Seenachtsfest oder Open-Air-Festival: Das sind unsere Eventtipps fürs Wochenende

27.07.2022 | Stand: 17:34 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 29. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, viele verschiedene Veranstaltungen statt. Von einem Nachtflohmarkt, über eine große Party am See, bis hin zu einem Fußballspiel mit ehemaligen Topspielern. In diesem Artikel stellen wir neun verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Nachtflohmarkt in Kaufbeuren am Samstag, 30. Juli

Am Samstag den 30. Juli können ab 17 Uhr auf der Ludwigsstraße in Kaufbeuren Raritäten, alte Schallplatten und kleine Schätze erworben werden. Mit Live-Musik des Jamaikanisch/britischen Allgäu DUB Soundsystems kann man entspannt in den Abend hinein bummeln. Leckeres Essen und exklusive Getränke bekommt man von den lokalen ansässigen Gastronomen.

Bühler Seenachtsfest in Immenstadt am Samstag, 30. Juli

Das Open-Air-Event lädt mit Musikkapellen, Bands, DJs und Trachtengruppen zu einem abwechslungsreichen Abendprogramm in Immenstadt ein. Das Highlight des Seenachtsfests ist ein Klangfeuerwerk mit musikalischer Untermalung. Das Fest startet am Samstag, den 30. Juli um 18 Uhr auf dem Festplatz am Ostufer des Großen Alpsees und lädt Besucher aller Altersgruppen zum gemeinsamen Feiern ein.

Die Wallenstein-Woche geht nach diesem Wochenende zuende. Von Freitag bis Sonntag ist jedoch noch viel Spektakel geboten. Bild: Martina Diemand

Königswinkel OpenAirs in Füssen am Samstag und Sonntag

Seit 2015 findet jedes Jahr im Barockgarten direkt am Festspielhaus Füssen die Königswinkel Open Airs statt. Das besondere daran: Der Ausblick auf Schloss Neuschwanstein und Hohenschwangau. Aber auch die Bühne, die zum Teil direkt im angrenzenden Forggensee steht, ist ein echtes Highlight. Dieses Wochenende treten am Sasmtag, 30. Juli, Sido und am Sonntag, 31. Juli, Wincent Weiss auf. Alle weiteren Infos zu den Königswinkel Open Airs finden Sie hier.

An diesem Wochenende steigt auch wieder das Seenachtsfest in Bühl am Alpsee. Bild: Benjamin Zapf (Archivbild)

David Bowie Hommage im Theater Kempten ab Freitag, 29. Juli

Ab Freitag dem 29. Juli ist die David Bowie Asteroid 342843 Show zu sehen. In insgesamt 6 Aufführungen wird bis zum 19. August das Chamäleon der Rock- und Popwelt gebührend gefeiert. Zu sehen ist das ganze im Theater in Kempten. Die Hommage an die Legende des Galm-Rock ist eine Eigenproduktion des Theaters.

Wallenstein-Abschluss-Wochenende in Memmingen

Die Wallenstein-Woche in Memmingen neigt sich dem Ende entgegen. Nach dem Wochenende ist Schluss. Doch vom Freitag, 29. Juli, bis Sonntag, 31. Juli, ist noch einmal viel Spektakel geboten. In der Grimmelschanze finden Lagerspiele statt, im Reichshain Reiterspiele. Auf dem Marktplatz gibt es Theateraufführungen, das Lagerleben kann über das gesamte Wochenende besucht werden. Am Freitag um 13 Uhr startet der Handwerkermarkt und auch der historische Markt ist noch in vollem Gange. Am Sonntag findet ein Gottesdienst statt, ebenso wie der Auszug. Alle weiteren wichtigen Infos zu Wallenstein 2022 in Memmingen finden Sie hier.

Das Bild zeigt die Königswinkel Open Airs 2016. In diesem Jahr kommen Größen wie Sido oder Wincent Weiss. Bild: Ralf Lienert (Archivfoto)

Jubiläumsspiel der Traditionsteams des FC Schalke und von Eintracht Frankfurt in Oberstdorf am Freitag

Hoher Besuch im Oybelestadion zu Oberstdorf. Am Freitagabend, 29. Juli, spielen dort die Traditionsmannschaften vom FC Schalke 04 und von Eintracht Frankfurt zu Ehren des FC Oberstdorf, der 100-jähriges Jubiläum feiert und auch das Bistro Relax feiert sein 30-jähriges Bestehen. Für die Schalker laufen unter anderem ehemaligen Größen wie Olaf Thon, Mike Büskens oder Gerald Asamoah auf. Auf Seiten der Frankfurter kicken unter anderem Karl-Heinz "Charly" Körbel, Uwe Bein oder Patrick Ochs. Anpfiff ist um 18.04 Uhr. Der Einlass beginnt um 16 Uhr. Die Tickets kosten fünf Euro. Weitere Informationen unter bistro-relax.de.