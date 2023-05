Das können Sie am Pfingstwochenende im Allgäu unternehmen

Ein großes Festival in Memmingen, feines Essen in Kempten, oder Chormusik in Marktoberdorf. Diese Veranstaltungen finden am Wochenende im Allgäu statt.

Mit den Pfingstfeiertagen steht ein weiteres langes Wochenende an - auch im Allgäu. In der Region ist genug geboten, um die drei freien Tage so richtig auszunutzen. Bei einigen dürfte derzeit beispielsweise die Vorfreude auf das Ikarus-Festival steigen. Außerdem finden wieder einige Märkte statt und der Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf geht in die erste Runde. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Street Food Markt in Kempten

Von Samstag, 27. Mai, bis Montag 29. Mai findet auf dem Hildegardesplatz in Kempten wieder der Street Food Markt statt. Zahlreiche Stände bieten herzhafte und süße Speisen an - von klassischen Allgäuer Kässpatzen, über ungarische Langos und mexikanische Quesadillas, bis hin zu Waffeln, Eis und Schokofrüchten. Der Street Food Markt ist zu folgenden Zeiten geöffnet:

Samstag, 27. Mai: 17 bis 24 Uhr

Sonntag, 28. Mai: 11 bis 22 Uhr

Montag, 29. Mai: 11 bis 20 Uhr

Der Eintritt zum Markt ist frei. (Hier gibt es die Übersicht, welche Märkte noch im Allgäu stattfinden.)

Kammerchor-Wettbewerb in Marktoberdorf

Zahlreiche Chöre aus aller Welt werden auch dieses Jahr im Rahmen des 18. Internationalen Kammerchor-Wettbewerbs wieder ins Allgäu kommen und Konzerte geben. Das Eröffnungskonzert findet am Freitag, 26. Mai, 20 Uhr, im Modeon in Marktoberdorf statt. Am darauffolgenden Samstag und Sonntag steigt dort die erste und die zweite Runde des Wettbewerbs. Auch erste Konzerte in verschiedenen Sälen im ganzen Allgäu werden gespielt. Am Montag, 29. Mai, gibt es um 11 Uhr ein Singschoppen - ebenfalls im Marktoberdorfer Modeon. Die Tickets für das Eröffnungskonzert kosten 18 Euro, für die Wettbewerbsrunden 10 Euro und die Abendkonzerte je 15 Euro. Alle Infos und Tickets gibt es auf der Website des Internationalen Kammerchorwettbewerbs Marktoberdorf.

Beim Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf treten zahlreiche Chören in mehreren Runden gegeneinander an. Bild: Stephan Roehl (Archivbild)

Trödelmarkt in Füssen

Schallplatten, Geschirr, Kleidung und Bücher. Das und vieles mehr gibt es am Sonntag, 28. Mai von 9 bis 15 Uhr beim Trödelmarkt auf dem V-Markt Gelände in Füssen. Wer selbst verkaufen möchte, kann seinen Stand zwei Stunden vor Beginn aufbauen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Standgebühren betragen zwischen sieben und neun Euro pro Meter (je nach Tiefe). Neuware ist nicht erwünscht. (Lesen Sie auch: Diese Feste und Märkte im Allgäu sollten Sie im Mai nicht verpassen)

Beim Trödelmarkt in Füssen kommen Sammlerfreunde auf ihre Kosten. Bild: Eberhard Fetzer (Archivbild)

Konzert im Roundhouse in Kaufbeuren

Tiefgestimmte Instrumente und langsame Gitarrenspuren: Drei Bands namens Tentakel, Raging Sloth und Endonomos aus den Bereichen Doom Metal, Sludge und Stoner Rock spielen am Samstag, 27. Mai im Roundhouse in Kaufbeuren. Einlass ist um 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Tickets sind ausschließlich an der Abendkasse erhältlich.

Markus Mölzer vom Roundhouse richtet Mikrofone für Livebands ein. Bild: Mathias Wild (Archivbild)

David Garrett in der Bigbox in Kempten

David Garrett ist momentan mit seinem neuen Album "Iconic" auf Tour. Und kommt damit am Samstag, 27. Mai, auch in die Bigbox in Kempten. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Das Album ist eine Hommage an große Geiger wie Bach, Dvořák, Gluck, Kreisler, Mendelssohn, Schumann und viele weitere. Die Tickets kosten je nach Platz zwischen 73 und 119 Euro und sind auf der Website der Bigbox Allgäu und bei Eventim erhältlich. Im Interview mit einem unserer Redakteure erzählt der Geiger, wie er zu seinem Instrument gekommen ist.

David Garrett komt am Samstag, 27. Mai, in die Bigbox. Bild: Hendrik Schmidt, dpa

Ikarus-Festival in Memmingen

Zum siebten Mal steht am Pfingst-Wochenende das Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen an. Am Freitag, 26. Mai, geht es los, gefeiert wird bis Montag, 29. Mai. Acts wie Paul Kalkbrenner, Lost Frequencies, Alle Farben und Scooter werden unter anderem dabei sein. Eine Neuerung 2023: Das "Minos"-Zelt mit mächtiger Kuppel. Das Festivalgelände ist von Freitag bis Sonntag, 14 bis 4 Uhr, geöffnet, der Campingplatz von Freitag, 9 Uhr bis Montag, 15 Uhr.

Ob das Wetter bei den verschiedenen Outdoor-Veranstaltungen mitspielen wird, lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.