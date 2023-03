Was ist los im Allgäu? Unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende

Saisoneröffnung im Skyline Park, Mindelheimer Jazztage und Punkrock in Kempten: Das können Sie an diesem Wochenende im Allgäu unternehmen.

Vor allem kulturell ist an diesem Wochenende ein vielfältiges Programm im Allgäu geboten: von den Mindelheimer Jazztagen über eine Oper in Marktoberdorf bis zu einer Punkrockband in Kempten. Aber auch Flohmarkt-Liebhaber kommen am Wochenende in Sonthofen und Kempten auf ihre Kosten. Ein besonderes Highlight ist die Saisoneröffnung des Skyline Parks nahe Bad Wörishofen im Unterallgäu. Die Veranstaltungstipps aus der Redaktion im Überblick:

Am Samstag, 25. März startet der Skyline Park Allgäu in seine neue Saison. Am ersten Wochenende sind gleich zwei besondere Aktionen geplant: Besucherinnen und Besucher, die in der Zeit zwischen dem 7. November und 31. März Geburtstag hatten und höchstens 14 Jahre alt geworden sind, müssen an diesem Wochenende, 25. und 26. März keinen Eintritt bezahlen. Und der Park feiert das "Wochenende der Nachbarschaft", bei dem alle Kinder und Erwachsenen, die im Umkreis von 15 Kilometern um den Park wohnen, nur einen reduzierten Eintrittspreis von 32 Euro bezahlen müssen. Der Skyline Park startet mit zwei neuen Attraktionen in die neue Saison 2023: "Der flotte Otto" und "Looping Alois". Die Öffnungszeiten an den ersten beiden Tagen sind jeweils von 9.30 Uhr bis 18 Uhr.

Bad Wörishofen hat noch mehr zu bieten: Der Skylinepark ist Bayerns größter Freizeitpark. Hier gibt es z.B. Achterbahnen, Wildwasserrutschen und Kinderkarussells. Der Allgäuflieger (Foto) ist mit stolzen 150 Metern sogar das höchste Flugkarussell der Welt. Bild: Ralf Lienert

Mindelheimer Jazztage "Jazz isch"

In Mindelheim und Sontheim wird an diesem Wochenende ein Jubiläum gefeiert. Denn von Donnerstag, 23. März bis Sonntag, 26. März finden zum 30. Mal die Mindelheimer Jazztage "Jazz-Isch" statt. Im Rahmen des Festivals sind insgesamt vier Abendkonzerte und ein kostenloses Jazz-Frühschoppen am Sonntag, 26. März geplant. Veranstaltungsort ist entweder das Stadttheater Mindelheim oder die Dampfsäg Sontheim. Karten sind noch für die Konzerte am Donnerstag, 23. März und Freitag, 24. März erhältlich und kosten zwischen 24 und 29 Euro (Stand: Dienstag, 21. März). Die Tickets sind im Vorverkauf beim AZ Kartenservice Mindelheim und Bad Wörishofen sowie in der Dampfsäg Sontheim erhältlich.

Die deutsche Jazz-Band Masaa ist eine der Haupt-Acts der 30. Mindelheimer Jazztage, die von Donnerstag, 23. März bis Sonntag, 26. März stattfinden. Bild: IMAGO / Sven Thielmann

"Ein Maskenball" - Oper in Marktoberdorf

Im Modeon in Marktoberdorf erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer an diesem Wochenende eine Aufführung der Oper "Un ballo in maschera – Ein Maskenball" von Giuseppe Verdi, inszeniert von der Opera Romana, einem Verbund aus rumänischen Opernhäusern. Die Vorstellung beginnt am Freitag, 24. März um 19 Uhr. Eine Eintrittskarte kostet zwischen 28 und 32 Euro. In dem Opern-Thriller wird ein Maskenball zum Schauplatz tödlicher Enthüllungen.

Führung mit Figuren im Archäologischen Park Kempten

Eine Führung der besonderen Art für die ganze Familie findet am Sonntag, 26. März im Archäologischen Park Cambodunum (APC) in Kempten statt. Dabei führen verschiedene Puppen, gespielt von Anke Leupold und Elke Gehring vom Figurentheater Ferdinande, durch die kleinen Thermen von Cambodunum und erklären dabei, wie die Badeanstalten früher genutzt wurden. Die Führung beginnt um 15 Uhr und ist für Kinder ab fünf Jahren geeignet. Interessierte müssen sich allerdings bis spätestens Freitag Mittag beim Museum anmelden.

Im APC Kempten sind noch die originalen Grundmauern, Böden, Heizkeller und Kanäle der kleinen Thermen erhalten. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Punkrockband "Brdigung" in Kempten

Mit der Band "Brdigung" kommt die, wie sie sich selber nennen, "letzte echte Punkrockband" an diesem Wochenende nach Kempten in die Kultbox. Die vier Musiker präsentieren dort am Samstag, 25. März ihr achtes Studioalbum "Wieder hässlich". Tickets kosten 29,85 Euro, das Konzert beginnt um 20 Uhr. "Brdigung" war in den vergangenen Jahren unter anderem beim Allgäu Rock Festival in Waltenhofen-Martzinszell dabei.

Flohmärkte in Sonthofen und Kempten

Wer Lust hat, am Wochenende in Ruhe über einen Flohmarkt zu schlendern, ist in Kempten und Sonthofen genau richtig. In beiden Städten findet am Samstag, 25. März, ein Markt statt. Der Feuerwehrflohmarkt in Sonthofen startet um 8 Uhr in und vor der Markthalle und hat bis 14 Uhr geöffnet. In Kempten findet der Flohmarkt in der Allgäuhalle statt und hat von 8 bis 15 Uhr geöffnet. Wer noch auf der Suche nach einem Fahrrad für den kommenden Sommer ist, kann sich auf dem Lindenberger Fahrradbasar umschauen, der ebenfalls am Samstag, 25. März von 11.30 Uhr bis 13 Uhr in der Mittelschule Lindenberg stattfindet.

In der Allgäuhalle Kempten ist die Auswahl beim Flohmarkt riesig. Bild: Matthias Becker

Ob das Wetter zu ihren Ausflugsplänen am Wochenende passt, lesen Sie in unserer sieben-Tage-Vorschau.