Was ist am Wochenende im Allgäu geboten? Sechs Event-Tipps aus der Redaktion

Stadt- und Kinderfest, Folk Music Festival und Tänzelfest: Welche Events finden am Wochenende (15.-17. Juli) im Allgäu statt? Unsere Tipps.

13.07.2022 | Stand: 17:15 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 15. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, viele verschiedene Veranstaltungen statt. Vor allem Stadt- und Kinderfeste werden an diesem Wochenende in vielen Allgäuer Kommunen gefeiert. Aber auch Musikfans kommen auf ihre Kosten: In diesem Artikel stellen wir sechs verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Tänzelfest 2022 in Kaufbeuren

Das nach Angaben der Veranstalter älteste historische Kinderfest in ganz Bayern findet heuer vom 14. bis zum 25. Juli statt - nach zweijähriger Pandemie-Pause endlich wieder. Es startet bereits am Donnerstag um 19.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst beim Tanzrondell am Tänzelfestplatz. Übrigens: Den Tänzelfest-Umzug überträgt die Allgäuer Zeitung live im Stream.

Neben dem Historischen Lagerleben am Freitag- und Samstagabend mit loderndem Lagerfeuer, Musik und spektakulären Tanzeinlagen gibt es am kommenden Wochenende am Samstag zwischen 10 und 13 Uhr den traditionellen Wochenmarkt. Waschechte Bäcker, Metzger, Brauer, Weber, Gerber, Färber und Schmiede bieten ihre Waren feil und mit Artistica Anam Cara und Compania Gioccolari sind auch zwei Gauklertruppen am Start – wie es sich eben gehört. Am Samstag ab 12 Uhr wird außerdem das Festzelt mit Anstich und Bierprobe durch Oberbürgermeister Stefan Bosse eröffnet. Was beim Tänzelfest 2022 in Kaufbeuren sonst noch so geboten ist, finden Sie hier.

Extra für das Tänzelfest wurden in Kaufbeuren heuer wieder eigene Stadttore aufgestellt. Bild: Mathias Wild

Stadt- und Kinderfest in Lindenberg

Nach langer Corona-Pause ist es endlich wieder so weit: Am Samstag, 16. Juli, findet das Stadt- und Kinderfest im Westallgäuer Lindenberg statt. Die Böllerschützen kündigen das Fest am Samstag im Morgengrauen hörbar an. Um 10.30 Uhr gibt es auf dem Stadtplatz den Gaudilauf, Bürgermeister Eric Ballerstedt sticht um 12 Uhr das Bier an. Zahlreiche Vereine sind dabei und unterstützen wo es geht.

Für Stimmung sorgen auf dem Stadtplatz bis 23.30 Uhr die Musikkapelle Röthenbach und die Party-Coverband "Marchy Soil" aus Bad Wurzach. In der Wein- und Löwenstraße gibt es Musik vom DJ und der Rockband "Rocktopush". Hier geht die Party bis 2.30 Uhr. Auch für die Kinder ist einiges geboten: Es gibt einen Flohmarkt, eine Torschuss-Geschwindigkeits-Messanlage, eine Puppenbühne und ein Karussell.

Alles Wichtige zum Stadtfest in Lindenberg finden Sie hier.

Traditionelles Stadtteilfest in Memmingen

Am Samstag, 16. Juli, findet in Memmingen auf dem Parkplatz der Theodor-Heuss-Schule das Traditionelle Stadtteilfest statt. Oberbürgermeister Manfred Schilder ist der Schirmherr. Es gibt ein vielfältiges Bühnenprogramm, einige Essenstände und Kaffee und Kuchen. Das Memminger Gesangsduo Waxel sorgt für Stimmung. Von 9 bis 18 Uhr gibt es einen Flohmarkt. Außerdem findet um 17 Uhr das Volksliedersingen mit Karl Ripfel statt. Der Eintritt ist frei.

Jahrmarkt der Träume in Immenstadt

Am kommenden Samstag, 16. Juli, und Sonntag, 17 Juli, verwandelt sich die Immenstädter Innenstadt in ein fantasievolles Freilufttheater. Auf insgesamt vier Bühnen – am Marienplatz, am Klosterplatz, im Klostergarten und im Hofgarten – geben sich Zauberkünstler, Tänzerinnen, Komiker, Musikerinnen und Feuer-Artisten jeweils ab 12 Uhr die Klinke in die Hand. Das gesamte Programm des Allgäuer Gauklerfestivals gibt es hier. Mit dazu gehört natürlich auch der traditionelle „Alternative Markt“ mit seinen vielfältigen Kunst- und Handwerksutensilien.

14. Memminger Folk Music Festival

Im Zuge der Memminger Meile findet am Samstag, 16. Juli, das 14. Memminger Folk Music Festival im Stadtpark Neue Welt statt. Bands aus der näheren und weiteren Umgebung spielen auf der Bühne. Es gibt Getränke, und Essen. Während man der guten Musik lauscht, kann man im Stadtbach Wassertreten. Los geht es um 15 Uhr, die Veranstaltung endet um 23 Uhr. Die Tickets gibt es nicht im Vorverkauf, sondern ausschließlich an der Abendkasse. Sie kosten acht Euro.

Sollte das Wetter einen Strich durch die Rechnung machen - wonach es derzeit laut der Wettervorhersage nicht aussieht - gibt es ab 20 Uhr ein Konzert mit anschließender Folk-Session im Kaminwerk. Ein Ticket kostet dann fünf Euro.

Weitere Informationen zum Memminger Folk Music Festival gibt es hier.

Die Band Jammu Africa beim 10. Memminger Folk Music Festival im Stadtpark Neue Welt. Bild: Karl Pagany (Archivbild)

Altstadtfest mit Kindertag in Kempten 2022

Ein buntes Programm für die gesamte Familie verspricht das Kemptener Altstadtfest am Samstag, 16. Juli, ab 11 Uhr auf dem St.-Mang-Platz. Die Jugendfeuerwehr Kempten ist mit einem „Spritzenhaus“ am Start, es gibt eine Kindereisenbahn und wer mag, kann sich beim Football-Torwandwerfen ausprobieren.

Außerdem haben sich die vielen Tanzgruppen, Sportvereine und Musikgruppen in Kempten ein buntes und abwechslungsreiches Showprogramm einfallen lassen. Das zeigen sie zwischen 11 bis 18 Uhr auf der Bühne am St.-Mang-Platz. Und auch Schnäppchenfüchse kommen auf ihre Kosten: Beim „Sommer-Floki“, dem Flohmarkt für Kinder und Jugendliche rund um die St.-Mang-Kirche, gibt es zahlreiche Stände, an denen die Besucherinnen und Besucher sicherlich fündig werden. Hier gibt es weitere Infos dazu.

Bereits 2019 sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer dem Auftritt der Kindertanz-Gruppe in Kempten begeistert zu. Bild: Ralf Lienert, Archivbild

