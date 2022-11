Klausentreiben, Comedy und Weihnachtszauber: Das können Sie am Wochenende im Allgäu unternehmen

Klausentreiben, Weihnachtsbummel und Comedy: Welche Veranstaltungen finden dieses Wochenende (25. bis 27. November) im Allgäu statt? Hier kommen unsere Tipps.

Was ist am Wochenende im Allgäu los? Von Klausentreiben über Musical bis zum Bummel über die Weihnachtsmärkte im Allgäu: In der Region finden am ersten Adventswochenende von Freitag, 25. November, bis Sonntag, 27. November, viele Veranstaltungen statt. Unsere Tipps auf einen Blick:

In Erkheim (Landkreis Unterallgäu) ziehen am Samstag, 26. November, Klausen, Krampi, Perchten, Bärbele und mehr durch den Ort. Der Nachtumzug der Erkheimer Klausen beginnt um 19 Uhr. Anschließend findet die Klausenparty mit Liveband in der Festhalle statt. Hier finden Sie die Termine für das Klausentreiben 2022 im Allgäu.

"Billy Talent" in der Big Box in Kempten

Die kanadische Punk- und Alternative-Rock-Band "Billy Talent" spielt am Sonntag, 27. November, in der Big Box in Kempten. Das Konzert ist Teil ihrer Tour zum aktuellen Album "Crisis of Faith". Die Show beginnt um 19 Uhr, Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten für das Konzert sind noch verfügbar, zum Beispiel direkt bei der Big Box oder im AZ Shop.

Comedian "Addnfahrer" in Bad Wörishofen und Kaufbeuren

"Addnfahrer", der Comedian und Kabarettist aus dem Landkreis Bad Tölz (Oberbayern), tritt am Wochenende mit seinem ersten Programm "S’Lem is koa Nudlsubbn" in Bad Wörishofen und Kaufbeuren auf. Dabei erzählt er Geschichten aus einem "boarischen" Leben von der Kindheit und Jugend bis zum Urlaub in Thailand mit der ersten festen Freundin. Neben dem Kabarett-Programm spielt er auf der Bühne auch Musik.

Am Freitag, 25. November, ist der "Addnfahrer" um 20 Uhr im Kurhaus in Bad Wörishofen, am Samstag, 26. November, tritt er um 20 Uhr im Stadtsaal in Kaufbeuren auf. Für beide Termine gibt es noch Karten.

"Brandner Kaspar- das Musical" im Festspielhaus Füssen

Im Festspielhaus Neuschwanstein in Füssen wird am Wochenende das bayrische Musical "Brandner Kaspar" gespielt. Es geht am Samstag, 26. November, um 19.30 Uhr und am Sonntag, 27. November, um 15 Uhr über die Bühne. Tickets sind noch beim Festspielhaus verfügbar.

In der Geschichte von Franz von Kobell gelingt es dem Brandner Kaspar, dem Tod ("Boandlkramer") weitere Lebensjahre abzuluchsen. Verschiedene Bühnenfassungen und Verfilmungen widmeten sich der Geschichte des Brandner Kaspar. Komponist Christian Auer und der Autor und Librettist Karl-Heinz Hummel lassen die Erzählung nochmal ganz neu aufleben.

Zauberhafter Winterwald im Skywalk Allgäu

Zum ersten Adventswochenende verwandelt sich der Skywalk Allgäu in Scheidegg zum "Zauberhaften Winterwald". Die Aktion läuft von Freitag, 25. November, bis 26. Februar 2023. Bei Einbruch der Dämmerung werden der Baumwipfelpfad und Teile des Waldgeländes in stimmungsvolles Licht getaucht. Außerdem öffnet die Natur-Gleitschuhbahn auf 1000 Metern Höhe. Gleitschuhe kann man beim Skywalk ausleihen. Wenn es die Witterungsverhältnisse erlauben, haben außerdem einige Attraktionen im Skywalk geöffnet.

An der Schneebar und verschiedenen Ständen auf dem Freigelände gibt es Glühwein, Kinderpunsch, Burger, Bratwurst und mehr. Am Wochenende hat der "Zauberhafte Winterwald" jeweils von 12 bis 20 Uhr geöffnet.

Viele Weihnachtsmärkte im Allgäu beginnen

Am Wochenende öffnen die meisten größeren Weihnachtsmärkte und viele kleinere Weihnachtsmärkte ihre Pforten. Der Weihnachtsmarkt in Kempten hat bereits am Mittwoch begonnen. Am Donnerstag um 11 Uhr öffnet die Hafenweihnacht in Lindau. Die Märkte in Bad Hindelang, Immenstadt, Kaufbeuren oder Memmingen beginnen am Freitag. Eine Übersicht über alle Termine in der Region finden Sie hier.

Ergänzend zu den Weihnachtsmärkten findet am Freitag, 25. November, die Einkaufsnacht "Memmingen im Lichterglanz" statt. Zahlreiche Geschäfte in der Innenstadt und die Buden des Christkindlesmarkts haben bis 22 Uhr geöffnet. Es gibt verschiedene Aktionen wie ein Gewinnspiel. Am Samstag, 26. November, findet die "Kemptener Einkaufsnacht" statt. Auch in Kempten haben die meisten Geschäfte und Gastronomen sowie der Weihnachtsmarkt während der Einkaufsnacht bis 22 Uhr geöffnet.

