bis 17 Uhr verschiedene Bands auftreten - unter anderem Norbert Köhler (Residenz Café), Poor Boys (Rathausplatz) und The Planless (Forum Allgäu).

Hier gibt es eine Übersicht, wo welche Bands spielen. Den ganzen Tag werden die Kemptener Service Clubs in der Stadt Spendengelder sammeln, die der Wärmestube des Bayerischen Roten Kreuz und der Seniorenhilfe der Malteser zugute kommen. Die gesammelte Summe wird um 17.30 Uhr am Spendenpavillion in der Klostersteige bekanntgegeben.

Am Tag der Musik spielt in Kempten an jeder Ecke eine andere Band. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Flohmärkte in Kempten und Memmingen

Der Tag der Musik lässt sich gut mit einem Besuch auf dem Schuller's Flohmarkt an der Allgäuhalle in Kempten verbinden. Ab 8 Uhr wird in der Kottener Straße 54 dort gebrauchte Ware verkauft.

Ein weiterer Flohmarkt findet ebenfalls am 3. Juni auf dem Pfeifer-Parkplatz in Memmingen statt (Dr. Karl Lenz Straße 66). Von 8 bis 15 Uhr ist dort Zeit zum Stöbern.

An der Allgäuhalle in Kempten und auf dem Pfeifer-Parkplatz in Memmingen finden am kommenden Wochenende Flohmärkte statt. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Lange Nacht der Kultur in Memmingen

In zahlreichen Locations in Memmingen gibt es während der Langen Nacht der Kultur am Samstag, 3. Juni, Lesungen, Theateraufführungen und Workshops. So spielen beispielsweise im Theaterhof Maximilian Jäger und La Bähm Live-Musik (bei Regen im Restaurant „Schwarze Katz“), im Marionettentheater werden unter anderem "Der Froschkönig" und „Das Puppenspiel vom Dr. Faust“ aufgeführt und im Antonierhaus gibt es eine Führung durch die Ausstellung „Inkunabeln – Buchkunst aus dem Spätmittelalter“.

Des Weiteren sind die Mewo-Kunsthalle, das Landestheater Schwaben und die Stadtbibliothek involviert. Genauere Informationen zu den einzelnen Auftritten und Aktionen finden Sie in unserem Artikel zur Langen Nacht der Kultur in Memmingen.

Auch das Landestheater Schwaben macht bei der Langen Nacht der Kultur in Memmingen mit. Bild: Verena Kaulfersch

Kanutour auf dem Forggensee in Füssen

Eine Halbstages-Kanutour kann man unter anderem am Samstag, 3. Juni auf dem Forggensee in Füssen unternehmen. Inklusive Schulung dauert die Tour circa vier Stunden, reine Paddelzeit sind drei Stunden. Los geht es um 13 Uhr, Ende ist um circa 17 Uhr. Für Kinder kostet die Fahrt mit dem Kanu 14 Euro, für Erwachsene 29 Euro. Schwimmwesten sind vor Ort vorhanden, Paddelerfahrung ist nicht notwendig. Treffpunkt ist die Weidachstraße 71 in Füssen.

Eine Anmeldung ist telefonisch möglich bei Kanu Kini unter 08362 / 9396969 oder online unter www.kanu-kini.de.

Ausflügler paddeln hinter Blumen über den türkisfarbenen Forggensee. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Mittelalter-Führung in Marktoberdorf

"Mit dem Waschweib Zenzi durchs dunkle Oberdorf": Unter diesem Motto Christiane Fischer (Zenzi) und ihre Erzähler Christine Schmid und Hartwig Tietze am Freitagabend, 2. Juni durch Marktoberdorf. Sie erzählen von der Pest, die im Mittelalter in der Stadt wütete, von Aberglauben und viele anderen Geschichten und alte Sagen. Die Führung beginnt um 19.30 Uhr und endet um circa 21 Uhr.

Der Treffpunkt wird bei der Anmeldung bekanntgegeben, die im Touristikbüro Marktoberdorf möglich ist (Telefonnummer: 08342 / 400845). Die Teilnahme kostet 6,50 Euro für Erwachsene, 4 Euro für Kinder.

Das Waschweib Zenzi (Christiane Fischer) erzählte Schauderhaftes über Hexenverbrennungen in Oberdorf. Bild: Kornelia Hieber

Live-Konzerte in Kaufbeuren

Zwei Live-Konzerte mit freiem Eintritt gibt es am Freitag, 2., und Samstag, 3. Juni im Biergarten Kult-Urig am Berliner Platz in Kaufbeuren. Am Freitag um 19 Uhr spielt die Band "Pick any Tune", die Jazz- und Latin-Stücke aufführt. Sie besteht aus lokalen Musikerinnen und Musikern.

Am Samstag treten auf derselben Bühne ebenfalls um 19 Uhr "The Ghost Cats" mit selbstgeschriebenen und Coversongs auf. Die Band hat ihre Wurzeln im Allgäu und in England, da Sängerin Dianne gebürtig aus Liverpool stammt.

Im Biergarten Kult-Urig in Kaufbeuren tritt dieses Wochenende an zwei Abenden je eine Band auf. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

Tag des offnen Naturparks in Immenstadt

Am Tag des offenen Naturparks am Sonntag, 4. Juni, in Immenstadt können Besucherinnen und Besucher ihr Naturwissen testen. Es geht durch den Naturpark, wo Ausstellungen und Mitmachstationen warten. So kann man an den Ständen beispielsweise Raufußhühner kennenlernen, sich in der Knotenkunde üben, Hummeln bestimmen, Bienen in einer Schaubeute erleben und beim Artenvielfalts-Jenga messen. Der Park ist ein länderübergreifendes Schutzgebiet und besteht seit 15 Jahren.

Aus diesem Anlass findet auch der Tag der offenen Tür statt. Er befindet sich nahe des Alpsees in der Seestraße 10 in Immenstadt.