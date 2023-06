Was ist los im Allgäu? Unsere Veranstaltungstipps fürs Wochenende

Stadtfest, Open-Air-Konzerte, Outdoorfestival und Tag der Bundeswehr: Das Wochenende im Allgäu steckt voller Veranstaltungen. Sechs Tipps aus der Redaktion.

18.06.2023 | Stand: 09:32 Uhr

Die Pfingstferien sind zwar zu Ende, doch der Sommer im Allgäu mit seinen vielen Veranstaltungen geht gerade erst richtig los. An diesem Wochenende (16. bis 18. Juni) stehen für Besucherinnen und Besucher unter anderem Highlights wie die Open-Air-Konzerte auf dem Kemptener Hildegardplatz, das Stadtfest in Memmingen und der Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren auf dem Programm. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Stadtfest Memmingen

In Memmingen wird am Samstag, 17. Juni, das jährliche Stadtfest gefeiert. Anders als in den verhangenen Jahren, findet die 49. Auflage des Festes nicht auf dem Marktplatz sondern auf dem Hallhof statt. Besucherinnen und Besucher können sich dort auf eine Vielfalt von Speisen und Getränken sowie ein buntes Programm freuen. Los geht es offiziell um 11 Uhr mit der Eröffnung durch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, die Vorsitzenden des Stadtmarketingvereins, Hermann Oßwald und Mechthild Feldmeier, sowie der Blumenkönigin Alina I. Bereits ab 10.30 Uhr stimmt die Memminger Stadtkapelle auf die Veranstaltung ein. Den restlichen Tag und Abend untermalen außerdem die Musikkapelle Amendingen und die Westerheimer Musikanten mit ihrer Musik. Neben dem Bühnenprogramm laden viele Memminger Einzelhändler mit Aktionen und Angeboten zum Bummeln durch die Innenstadt ein. Der Eintritt zum Stadtfest ist kostenlos.

Open-Airs am Hildegardplatz in Kempten

Star-Aufgebot am Wochenende in Kempten: Mit Peter Maffay und Sarah Connor kommen gleich zwei der bekanntesten deutschen Musiker ins Allgäu. Sie treten im Rahmen der Open-Airs auf dem Hildegardplatz, direkt neben Basilika St. Lorenz und Residenz, auf. Den Anfang macht Peter Maffay am Samstag, 17. Juni, um 20 Uhr. Für das Konzert sind noch wenige Restkarten im Stehplatzbereich erhältlich (69,95 Euro). Am Sonntag, 18. Juni, tritt dann Sarah Connor an gleicher Stelle um 19 Uhr auf. Im Vorprogramm singt dann die deutsche Newcomerin Zoe Wees. Auch für dieses Open-Air-Konzert gibt es noch Stehplatz-Karten. (Stand: 13. Juni)

Peter Maffay - hier bei seinem Auftritt 2015 in der Big Box Allgäu in Kempten - gibt 2023 wieder ein Open-Air-Konzert auf dem Hildegardplatz in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Outdoorfestival Allgäu

Das gesamte Wochenende über findet rund um den großen Alpsee und in Immenstadt-Bühl das Outdoorfestival Allgäu statt. Neben Live-Musik am Freitag- und Samstagabend auf der Seebühne werden unter anderem Radtouren durch die Allgäuer Landschaft, Wandern in den Bergen, Segeln auf dem Alpsee, Rafting- und Canyoning-Touren oder Yoga an verschiedenen Plätzen angeboten - das Programm ist sehr vielfältig. Für Familien gibt es besondere Angebote wie zum Beispiel eine Schnitzeljagd oder eine Piratenfahrt auf dem Alpseesegler. Tickets für die einzelnen Aktivitäten können auf der Website des Veranstalters gekauft werden.

Yoga beim Outdoorfestival Mountainbike-Touren, Bergwandern, Yoga-Kurse oder Rafting: Das und noch viel mehr wird beim „Outdoorfestival Allgäu 2023“ auf und rund um den Großen Alpsee bei Immenstadt-Bühl angeboten. Bild: Outdoor-Festival

Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren

Am Samstag, 17. Juni, wird im Fliegerhorst Kaufbeuren der Tag der Bundeswehr gefeiert. Zwischen 9 und 17 Uhr erwartet Besucherinnen und Besucher ein abwechslungsreiches Programm, zu dem unter anderem verschiedene Musikkapellen, eine Liveschaltung zu einem Auslandseinsatz und ein Eurofighter-Bodenprüflauf gehören. Außerdem gibt es Kampfjets, Eurofighter, Waffen und anderes Einsatzgerät zu sehen. Unter den Motto "Wir sind da" findet der Tag der Bundeswehr gleichzeitig an zehn verschiedenen Standorten statt. Für eine reibungslose An- und Abreise bittet die Bundeswehr möglichst mit dem öffentlichen Nahverkehr anzureisen - vom Busbahnhof Plärrer sowie vom Bahnhof Kaufbeuren aus verkehren Shuttlebusse zum Fliegerhorst.

Alle Hände voll zu tun haben Harald Fuchs (links) und Manfred Meier mit der Vorbereitung für den Tag der Bundeswehr in Kaufbeuren. Sie verteilen etwa Pavillons, Plakataufsteller und Absperrbänder an die zuständigen Stellen. Bild: Thomas Götz

Parknachtfestival Lindenberg

Der Stadtpark in Lindenberg verwandelt sich am Samstag, 17. Juni, anlässlich des Parknachtfestivals in eine Open-Air-Wiese. Zwischen 16 und 0 Uhr treten insgesamt fünf verschiedene Bands auf. Dabei ist von Pop, Rock, Blues und Reggae bis Hip Hop alles dabei. Der Eintritt ist kostenlos, die Bewirtung des Festivals übernehmen Lindenberger Gastronomen.

Das Duo Raggabund ist eine von fünf Bands, die am 17. Juni beim Parknachtfestival auf der Bühne in Lindenberg stehen werden. Bild: Peter Fastl (Archiv)

Sommerkonzert in der Big Box Kempten

Wer am Wochenende Lust auf ein bisschen klassische Musik hat, ist in der Big Box in Kempten an der richtigen Adresse. In der "Klassik Box" spielen am Sonntag, 18. Juni, die Münchner Symphoniker ihr Sommerkonzert. Unter dem Motto "Bilder" spielt das Orchester unter der Leitung von Nodoka Okisawa Stücke von Carl Maria v. Weber, Tan Dun und Modest Mussorgsky. Karten kosten zwischen 29,90 Euro und 55,60 Euro. Das Konzert beginnt um 19 Uhr.

Bezirksmusikfest Germaringen

Nach drei Jahren Corona-Einschränkungen feiern die Blasmusiker im Bezirk 5 des Allgäu-Schwäbischen Musikbunds (ASM) heuer endlich wieder wie vor der Pandemie ihr Bezirksmusikfest. Sehr gelegen kommt das dem Musikverein Germaringen, der heuer das Bezirksmusikfest ausrichtet und zugleich sein 70-jähriges Bestehen feiert. Das Fest wurde am Donnerstag mit einem Bieranstich im Festzelt eröffnet und läuft bis Montag. Die Wertungsspiele finden von Freitag bis Sonntag im Germaringer Hof statt. Alle Infos zum Ablauf und Programm finden Sie hier.