Heavy-Metal, Virtual Reality und Kinderfasching: Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Musicals, ein Heavy-Metal-Konzert und Kinderfasching: Das Angebot an Veranstaltungen im Allgäu ist auch an diesem Wochenende groß. Das sind unsere Tipps.

17.01.2023 | Stand: 13:06 Uhr

Kultur- und Freizeitangebote gibt es viele im Allgäu, da verliert man schonmal schnell den Überblick. Was ist an diesem Wochenende, 20. bis 22. Januar alles im Allgäu los? Von Musicals über Konzerte bis hin zu Faschingsveranstaltungen ist alles dabei. Wir haben ein paar Wochenend-Tipps für Sie zusammengestellt.

Unsere Tipps auf einen Blick:

(Kinder-)fasching in Sonthofen

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel - Musical für die ganze Familie

Virtuelles Erlebnis auf der Skiflugschanze

Musical Brigitte Bordeaux in Memmingen

Theater Orlando in Wangen

Grave Digger: Heavy-Metal im Kaminwerk

Fasching in Sonthofen: Ball und Kinderfasching

In Sonthofen steht das Wochenende ganz im Zeichen des Faschings. Am Samstag, 21. Januar findet zunächst der Große Zunft-Ball der Sonthofer Fasnachtszunft im Haus Oberallgäu statt. Die Veranstaltung beginnt mit einem Sektempfang um 18 Uhr, bevor dann um 19 Uhr der tatsächliche Ball beginnt. Eintrittskarten kosten 25 Euro pro Person. Am Samstag geht es im Haus Oberallgäu dann weiter mit dem Kinderfasching, bei dem auch die Kleinen in den Fasching starten können. Geplant sind unter anderem ein Kostümwettbewerb und eine Polonaise mit den Garden. Der Einlass startet um 14.33 Uhr, Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder zwei und für Erwachsene drei Euro.

Musical für die ganze Familie: Drei Haselnüsse für Aschenbrödel

Als Weihnachtsfilm ist die Geschichte rund um Aschenbrödel längst ein Klassiker. Der renommierte Kindermusicalautor Christian Berg hat gemeinsam mit seinem Kollegen Mirko Bott ein Musical für die ganze Familie daraus gemacht. Eine Besonderheit dieser Inszenierung ist die Einbeziehung des Publikums, das so Teil des Musicals wird. An diesem Wochenende macht es Halt in der Kemptener Kult Box. Die Vorstellung am Sonntag, 22. Januar um 15 Uhr ist bereits ausverkauft, doch für die Aufführung um 11 Uhr gibt es noch ein paar Tickets. Eintrittskarten kosten ab 29,90 Euro.

Virtuelles Erlebnis auf der Skiflugschanze

In Oberstdorf kann man an diesem Wochenende in die Rolle eine Skifliegers schlüpfen und einen Flug aus nächster Nähe miterleben - ohne selbst in die Luft zu steigen. Sowohl am Freitag, 20. Januar als auch am Sonntag, 22. Januar können Besucherinnen und Besucher mithilfe einer Virtual-Reality-Brille dieses Erfahrung machen. Ein besonderes Extra: Bei gutem Wetter kann man während des virtuellen Erlebnisses auf dem Balken, von dem sich sonst die Skiflieger in die Tiefe wagen, sitzen. Bei schlechtem Wetter findet die "Vorführung" innerhalb des Sprungturmes statt. Die Termine am Freitag und Sonntag beginnen jeweils um 10.30 Uhr und enden um 15.30 Uhr. Der virtuelle Sprung kostet für Erwachsene zehn Euro und für Kinder und Jugendliche sieben Euro.

Das Panorama der Heini Klopfer Skiflugschanze im Stillachtal Oberstdorf. Bild: Benedikt Siegert

Brigitte Bordeaux: Musical in Memmingen

Am Samstag und Sonntag wird im Landestheater Schwaben das Musical Brigitte Bordeaux aufgeführt. Das Stück begeisterte bereits am vergangenen Wochenende in Sonthofen das Publikum, jetzt kommt es nach Memmingen. Inhaltlich dreht sich die Geschichte um eine Winzerfamilie aus Rheinland-Pfalz, dessen Familienoberhaupt Herbert eines Tages verkündet, eine Frau sein zu wollen. Die Musik in dem Musical von Tom van Hasselt, erinnert vor allem an französische Chansons. Am Samstag beginnt die Aufführung um 20 Uhr und am Sonntag um 19 Uhr. Karten kosten zwischen 19 und 32 Euro.

An diesem Wochenende wird im Landestheater Schwaben in Memmingen das Musical "Brigitte Bordeaux" gespielt. Bild: Artist

Theater Orlando in Wangen

Wer am Wochenende weniger Lust auf Musical sondern mehr auf Theater hat, kann am Samstag, 21. Januar um 20 Uhr in die Waldorfschule nach Wangen kommen. Dort führt das Landestheater Tübingen in einem Gastspiel das Stück Orlando auf. In dem Stück nach dem Roman von Virginia Woolf durchwandert die namensgebende Figur Orlando vier Jahrhunderte Menschheitsgeschichte und erlebt dabei eine Vielzahl besonderer Ereignisse. Eintrittskarten für das Theaterstück kosten für Erwachsene zwischen 15 und 21 Euro.

Grave Digger: Heavy-Metal im Kaminwerk in Memmingen

Ebenfalls am Samstag können sich Heavy-Metal Fans auf ein besonderes Konzert freuen. Im Kaminwerk in Memmingen spielt die bekannte deutsche Heavy-Metal-Band Grave Digger eine fulminante Show anlässlich ihres vierzigjährigen Bestehens. Für das Vorprogramm sind die Bands Cellar Stone und Mystic Prophecy angekündigt. Die Konzerttickets kosten 43,35 Euro pro Person. Der Einlass startet um 19 Uhr, Beginn des Konzerts ist 19.30 Uhr.

Die deutsche Heavy-Metal Gruppe Grave Digger rund um Sänger Chris Boltendahl tritt am Samstag, 21. Januar im Kaminwerk in Memmingen auf. Bild: IMAGO / Fotostand

Da für die nächsten Tage neuer Schnee für das Allgäu vorausgesagt wurde, können auch Wintersportfans sich auf das kommende Wochenende freuen. So starten zum Beispiel schon in dieser Woche wieder die Eschacher Schwärzenlifte ihren Betrieb. In unserer Übersicht sehen Sie, welche Lifte aktuell im Allgäu geöffnet haben und welche am kommenden Wochenende voraussichtlich öffnen werden.