Was ist am Wochenende im Allgäu geboten? Acht Event-Tipps aus der Redaktion

Memminger Meile, Bezirksmusikfest und "Obadoba": Welche Events finden am Wochenende (8.-10. Juli) im Allgäu statt? Unsere Tipps.

06.07.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden von Freitag, 8. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, viele verschiedene Veranstaltungen statt. Von Musikevents, einem Berglauf bis hin zu einem Aufeinandertreffen der Weltreligionen: In diesem Artikel stellen wir acht verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Bezirksmusikfest Heimenkirch 2022

Am 7. Juli ist es so weit – das Bezirksmusikfest in Heimenkirch/Meckatz im Westallgäu startet unter dem Motto: "Endlich wieder MusikFÄSCHT". Bis zum Sonntag, 10. Juli, geben sich die Musikkapellen aus der Region die musikalische Klinke in die Hand. Los geht es bereits am Donnerstagabend um 19.30 Uhr mit Bieranstich und den Kapellen aus Eglofs, Hergensweiler und Maria-Thann.

Am Freitag, Samstag und Sonntag warten zahlreiche weitere Orchester, Jugendkapellen und Chöre auf die Gäste. Darunter beispielsweise das Bezirksseniorenorchester, die Gruppe Waidigel und der Gesamtchor aller teilnehmenden Musikkapellen. Daneben könnten sich die Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 10. Juli, ab 13.30 Uhr außerdem auf einen Festumzug freuen – mit Festwagen, Kutsche und natürlich musikalischer Untermalung verschiedener Kapellen. Alle Infos zum Programm samt Festumzug gibt es hier. Einen Geburtstag gibt es übrigens auch zu feiern: Die Musikkapelle Heimenkirch wird heuer 215 Jahre alt.

"Obadoba" auf dem Fellhorn

Von Samstag, 9. Juli, bis Sonntag, 10. Juli, findet zum zweiten Mal im Allgäu das "Obadoba" statt. Vertreter der verschiedenen Weltreligionen treffen auf dem Fellhorn unter dem Titel "Frieden & Zukunft - Bedeutung des interreligiösen Dialoges" zusammen. Auf dem Programm stehen Vorträge, Podiumsdiskussionen und Kreativ-Workshops. Dabei sein werden unter anderem der katholische Augsburger Bischof Dr. Bertram Meier und der evangelisch-lutherische Landesbischof Heinrich Bedford-Strom. Genauere Informationen zum Programm und Karten gibt es hier.

Beim ersten "Obadoba" auf dem Fellhorn nahmen 2019 etwa 250 Menschen teil. Bild: Peter Hausner (Archivbild)

Memminger Meile 2022

Bei der Memminger Meile lockt ein vielseitiges Programm aus Musik, Tanz und Unterhaltung die Gäste ins namensgebende Memmingen. Am Freitag, 8. Juli, gibt es für Interessierte beispielsweise um 17 Uhr das Live-Hörspiel „Finky Joe – ein Hai will nach oben“ im Antoniersaal oder um 21.30 Uhr ein Open-Air Kino mit dem Film „Der Rausch“ (ab 12 Jahren) vom Regisseur Thomas Vinterberg beim Kaminwerk. Sollte es regnen, wird der Film im Kaminwerk selbst ausgestrahlt.

Arabische Klänge mit Jazz verbindet das Musik-Quartett „MASAA“ am Samstagabend ab 20 Uhr auf der Bühne beim Kaminwerk in Memmingen. Die Besucherinnen und Besucher können dabei den Abend musikalisch ausklingen lassen. Die Memminger Meile läuft noch bis zum 16. Juli. Informationen zu den weiteren Veranstaltungen gibt es auf der Homepage des Kulturfestivals.

Bei der Memminger Meile 2022 sind zahlreiche kreative Künstlerinnen und Künstler mit am Start. Bild: Karl Pagany

Walter Riedle Hauchenberglauf in Weitnau

Bereits zum 37. Mal findet am Samstag, 9. Juli, der Hauchenberglauf in Weitnau statt. Es gibt eine Einzel-, Mannschafts- und Staffelwertung sowie die Schwäbische Senioren Berglaufmeisterschaft. Außerdem findet zuvor auch ein Zweier-Team-Schülerlauf statt. Die Teilnehmer müssen beim Lauf 509 Höhenmeter auf 6,8 Kilometern Strecke überwinden. Veranstalter ist der TV Weitnau. Für die besten drei Einzelläufer und einen möglichen Streckenrekord winken Preisgelder. Wer mit auf den Hauchenberg stürmen möchte, kann sich hier anmelden.

Das war der 35. Walter Riedle Hauchenberglauf in Weitnau im Jahr 2017. Am kommenden Wochenende findet der 37. Lauf statt. Bild: Erwin Hafner (Archivbild)

Acoustic Livingroom-Festival in Kaufbeuren

Am Freitag, 8. Juli, und Samstag, 9. Juli, findet in Kaufbeuren das Acoustic Livingroom Festival statt. Lokale Bands geben ihre Songs zum Besten, es gibt Essen und Trinken in einer wohnzimmerähnlichen Atmosphäre. Das Festival ist explizit an Jung und Alt gerichtet. Die Bands treten allesamt kostenlos auf und auch die Veranstalter verdienen kein Geld mit der Veranstaltung. Denn der komplette Reinerlös geht an benachteiligte Menschen in Simbabwe. Mehr Informationen zum Event gibt es hier.

Alpenzauber Oberstdorf

Am Freitag, 8. Juli, ab 19.30 Uhr findet der Oberstdorfer Alpenzauber 2022 im Kurpark am Prinzregenten-Platz 1 statt. Der nach eigenen Angaben größte Trachtenverein Deutschlands, der Gebirgstrachten- und Heimatschutzverein Oberstdorf, will den Gästen die Tradition und die Brauchtümer der Stadt nährbringen – und das mit Blasmusik und zünftigem Essen. Weitere Infos gebt es hier. Bei Regen findet der Oberstdorfer Alpenzauber im Oberstdorfer Haus im Nebelhorn Saal statt.

Dropkick Murphys in Kempten

Harte Gitarrenriffs vermischen sich mit irischem Folk, wenn die Dropkick Murphys am Samstag, 9. Juli, in Kempten auf dem Residenzplatz um 20 Uhr auf die Bühne gehen. Bereits seit 1996 existiert die in Massachusetts gegründete irisch-amerikanische Folk-Punk-Band. Bei ihrer aktuellen Tour tingeln die Musiker durch ganz Europa – von Frankreich zum Konzert in Kempten und weiter nach Tschechien.

Die Dropkick Murphys gastieren in Kempten auf dem Residenzplatz. Bild: Allgäu Concerts (Archivbild)

Allgäuer CleanUp Days am Schwabelsberger Weiher in Kempten

Müll sammeln und dabei Interessantes über die Natur erfahren: Am Freitag, 8. Juli, veranstaltet der Landschaftspflegeverband Oberallgäu-Kempten im Rahmen der Allgäuer CleanUp Days eine Müllsammel-Aktion am Schwabelsberger Weiher in Kempten. Bei einem Spaziergang um den Weiher wird aber nicht nur Abfall eingesammelt. Die Teilnehmer entdecken unter Anleitung von Experten Flora und Fauna. Am Schwabelsberger Weiher betreibt der Verband seit einigen Jahren zum Schutz der Artenvielfalt Landschaftspflege. Weitere Informationen zu den Allgäuer CleanUp Days finden Se hier.

