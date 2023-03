Das können Sie an diesem Wochenende im Allgäu unternehmen

Ein Weltrekord-Versuch, ein Käsefestival und viel irische Live-Musik zum St. Patrick's Day: Das sind unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende im Allgäu.

14.03.2023 | Stand: 15:40 Uhr

Wer immer schon einmal an einem Weltrekordversuch beteiligt sein wollte, ist an diesem Wochenende, 17. bis 19. März, genau richtig im Allgäu. Aber auch andere spannende Veranstaltungen wie ein Käsefestival in Oberstdorf oder der Josefimaekt mit verkaufsoffenem Sonntag in Füssen locken Besucherinnen und Besucher. Gleichzeitgig gibt es 80er Rock in Kempten und viel Live-Musik anlässlich des St. Patricks Days im ganzen Allgäu. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Schellen-Weltrekord in Bad Hindelang

Käsefestival Oberstdorf

Josefimarkt in Füssen

Heaven in Hell in Kempten

St. Patricks Day im Allgäu

Schellen-Weltrekordversuch in Bad Hindelang

Nach diesem Wochenende könnte das Allgäu um einen Weltrekord reicher sein. Denn am Samstag, 18. März, soll in Oberjoch der Rekord im Schellenläuten gebrochen werden. Dafür sollen im Rahmen des Telemark-Weltcups so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie möglich mit einer oder mehreren Schellen zusammenkommen und unter Anleitung einer Dirigentin zusammen läuten. Das Ziel sind 800 Personen und 1000 Schellen. Einlass ist ab 11 Uhr an der Grenzwiesbahn im Skigebiet Oberjoch, der Versuch startet um 12 Uhr. Wer keine Schelle hat, kann eine vor Ort kaufen. Pro Schelle gibt es laut Veranstalter ein Gratisgetränk. Ziel des Weltrekord-Versuchs ist es, das Kulturgut "Schelle" und die Allgäuer Alpwirtschaftskultur stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rufen.

Der Weltrekord-Versuch findet während des Telemark Weltcup-Finales statt, das zwischen dem 16. und 18. März in Oberjoch ausgetragen wird. Der Eintritt ist frei.

In Oberjoch soll an diesem Wochenende der Weltrekord im Schellenläuten gebrochen werden. Bild: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

Käsefestival in Oberstdorf

Von Freitag, 17. März bis Sonntag, 19. März, findet in Oberstdorf das siebte internationale Käsefestival statt. An den drei Tagen werden rund 40 Aussteller aus verschiedenen europäischen Ländern erwartet. Besucherinnen und Besucher können unter anderem die verschiedensten Käsevariationen probieren und sich ein Schaukochen ansehen. Außerdem gibt es mit dem sogenannten Bergkäseausstich des Alpwirtschaftlichen Vereins einen Wettbewerb, bei dem eine Jury verschieden Käsesorten probiert und prämiert. Das Festival wird von einem Rahmenprogramm begleitet, das unter anderem aus musikalischen Darbietungen und kindgerechten Aktionen wie einem Kasperletheater besteht. Das Festival hat an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenlos.

Vom 17. bis 19. März findet in Oberstdorf das internationale Käsefestival statt. Teil des Festes ist auch ein Wettbewerb. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa (Archiv)

Josefimarkt in Füssen

Auf dem Morisseparkplatz in Füssen können Besucherinnen und Besucher am Samstag, 18. März, und Sonntag, 19. März, den Josefimarkt besuchen. Der Markt ist an beiden Tagen jeweils von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Angeboten werden Spielzeug, Bekleidung, Haushaltsartikel und vieles mehr. Begleitend zum Markt ist am 19. März von 12 bis 17 Uhr ein verkaufsoffener Sonntag in der Füssener Innenstadt geplant.

Heaven in Hell in Kempten

Fans von 80er Jahre Rockmusik kommen am Samstag, 18. März, in Kempten auf ihre Kosten. Dort treten um 20 Uhr die Musiker von Heaven in Hell in der Kult Box auf. Die Rockband spielt Hits der 80er Jahre wie "Don’t Stop Believin’", "Shadow On The Wall" oder "Urgent". Ein Ticket für das Konzert kostet 25,50 Euro, der Einlass beginnt ab 19 Uhr.

Mit hohem musikalischen Anspruch bringt Heaven in Hell den Rocksound der 80er auf die Bühne. Die Band tritt am Samstag, 18. März in Kempten auf. Bild: Ralf Lienert

St. Patricks Day im Allgäu

Am 17. März ist St. Patrick's Day und schon seit langem ist das nicht mehr nur in Irland ein Grund zu feiern. In diesem Jahr fällt der Gedenktag des irischen Bischofs Patrick auf einen Freitag, sodass auch im Allgäu einige Veranstaltungen geplant sind. Dazu gehören beispielsweise musikalische Live-Auftritte in den Irish Pubs in Kempten, Memmingen, Isny und Oberstdorf. Im Bahnhofsgebäude Martinszell in Waltenhofen-Oberdorf tritt im Rahmen von "Kultur am Gleis" ab 19 Uhr die Irish Folk-Band Inisheer auf, der Eintritt kostet 13 Euro.

Wie die Wetteraussichten für das Wochenende im Allgäu aussehen, lesen Sie in unserer 7-Tage-Vorschau.