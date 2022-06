Was ist am Wochenende im Allgäu geboten? Sechs Event-Tipps aus der Redaktion

Stadtfest, Fest der Kulturen, ein Festival und verschiedene Märkte: Welche Events finden am Wochenende (1.-3. Juli) im Allgäu statt? Unsere Tipps.

30.06.2022 | Stand: 16:09 Uhr

Was ist am Wochenende im Allgäu los? In der Region finden vom 1. über den 2. bis zum 3. Juli viele Veranstaltungen statt. Egal ob Musik, Stadtfest, Kulinarisches oder Kunsthandwerk: In diesem Artikel stellen wir sechs verschiedene Veranstaltungstipps unserer Redaktion vor.

Stadtfest in Kempten

Von Freitag, 1. Juli bis Sonntag, 3. Juli findet nach zwei Jahren Pause in Kempten wieder das Stadtfest statt. Auf dem Rathaus-, dem Residenz-, dem St.-Mang- und dem Sigmund-Ullmann-Platz werden jeweils Bühnen aufgebaut. Auf ihnen stellen sich tagsüber zum Beispiel Kemptener Vereine vor und abends finden dort Konzerte statt. Aber auch die restliche Kemptener Innenstadt wird zum Veranstaltungsort. Aussteller bieten hier unter anderem verschiedene Mitmachtaktionen sowie Essen und Getränke an. Das Stadtfest wird am Freitag um 19 Uhr auf dem Rathausplatz eröffnet und endet am Sonntag mit einem ökumenischen Gottesdienst. Genauere Informationen zum Programm finden Sie hier.

Bilderstrecke

Stadtfest Kempten 2019

1 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 2 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 3 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 4 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 5 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 6 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 7 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 8 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 9 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 10 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 11 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 12 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 13 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 14 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 15 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 16 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 17 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 18 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 19 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 20 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 21 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 22 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 23 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 24 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 25 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 26 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 27 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 28 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 29 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 30 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 31 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 32 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 33 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 34 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 35 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 36 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 37 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 38 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 39 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 40 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 41 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 42 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 43 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 44 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 45 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 46 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 47 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 48 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 49 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Martina Diemand 50 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 51 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 52 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 53 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 54 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 55 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 56 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 57 von 57 Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert Tausende Besucher zog es am Freitag und Samstag zum Kemptener Stadtfest. Egal ob Klein oder Groß: Für jede Altersklasse gab's das passende Programm. Bild: Ralf Lienert 1 von 57 Stadtfest Kempten August Fischer Platz Tanzschule J&J Dance Kempten Musical Amy Corazón Latino Bild: Martina Diemand Stadtfest Kempten August Fischer Platz Tanzschule J&J Dance Kempten Musical Amy Corazón Latino Bild: Martina Diemand

Fest der Kulturen in Memmingen

Im Rahmen der Memminger Meile findet am Samstag, 2. Juli das Fest der Kulturen auf dem Weinmarkt in Memmingen statt. Neben Speisen aus aller Welt wird es auch Musik, kulturelle Beiträge und ein Kinderprogramm geben. Offizieller Start des Festes ist um 14.30 Uhr, ab etwa 12 Uhr werden auf dem Weinberg aber bereits Gerichte aus aller Welt angeboten. Zum Abschluss des Tages gibt es dann noch ein Konzert der Band SONGØ im Kaminwerk. Start ist hier um 20 Uhr und der Eintritt kostet zwischen 16 und 21 Euro.

Open-Air „Allm on Air“ in Allmannsried

Am Samstag, 2. Juli findet das nach eigenen Angaben "lässigste" Open-Air Party im Allgäu statt. Bei "Allm on Air" treten ab 19 Uhr dre verschiedene Bands auf. Danach wird zu den Klängen des DJs Lucky.MP weitergetanzt. Zum Festivalgelände in Allmannsried gelangen Besucherinnen und Besucher mit einem Shuttlebus. Vor Ort gibt es unter anderem Wurst, Steak, Holzofen Pizza und Cocktails. Karten und weitere Infos sind auf der Website der Veranstaltung zu finden.

Füssen in der Renaissance: Mittelaltermarkt

In Füssen findet das gesamte Wochenende vom 1. bis 3. Juli ein Mittelalterfest statt. Dabei soll vor allem an den deutschen Kaiser Maximilan I. erinnert werden, der fast 40 Mal in Füssen war. An allen drei Tagen findet im Freyberggarten ein historischer Markt statt mit Handwerkern, Marketenderinnen, Musikanten und Gauklern. Aber auch in der Altstadt gibt es Programm, beispielsweise Fanfarenzüge oder Fahnenschwinger. In der Reichenstraße wird am Samstag und Sonntag die „Kaisertafel“ aufgebaut. Der Markt hat Freitag und Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10-20 Uhr geöffnet. Auf welche Veranstaltungen, Führungen und mehr sich Besucher noch freuen können, lesen Sie hier.

Historische Umzüge "Füssen in der Renaissance". Bild: Anton Reichart

Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt in Irsee

Lesen Sie auch

Was findet wann statt? Feste, Märkte, Konzerte: Was von Juni bis September im Westallgäu geboten ist

Liebhaber von Kunsthandwerk sollten am Samstag und Sonntag nach Irsee fahren. Dort findet zum 39. Mal der Irseer Töpfermarkt mit Kunsthandwerk vor dem Kloster statt. Erwartet werden über 40 Aussteller aus ganz Deutschland. Besucherinnen und Besucher erwarten außerdem Speisen und Getränke sowie Musik. Der Markt ist am Samstag von 12 bis 19 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Kreativmarkt in Biessenhofen

Am Sonntag, 3. Juli können Besucher nach zwei Jahren Pause wieder den Kreativmarkt "EinzigARTig" in Biessenhofen besuchen. Dort stellen etwa 30 Künstlerinnen und Künstler zwischen 10 und 18 Uhr ihre Kreationen vor. Dazu gibt es Live Musik, Kinderschminken und verschiedene Mitmachtaktionen. Der Markt findet auf dem Marktgelände in Biessenhofen statt.

Alle aktuellen Nachrichten aus dem Allgäu lesen Sie hier.