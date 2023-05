Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Go to Gö, Jazzfrühling und Veteranentreffen: Am Wochenende steigen im Allgäu viele Veranstaltungen. Wir verraten, was vom 5. bis 7. Mai in der Region los ist.

03.05.2023

Zwei Großveranstaltungen im Allgäu gehen an diesem Wochenende in die finale Runde: Der Kemptener Jazzfrühling und das Go to Gö. Dazu gesellen sich zahlreiche weitere Events - von einem Literaturfestival, über einen Markt bis hin zu einer Weltmeisterschaftsqualifikation. Das sind die Veranstaltungstipps aus unserer Redaktion im Überblick:



Go to Gö 2023 in Görisried

Kemptener Jazzfrühling

Allgäuer Literaturfestival

Huttag in Lindenberg

Pump Track World Championships Qualifier in Füssen

Veteranentreffen in Willofs

Mallorca-Abend bei Go to Gö 2023 in Görisried

Nach dem ersten Festivalwochenende in Görisried am Freitag, 28. April und Samstag, 29. April geht das Go to Gö am kommenden Samstag, 6. Mai in die finale Runde. Unter dem Motto " Mallorca 4.0" hält am Wochenende der Ballermann in Görisried Einzug. Zahlreiche Malle-Stars kommen ins Ostallgäu: Von den Lamas über DJ Robin, Peter Wackel, Ikke Hüftgold und der Kreisligalegende bis hin zu Mia Julia. Tickets für das Go to Gö gibt es ausschließlich an der Abendkasse zu kaufen. Sie kosten am Samstag 27 Euro. Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Weitere Infos zum Go to Gö lesen Sie hier.

Kemptener Jazzfrühling

Der Kemptener Jazzfrühling geht am Wochenende in die finale Runde. Seit Samstag, 29. April können Besucherinnen und Besucher über 50 Konzerte in unterschiedlichen Kemptener Spielstätten besuchen. Am Freitag, 5. Mai gibt es insgesamt zwölf Konzerte. Unter anderem in der Brauereigaststätte "Zum Stift": Um 11.30 Uhr treten Jeremy Sassoon & Friends zum Musikerfrühstück auf. Abends um 20 Uhr laden die Grass Root Ties zur Jazz-Nacht. Weitere Konzerte finden unter anderem im Künstlerhaus, im Haus International, in der Allgäuhalle, im AÜW Kundencenter oder im Irish Pub "A Thousand Miles to Dublin" statt.

Zum Finale am Samstag, 6. Mai gibt es insgesamt nochmals fünf Konzerte. Highlight ist dabei das Sparkassenkonzert mit der hr-Bigband im Kemptener Stadttheater. Los geht es um 20 Uhr. Die Eintrittspreise liegen ohne Ermäßigung bei 45 Euro. Weitere Infos zum Kemptener Jazzfrühling finden Sie hier.

In Leutkirch und Kempten: Allgäuer Literaturfestival

Bereits am Mittwoch, 3. Mai startete das Allgäuer Literaturfestival. Bis zum 27. Mai gibt es im Rahmen des Festivals im gesamten Allgäu zahlreiche Veranstaltungen. Am kommenden Wochenende liest der Autor Raoul Schrott am Freitag, 5. Mai in Leutkirch im Schwörsaal des Historischen Rathauses aus seinem Buch "Inventur des Sommers". Los geht es um 19.30 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet acht Euro.

Am Sonntag, 7. Mai ist der Autor Roland Schimmelpfennig im Kemptener Stadttheater zu Gast. Er liest aus seinem Buch "Die Linie zwischen Tag und Nacht". Ein Krimi, der den Leser in die Berliner Unterwelt entführt. Die Lesung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt kostet 15 Euro. Weitere Infos zum Allgäuer Literaturfestival finden Sie hier.

Huttag in Lindenberg

Lindenberg ist eine Hut-Stadt. Bereits im 16. Jahrhundert entwickelte sich die Westallgäuer Stadt dahin. Die Lindenberger brachten aus Italien die Kunst des Strohhut-Flechtens mit. Der Ort wurde schnell zum "Klein-Paris der Hutmode", wie die Stadt auf ihrer Website schreibt.

Diese Tradition feiern die Lindenbergerinnen und Lindenberger am Sonntag, 7. Mai mit dem Huttag. Start ist um 11 Uhr. Um 16. 30 Uhr wird die charmanteste Hutträgerin sowie der lässigste Hutträger gewählt. Zudem gibt es ein Oldtimer-Treffen, einen Hutmarkt auf dem Museumsplatz und Mitmach-Angebote im Deutschen Hutmuseum.

Daneben spielen auch Bands verschiedener Musikrichtungen live auf drei Bühnen in der Stadt. Auf den Straßen gibt es Tanzeinlagen von "Salsafusion" und Einlagen des Komikerduos "Laurel & Hardy". Von 12 bis 17 Uhr haben die Geschäfte in Lindenberg zum verkaufsoffenen Sonntag geöffnet.

Weitere Infos zum Lindenberger Huttag finden Sie hier.

Pumptrack WM-Qualifikation in Füssen

Eine hochkarätige Sportveranstaltung findet am Wochenende in Füssen statt: die "Velosolutions UCI Pump Track World Championships Germany Qualifier". Die deutschlandweite Qualifikation für die Pumptrack-Weltmeisterschaft findet am Freitag und Samstag, 5./6. Mai, im Skate- und Bikepark im Weidach statt.

Neben der eigentlichen Veranstaltung sieht das Programm zahlreiche Stände und Höhepunkte vor. So findet etwa am Freitag um 16 Uhr der Bihler Scooter-Contest statt, um 20.30 Uhr gibt es ein Open-Air-Kino im Festzelt. Am Samstag locken neben der Qualifikation an sich zahlreiche Stände und abends ein Live-Konzert der Bands Soapbox Radio und Special Broadcast, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Startgebühr für die Qualifikation beträgt 30 Euro, das Mindestalter liegt bei 17 Jahren. Für die Weltmeisterschaft, die in Argentinien stattfinden wird, qualifizieren sich jeweils die vier besten Fahrerinnen und Fahrer; die jeweils beiden Besten bekommen außerdem die Flugtickets von Velosolutions gestellt.

Weitere Infos zur Pumptrack WM-Qualifikation in Füssen lesen Sie hier.

Veteranentreffen 2023 in Willofs

Wenn in Willofs das Veteranentreffen steigt, ist in dem kleinen Ortsteil von Obergünzburg Ausnahmezustand. Das beliebte Festival findet am Freitag und Samstag, 5./6. Mai statt. Der Einlass ist an beiden Tagen ab 19.30 Uhr, die Konzerte beginnen ab 20.30 Uhr. Neben Bands aus der Region, reisen sogar auch Musiker aus Großbritannien an. Darüberhinaus legen im Stadel und der Disco auch DJs auf. Währenddessen teilen sich die Bands auf zwei Bühnen auf. Dabei sind unter anderem Rainer von Vielen, Melting Pot, Oporto, Bröselmaschine, Wille and the Bandits, Tim Bleil, Rugged Roots oder Loamsiada.

Alle Infos zu Eintritt und Programm finden Sie hier.