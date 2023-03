Was ist los im Allgäu? Unsere Veranstaltungstipps zum Wochenende

Der Rockfrühling ist zurück, Bad Wörishofen ist im Osterfieber und in Kempten kann man einen kuriosen Wettkampf bestaunen: Fünf Tipps fürs Wochenende im Allgäu.

Ein großes Festival feiert die Rückkehr nach drei Jahren Corona-Pause, in Bad Wörishofen treffen sich Ostereier-Künstler aus aller Welt und in Kempten gibt es einen spektakulären Wettbewerb, den so noch nicht viele gesehen haben dürften: Am Wochenende ist im Allgäu wieder allerlei geboten. Hier sind fünf Veranstaltungstipps der Redaktion für das Wochenende vom 31. März bis 2. April:

Rockfrühling 2023 in Untrasried

In der Allgäuhalle in Kempten

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Wörishofen mit internationalem Ostereiermarkt

Himmlisches Theatervergnügen mit einem teuflischen Stück: Theater in Wald

"Im Fluss" - Kabarettist Urban Priol kommt nach Memmingen

Kurios: Qualifikation für die deutsche Sauna-Aufgussmeisterschaft

Rückfrühling Untrasried: fulminante Rückkehr nach drei Jahren Corona-Schlaf

Am Freitag fällt der Startschuss zum Rockfrühling 2023. Nachdem die Kult-Veranstaltung in Untrasried ( Ostallgäu) drei Jahre in Folge pandemiebedingt abgesagt werden musste, packen heuer wieder die Vereine aus der Gemeinde an und stellen eines der größten Rockfestivals in Süddeutschland auf die Beine. Besucher dürfen sich auf etablierte Coverbands ebenso freuen, wie auf Alternative-Rock von regionalen Größen wie Nasvai und den selbsternannten "Backstreetboys des Metal": Insanity Inc. Alle wichtigen Infos zum Ticket-Kauf, Programm und Ablauf des Rockfrühlings lesen Sie hier.

Feurig-heiß ging es nicht nur bei Lost Eden zu. Auch andere Bands sind zum Teil seit Jahren Rockfrühling-Stammgäste. 2023 mit am Start: Nasvai und Insanity Inc. Bild: Stefan Schiller (Archivbild)

Musik, Tanz und Theater: Die "Kulturwirtschaft" in der Kemptener Allgäuhalle öffnet

In der Kemptener Gastro-Szene gibt es eine neue Adresse: Die „Kulturwirtschaft“ in der Allgäuhalle startet mit einem Tag der offenen Tür und einem fast achtstündigen Programm. Von 12 bis 19.30 Uhr treten am Sonntag, 2. April, auf der Bühne der Kneipe 13 Bands, Theatergruppen und Tanzensembles auf. Sie geben damit einen Vorgeschmack auf das, was künftig in der neuen Kemptener Kultur-Location zu sehen und zu hören sein wird. Außerdem können Besucher an diesem Tag die gesamten Räumlichkeiten besichtigen. Mehr Infos zur Eröffnungsfeier lesen Sie hier.

In der Allgäuhalle gibt es ab dem Wochenende eine neue Kneipe: Die "Kulturwirtschaft" eröffnet mit einem fulminanten Tag der offenen Tür am Sonntag. Zu Gast: 13 bands und Theatergruppen. Bild: Matthias Becker (Archivbild)

Verkaufsoffener Sonntag in Bad Wörishofen mit internationalem Ostereiermarkt

Festlich geschmückte Osterbrunnen könenn sich Besucher am Wochenende in Bad Wörishofen ansehen - begleitet von zwei Musikkapellen. Bild: Bernd Weißbrod, dpa (Symbolbild)

Himmlisches Theatervergnügen mit teuflischem Stück in Wald

In Bad Wörishofen ist an diesem Wochenende reichlich los: Zum einen startet am Samstag, 1. April, der 14. internationale Ostereiermarkt im Wörishofener Kurhaus (Samstag und Sonntag jeweils zwischen 10 und 18 Uhr, Eintritt 3,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre frei). Zum anderen findet am Sonntag ab 14 Uhr das Osterbrunnenfest am Luitpold-Leusser-Platz vor dem Kurhaus statt. Hier spielen die Stadtkapelle Bad Wörishofen und der Musikverein Stockheim abwechselnd an einigen der geschmückten Osterbrunnen. Der Eintritt kostet hier 5 Euro. Als Sahnehäubchen bleiben am Sonntag 2. April in Bad Wörishofen auch noch die Türen der Geschäfte offen - denn es ist verkaufsoffener Sonntag zwischen 12 und 17 Uhr.

Fünf Jahre war Pause mit Theater in der Gemeinde Wald (Ostallgäu), nun ist es wieder soweit. Erst kürzlich feierte die beliebte Theatergruppe mit dem Stück "Eine höllische Nacht" die Premiere. Am Freitag, 31. März, und Samstag, 1. April, wird das Stück jeweils um 20 Uhr in der Waldhalla in Wald aufgeführt. Karten gibt es am Donnerstag zwischen 17 und 20 Uhr unter der Telefonnummer 0151/10638999. Für Erwachsene kostet der Besuch 15 Euro, für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre sowie Studenten und Ermäßigte fünf Euro.

Das Theater in Wald mit dem Stück "Eine Höllische Nacht". Bild: Alfred Michel

"Im Fluss" Kabarettist Urban Priol kommt nach Memmingen

Pünktlich zum programmatisch spaßigsten Tag des Jahres, dem 1. April, kommt der Kult-Kabarettist Urban Priol - bekannt aus der ZDF-Sendung "Neues aus der Anstalt" - in die Maustadt. Im Gepäck hat er sein neues Programm "Im Fluss". Priols Kern-Aussage darin: "Alles Sein ist Werden" - man denke nur mal an den Berliner Großflughafen. Im Redefluss spricht der vielfach ausgezeichnete Bühnenkünstler über den steten Strom des politischen Geschehens, auch wenn besonders die großkoalitionäre deutsche Politik der letzten Jahre laut Priol eher an einen Stausee erinnert. Karten für das Spektakel im Dietrich-Bonhoeffer-Haus gibt es bei Eventim ab 37,50 Euro.

Der Kabarettist Urban Priol spielt am 1. April im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Memmingen mit seinem neuen Programm "Im Fluss". Bild: Michael Reichel, dpa (Archivbild)

Kurioser Wettbewerb: Qualifikation für die Deutsche Aufguss-Meisterschaft in Kempten

In der großen KELO-Sauna im Kemptener Hallenbad Cambomare können Besucher bis Samstag, 1. April, Zeuge eines nicht alltäglichen Wettbewerbs werden. Bei 35 Show-Aufgüssen kämpfen Aufguss-Meister aus ganz Deutschland seit 29. März vor einer Jury und den Gästen um Startplätze für die Deutsche Aufguss-Meisterschaft. Bei den Aufgüssen handelt es sich um durch Musik, Licht, Animation, Kostüme, Choreografie und weitere Effekte ergänzte klassische Saunaaufgüsse.

Wie könnte so ein Show-Aufguss aussehen? Hier seht ihr ein Beispiel aus Osnabrück

