Konzerte, Eislaufen oder Flohmarkt: Das ist am Wochenende im Allgäu geboten

Kabarett, Flohmarkt oder Disco auf dem Eis: Welche Events finden dieses Wochenende (11. bis 13. November) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

09.11.2022 | Stand: 16:07 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? Von Konzerten über Licht Installationen bis hin zum Flohmarkt In der Allgäuhalle: In der Region finden von Freitag, 11. November, bis Sonntag, 13. November, viele spannende Veranstaltungen statt. Unsere Tipps auf einen Blick:

Konzert "Soulful Moments" mit Martin Vatter in Füssen

Flohmarkt in der Allgäuhalle in Kempten

Kabarettistin Sarah Hakenberg in Immenstadt

" Kaufbeuren

Konzert von Gravestone und Firephoenix in Memmingen

Saisonstart am Eisplatz Marktoberdorf

Konzert "Soulful Moments" in Füssen

Der Pianist und Komponist Martin Vatter tritt am Sonntag ab 19 Uhr in der Volkshochschule Füssen am Magnuspark auf. Sein Konzert "Soulful Moments" ist ein Piano Solo und erstreckt sich von verträumten Stücken bis hin zu energiegeladener Musik und geht etwa 75 Mintuen lang. Der Eintritt kosten zehn Euro pro Person.

Flohmarkt in der Allgäuhalle

Wer nicht mehr gebrauchten Dingen ein neues Zuhause geben oder Second-Hand Shoppen möchte ist hier genau richtig. In der Allgäuhalle findet am Samstag von 8-15 Uhr ein Flohmarkt statt. Für die Verkäufer, die selber einen Stand auf dem Flohmarkt haben, beginnt der Aufbau ab 6 Uhr. Die Standgebühren liegen bei einem kleinen Tisch bei sieben Euro. Ein großer Tisch kostet neun Euro Gebühr.

Am Samstag findet wieder der Flohmarkt in der Allgäuhalle statt. Bild: Ralf Lienert

Kabarett in Immenstadt

Die Kabarettistin und Liedermacherin Sarah Hakenberg tritt am Freitag ab 20 Uhr mit ihrem neuen Programm "Wieder da!" im Museum Hofmühle in Immenstadt auf. In ihren Songs singt sie unter anderem über unpolitische CDU-Wähler, schadenfrohe Vermieter, unentspannte Eltern sowie über amerikanische Präsidenten. Die Tickets kosten für Erwachsene 18 Euro, für Mitglieder des KLICK-Kleinkunstverein Immenstadt zehn Euro und für Jugendliche 5 Euro.

Sarah Hakenberg kommt am Freitag nach Immenstadt. Bild: Josepha und Markus Wagner

Kaufbeuren leuchtet und Candlelight Shopping

Ein Farbenspiel aus Licht: Die Videokünstlerin Betty Mü präsentiert vom 9. bis 13. November eine Installation am Kaufbeurer Rathaus. Zusätzlich wird es in der Kaiser-Max-Straße eine Infinity-Projektion in einem Überseecontainer geben. Am Freitag findet im Zuge von "Kaufbeuren leuchtet" das 20. Candlelight Shopping in Kaufbeuren statt. Die Geschäfte schließen, passend zum Ende der Installation, um 22 Uhr. Um 18.30 Uhr, 20 Uhr und 21.30 Uhr finden die Anam Cara Feuer- und LED-Shows in der oberen Kaiser-Max-Straße als weitere Höhepunkte statt.

Metal-Konzerte in Memmingen

Die Metalband Gravestone tritt am Freitag ab 20 Uhr in Memmingen im Kaminwerk auf. Die Band war in den 1980er Jahren sehr erfolgreich und gibt seit 2019 wieder Konzerte. Das Konzert in Memmingen ist ein Nachholtermin für ein Konzert von 2020. Alle Karten von damals haben ihre Gültigkeit behalten. Die Tickets für das Metal-Konzert kosten 29 Euro. Als Vorband wird Firephoenix mit Powermetal auftreten.

Die Band Gravestone gibt in Memmingen am Freitag ein Konzert im Kaminwerk. Bild: Patrick Kwincz

Saisonstart am Eisplatz Marktoberdorf

Am Freitag beginnt in Marktoberdorf die Eislaufsaison auf dem Eisplatz Marktoberdorf gegenüber der Mittelschule. Ab 19.50 Uhr findet bis 22 Uhr ein Discolauf statt, um in die neue Saison zu starten. Der Eintritt kostet für Jugendliche über 16 Jahre fünf Euro. Kinder zwischen sechs und 15 Jahren zahlen drei Euro, Kinder im Alter zwischen drei und fünf Jahren zahlen zwei Euro.