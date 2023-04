Das können Sie am letzten Ferien-Wochenende im Allgäu unternehmen

Die Osterferien sind schon fast wieder vorbei. Ein letztes Ferien-Wochenende gibt es aber noch, an dem im Allgäu viel geboten ist. Unsere Veranstaltungstipps.

12.04.2023 | Stand: 15:21 Uhr

Die Osterferien neigen sich dem Ende zu. Egal ob Landwirtschaftsmesse, Street Food Festival oder Rummel: Am letzten Ferien-Wochenende vom 14. bis 16. April ist noch einiges für Familien mit Kindern und Erwachsene geboten. Was ist am Wochenende im Allgäu los? Die Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion im Überblick:

Agrarschau in Dietmannsried

Street Food Festival in Oberstdorf

Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit in der Big Box Kempten

Frühjahrsmarkt in Mindelheim

Latino Night in Kempten

Schaukäsen in der Sennerei Lehern

Bereits am Donnerstag, 13. April, beginnt in Dietmannsried (Kreis Oberallgäu) die Agrarschau 2023. Die fünftägige Landwirtschaftsmesse dauert bis einschließlich Montag, 17. April. Der Bauernmarkt hat täglich von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Das Festzelt hat an vier Tagen bis in den späten Abend geöffnet. Am Donnerstag und Freitag beginnt das Programm im Festzelt um 18.30 Uhr und geht bis 23 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist ab 12 Uhr bis 23 Uhr Musik und Stimmung im Festzelt angekündigt. Getränke werden jeweils bis 23.30 Uhr ausgeschenkt, um Mitternacht ist Schluss.

Neben der Agrarmesse mit 350 Ausstellern gibt es ein großes Karussell, eine Schießbude, Süßigkeitenverkauf, Bungeetrampolin und einen Losstand. Ministerpräsident Markus Söder und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber besuchen die Messe und das Bierzelt am Samstag. Der Eintritt für die Agrarschau in Dietmannsried ist frei, lediglich für den Parkplatz wird eine Gebühr von 5 Euro fällig.

Street Food Festival in Oberstdorf

Schlemmen und Schummeln nach der Fastenzeit ist am Wochenende in Oberstdorf angesagt. Von Freitag, 14. April, bis Sonntag, 16. April, findet im Kurpark das Street Food Festival statt. In den Foodtrucks gibt es Spezialitäten aus unterschiedlichen Ländern - mit Fleisch, vegetarisch und auch vegan. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und eine Malecke. Am Samstag spielt Rod Fritz live, am Sonntag tritt das Jets Duo auf. Die Öffnungszeiten des Street Food Markts in Oberstdorf:

Freitag: 16 bis 21 Uhr

Samstag: 11 bis 21 Uhr

Sonntag: 11 bis 19 Uhr

Spider Murphy Gang & Münchener Freiheit in der Big Box Kempten

Die "Spider Murphy Gang" und die "Münchener Freiheit" gastieren am Samstag, 15. April, in der Big Box in Kempten. Das gemeinsame Konzert der beiden Kultbands beginnt um 19.30 Uhr, Einlass ist um 18.30 Uhr. Tickets gibt es vereinzelt noch bei der Big Box zu kaufen. Karten der günstigsten Platzkategorie kosten 67,90 Euro.

Frühjahrsmarkt in Mindelheim

Der Frühjahrsmarkt hat in Mindelheim eine lange Tradition. Seit 1687 findet der Jahrmarkt am ersten Sonntag nach Ostern statt. Der Termin fällt 2023 auf dieses Wochenende. Rund 180 Fieranten bieten in der Altstadt und in der Krumbacher Straße am Sonntag, 16. April, und am Montag, 17. April, jeweils von 9 bis 18 Uhr ihre Waren an. Beim Rummel auf dem Theaterplatz gibt es verschiedene Fahrgeschäfte.

Latino Night in Kempten

"Proyecto Latino" schmeißt am Samstag, 15. April, eine Latino Night in Kempten. Beginn der Party ist um 19 Uhr in der Bäckerstraße 9 in Kempten. Der Eintritt ist frei. Es wird Salsa, Bachata, Reguetón und Tango getanzt. Die Band "Selten Perfekt" spielt live. Zur Stärkung gibt es lateinamerikanische Speisen und Getränke.

Schaukäsen in der Sennerei Lehern

Die Sennerei Lehern in Hopferau bei Füssen lädt Interessierte noch den gesamten April jeden Freitag zum Schaukäsen ein. Die Besucherinnen und Besucher dürfen bei der Herstellung von Käse mitwirken: den Käse rühren, schneiden und probieren. Das Schaukäsen beginnt jeweils freitags um 13 Uhr und dauert etwa zwei Stunden. Die Besichtigung kostet pro Person 30 Euro, Preise für Gruppen gibt es auf Anfrage. Anmeldung und Kontakt telefonisch unter 08362/7512.

