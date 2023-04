Was ist am Wochenende im Allgäu los? Sechs Veranstaltungstipps

Die Osterferien sind vorbei, doch in der Region finden weiter viele spannende Events statt. Was ist am Wochenende im Allgäu los? Unsere Veranstaltungstipps.

18.04.2023 | Stand: 16:02 Uhr

An diesem Wochenende, 21. bis 23. April, startet das Allgäu mit dem Laufsporttag in Kempten in die neue Laufsaison 2023. Aber nicht nur Sport-Fans kommen zwischen Freitag und Sonntag auf ihre Kosten. Denn es finden unter anderem noch zwei spannende Märkte, zwei Konzerte und ein Oldtimer-Teilemarkt statt. Die Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion im Überblick:

Laufsporttag in Kempten

Frühlingsmarkt in Isny

Rock meets Classic in der Big Box

Oldtimer-Teilemarkt in Dietmannsried

Secondhand-Modemarkt mit Dirndl und Tracht in Pforzen

Vivid Curls & Sarah Straub im Kaminwerk in Memmingen

Laufsporttag 2023 in Kempten

Mit dem Laufsporttag findet am Sonntag, 23. April in Kempten eine der größten Lauf-Veranstaltungen im Allgäu statt. Bisher haben sich bereits über 1300 Läuferinnen und Läufer angemeldet. Eine Anmeldung ist online noch bis Freitag, 21. April, 12 Uhr möglich. Nachmeldungen sind gegen einen Aufpreis auch bei der Startnummernausgabe möglich. Teilnehmende können zwischen drei verschiedenen Distanzen wählen: Halbmarathon über 21,1 Kilometer, Viertelmarathon über 10,55 Kilometer oder der 5-Kilometer-Lauf. Zusätzlich gibt es noch einen Lauf speziell für Kinder zwischen etwa vier und zwölf Jahren über 500 oder 1500 Meter.

Nachdem der Kinderlauf um 11 Uhr den Anfang gemacht hat, begeben sich die ersten Läuferinnen und Läufer um 12 Uhr für den 5-Kilometer-Lauf auf die Strecke. Der Viertel- und Halbmarathon startet gemeinsam um 13.30 Uhr. Start und Ziel der Läufe befindet sich auf dem Residenzplatz in Kempten, die Strecke verläuft quer durch das Stadtzentrum.

Frühlingsmarkt in Isny

In Isny findet am Samstag, 22. April ein Regionalmarkt mit Gartenflohmarkt und langem Einkaufssamstag statt. Die Verkäufer bieten unter anderem Pflanzen, Setzlinge, Sträucher und Stauden samt passender Gartendeko und Gartengerät an. Der Gartenflohmarkt zieht sich in diesem Jahr zum ersten Mal durch die historische Stadtmauer hindurch bis in den Isnyer Kurpark.

Dort wird gleichzeitig noch die Eröffnung des aichermagazins, gefeiert in dem die Ausstellung „Isny Allgäu & Otl Aicher“ gezeigt wird. Der Markt hat zwischen 9 Uhr und 16 Uhr geöffnet.

Rock meets Classic in der Big Box

Am Sonntagabend, 23. April treffen in der Big Box in Kempten zwei Musikstile aufeinander: Rock meets Classic. Dabei treten eine Rockband und ein Sinfonieorchester mit verschiedenen Top-Acts gemeinsam auf und spielen einige der größten Rockhits aller Zeiten wie zum Beispiel „Final Countdown“ von Europe, „We're Not Gonna Take It“ von Twisted Sister oder „Long Live Rock´n´Roll“ von Rainbow.

Neben den Headlinern Joey Tempest (Europe) und Dee Snider (Twisted Sister) sind Sängerinnen und Sänger wie Maggie Reilly, Ronnie Romero, Mike Tramp sowie die Band Uriah Heep dabei. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Karten kosten ab 65,30 Euro. Aktuell gibt es noch wenige Restkarten zu kaufen (Stand 18. April).

Bei "Rock meets Classic" interpretieren Rock-Stars ihre Hits mit Band und Orchester. Das kommt bei den Fans an - auch in der Big Box Allgäu in Kempten. Bild: Ralf Lienert

Oldtimer-Teilemarkt in Dietmannsried

Im Rahmen des Tages der offenen Türe des Allgäuer Unternehmens Wirthensohn findet am Samstag, 22. April und Sonntag, 23. April ein Oldtimer-Teilemarkt in Dietmannsried statt. Die Veranstaltung geht jeweils von 10-16 Uhr. Neben dem Teilemarkt können Besucherinnen und Besucher außerdem Vorträge besuchen und an Betriebsführungen teilnehmen. Für das leibliche Wohl sorgen laut Veranstalter die Feuerwehr Wirlings und die Kita Regenbogen. Die Firma Wirthensohn befindet sich in der Glaserstraße 2 in Dietmannsried.

VIvid Curls & Sarah Straub im Kaminwerk in Memmingen

Die Allgäuer Band Vivid Curls, mit ihren beiden Frontsängerinnen Irene Schindele und Inka Kuchler, tritt am Freitag, 21. April gemeinsam mit der Liedermacherin Sarah Straub im Kaminwerk in Memmingen auf. Begleitet werden sie von einer Instrumentalbesetzung bestehend aus Klavier, Gitarre, Percussion und Cello. Besucherinnen und Besucher können sich auf selbst komponierte Stücke und besondere Stimmen freuen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt kostet im Vorverkauf 20 Euro zuzüglich Gebühren.

Sangen mit Konstantin Wecker und komponierten ein Lied für einen Kinofilm der Augsburger Puppenkiste: die "Vivid Curls" Irene Schindele (links) und Inka Kuchler. Bild: Walter Rist

Secondhand-Modemarkt mit Dirndl und Tracht in Pforzen

Die Aktion Hoffnung organisiert am Samstag, 22. April von 10 bis 13 Uhr einen Secondhand-Trachtenmarkt in Pforzen. Der Markt findet in der Turnhalle der Grundschule (Schulstraße 4) statt. Geboten werden eine große Auswahl an Dirndln, Lederhoden, Blusen, Hemden und anderen traditionellen Kleidungsstücken. Aktion Hoffnung ist eine Hilfsorganisation der Diözese Augsburg und von missio in München und organisiert regelmäßig Secondhand-Kleidermärkte im Allgäu.

Ob das Wetter zu Ihren Plänen fürs Wochenende passt, lesen Sie in unserer Sieben-Tage-Vorschau.